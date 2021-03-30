Глютену веры нет: стоит ли здоровым людям отказываться от пшеницы и молока
За 2020 год продажи продуктов без глютена и лактозы выросли на 30 процентов.«Вечерка» узнала, действительно ли они полезны или их популярность — заслуга маркетологов.
Производители безглютеновых и безлактозных продуктов утверждают, что их продукция — натуральная и более полезная. Так ли это?
Натуральность — это уловка
— На самом деле натуральным будет любой продукт, произведенный из муки, молока, овощей, фруктов, мяса и так далее, — отмечает основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории Валерий Саванович. — И присутствие в его составе глютена или лактозы этот факт не отменяет.
Низкая пищевая ценность
Эксперт отмечает, что у безглютеновых и безлактозных продуктов гораздо ниже питательная ценность, они хуже восполняют энергию, необходимую для полноценного функционирования организма.
Много лишнего, мало нужного
— Также такие продукты часто содержат больше жиров, сахара или соли, чем обычные. При этом в них меньше железа, а его нехватка может привести к анемии, снижению содержания витаминов группы В, которые отвечают за обмен веществ, работу нервной системы и прочее.
Недостаточно волокон
При безглютеновой диете снижается объем пищевых волокон, которые нужны организму для пищеварения.
— Подводя итог, можно сказать, что для человека без непереносимости лактозы или глютена такие продукты неопасны, но при этом бесполезны. Они не сделают вас здоровее или красивее. Если у вас нет данных диагнозов, то питание безглютеновыми и безлактозными продуктами не имеет для вас смысла, — заключил Валерий Саванович.
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