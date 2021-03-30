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Глютену веры нет: стоит ли здоровым людям отказываться от пшеницы и молока
Фото: pixabay.com

Глютену веры нет: стоит ли здоровым людям отказываться от пшеницы и молока

Анна Михайлова

Здоровье

За 2020 год продажи продуктов без глютена и лактозы выросли на 30 процентов.«Вечерка» узнала, действительно ли они полезны или их популярность — заслуга маркетологов.

Производители безглютеновых и безлактозных продуктов утверждают, что их продукция — натуральная и более полезная. Так ли это?

Натуральность — это уловка

— На самом деле натуральным будет любой продукт, произведенный из муки, молока, овощей, фруктов, мяса и так далее, — отмечает основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории Валерий Саванович. — И присутствие в его составе глютена или лактозы этот факт не отменяет.

Низкая пищевая ценность

Эксперт отмечает, что у безглютеновых и безлактозных продуктов гораздо ниже питательная ценность, они хуже восполняют энергию, необходимую для полноценного функционирования организма.

Много лишнего, мало нужного

— Также такие продукты часто содержат больше жиров, сахара или соли, чем обычные. При этом в них меньше железа, а его нехватка может привести к анемии, снижению содержания витаминов группы В, которые отвечают за обмен веществ, работу нервной системы и прочее.

Недостаточно волокон

При безглютеновой диете снижается объем пищевых волокон, которые нужны организму для пищеварения.

— Подводя итог, можно сказать, что для человека без непереносимости лактозы или глютена такие продукты неопасны, но при этом бесполезны. Они не сделают вас здоровее или красивее. Если у вас нет данных диагнозов, то питание безглютеновыми и безлактозными продуктами не имеет для вас смысла, — заключил Валерий Саванович.

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