«Как у Майкла Джексона»: хирург рассказал, как спасти гниющий нос экс-участницы «Дома-2»

Фото: instagram/nastenabalinskaya

Бывшая участница проекта «Дом-2» Анастасия Балинская может лишиться носа, ей надо срочно бежать в клинику. Такое мнение высказал пластический хирург Тигран Алексанян.

Ранее Балинская в своем блоге в Instagram рассказала, что у нее возникли проблемы после перенесенной ринопластики. По ее словам, пластина, которую вставили в кончик носа, гниет и съехала вбок.

— Зачем кривляться перед камерой, когда надо срочно идти к врачу? Такие девочки нередко договариваются о бесплатной операции, а потом на этом всем еще рекламу себе делают. Надо идти лечиться, а не рассказывать о своем несчастье! — сказал Алексанян.

По его словам, если тянуть, разовьется некроз. Нос модели «может совсем разрушиться, как у Майкла Джексона».

Алексанян обратил внимание, что у девушки выделяется гной. Есть риск развития тромбоза, может распространиться инфекция, «произойти что угодно», предупредил хирург.

— Дело зашло далеко, лечить ее могут только в гнойной хирургии, такие отделения есть не во всех пластических клиниках. Вначале ей надо удалить инородное тело, которое провоцирует воспаление. Потом — снять воспаление и заживить ткани. Это промывание хлоргексидином, мирамистином, бетадином, — сказал Алексанян.

После удаления имплантата должно пройти около полугода, чтобы опять можно было приступить к созданию желаемой формы носа, сказал собеседник «ВМ». При этом пациент должен в точности соблюдать рекомендации врача.

Отторжение имплантата, по словам медика, может возникнуть при несоблюдении гигиены. Иногда девушки трогают грязными руками прооперированное место, чешут заживающие ткани, заносят инфекцию, заключил врач.

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