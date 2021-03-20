Гастроэнтеролог предупредил о смертельной опасности при отравлении морепродуктами

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Пищеварительные системы россиян, проживающих в европейской части России, не приспособлены к тому, чтобы регулярно питаться морепродуктами, поэтому даже их небольшая порция порой может привести к отравлению. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказал гастроэнтеролог, семейный доктор Никита Харлов, рассказавший об особенностях пищевых инфекций при употреблении морских обитателей.

Бактерии и токсины

В первую очередь причины отравления зависят от того, как морепродукты хранились и были доставлены к месту реализации.

— Если это привезенный охлажденный продукт, то, скорее всего, отравление происходит бактериями, которые на этих продуктах размножились, и их токсинами. Если это что-то замороженное, то, вероятно, оно уже было заморожено не в свежем виде, будучи полежавшим, подгнившим, — пояснил врач.

Далее человек может столкнуться, по выражению медика, со «стандартной, пищевой токсикоинфекцией». Во время нее у пациента одновременно наблюдается и жидкий стул, и серьезная лихорадка, и интоксикация, и температура. Помимо этого, не исключена рвота и боль в животе по всей его площади.

Спасение промывом желудка

При этом отравление морепродуктами не отличается от проблем из-за других видов пищи.

— Врачи смотрят на две вещи: либо сам продукт был несвежий, разложившийся, и в результате распада образовались токсины, которые отравляют нашу пищеварительную систему. Либо это токсины бактерий, которые там размножились. Механизм будет один и тот же. То есть какой-то токсин воздействует на стенку пищеварительной системы, повреждает ее, а затем начинаются все эти симптомы — от лихорадки до рвоты, — уточнил специалист.

В целом такое состояние лечится легко, добавляет Харлов. Нужно в первую очередь удалить то, что вызвало отравление. Для этого сначала промывается желудок, а потом больному даются сорбенты вроде активированного угля или его аналогов. Затем, говорит врач, восстанавливается потерянная жидкость с помощью питья подсоленной воды или использования специальных медицинских растворов, поскольку при большой дозе полученных от испорченного продукта токсинов есть риск обезвоживания.

Если не предпринять вовремя меры, то отравление морепродуктами может привести к смерти, отмечает Харлов.

— Получение большой дозы токсинов грозит обезвоживанием, когда у человека одновременно наблюдается рвота и диарея. Если человек не восполнит уровень жидкости и электролитов, то он умрет. Если сильная лихорадка длится несколько часов подряд, то можно умереть от гипертермического шока, — предостерегает врач.

Как предотвратить отравление

Но можно минимизировать негативные реакции организма или вообще их избежать.

Для этого, считает гастроэнтеролог, нужно покупать только свежие продукты. Например, когда приобретаете рыбу, ее глаза должны быть прозрачными. Если они мутные, то это означает, что рыба долго пролежала на прилавке. Кроме того, при готовке блюд доктор советует соблюдать высокотемпературный режим.

Различные роллы и суши, популярные у граждан, гастроэнтеролог советует употреблять только в хороших кафе и ресторанах или готовить самостоятельно. Что касается роллов в торговых центрах, то к такой продукции возникает много вопросов, как именно ее делают. И больше всего здесь стоит обратить внимание на рыбу. Далеко не всегда клиенту подают ту, что указана в меню, считает эксперт. И если рыба сырая, то она вполне может быть поражена глистами и червями, которые приживутся в организме и вызовут инфекцию, резюмировал Харлов.

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