«Доктор, меня чипировали!»: самые необычные причины отказа от вакцинации

Медсестра поликлиники № 62 Елена Каростина с ящиком вакцины от коронавируса / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Прививки защищают людей от вирусов и инфекций либо снижают риск возникновения осложнений. Но некоторые люди из-за мифов, связанных с вакцинацией, попадают в неловкие, а порой и вовсе абсурдные ситуации. Московские врачи поделились с «Вечеркой» необычными историями из своей практики.

Пост запрещает

Несмотря на многочисленные опровержения специалистами и экспертами разных уровней, мифы о вакцинации все еще актуальны в нашем обществе. Нередко врачи слышат от пациентов крайне необычные причины отказов от прививок. Например, врач-хирург, заведующая хирургическим отделением городской поликлиники № 109 Александра Дулова рассказала, что к ней на прием пришла пациентка с вопросом, можно ли вакцинироваться от коронавируса в Великий пост.

— Оказалось, что соседка ей сказала, что вакцинация — это нарушение поста, — пояснила медик. — А еще в «Жилищнике» моего района байка ходила, что вакцина влияет на потенцию. И чтобы сотрудники работали много и от работы не отвлекались на глупости всякие, надо прививаться.

Парни не разбавляют

Другой случай произошел с врачом-урологом городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова Павлом Королевым. В тот день он сам вакцинировался от коронавируса и сидел в очереди на прием. Рядом сидели пациентки старшего возраста.

— Одна другой рассказывала: сегодня прививает девушка, к ней не пойдем, говорят, она вакцину разбавляет, завтра будет работать парень, у него все хорошо получается, завтра идем, — поделился врач. — Знаю и еще об одном случае, когда пациент после прививки попросил удалить из него вакцину, так как с ним перестали разговаривать родственники, обиделись.

Проверьтесь, за вами следят

А в одно из медучреждений города пришел мужчина с просьбой сделать рентген и МРТ всего тела. Он объяснил, что работает в оборонной отрасли, и когда его руководитель узнал, что он привился от коронавируса, отправил его на обследование искать «жучков». В вакцине, по мнению руководителя, мог находиться чип, который может передавать информацию в интернет.

Боюсь заболеть

Про прививку от коронавируса говорят немало: якобы от нее самой можно заболеть Covid-19, что ее нельзя делать людям с хроническими заболеваниями и многое другое. Специалисты в один голос твердят — эти__ домыслы необоснованы. Вакцина не может привести к обострению хронических заболеваний и заразить ковидом, так как в ней нет живого вируса.

Подброшу монетку

Бывает, что важные решения принимают спонтанно.

— Пришли как-то родители на прием с ребенком, которого укусила собака. И они решили бросить монетку — выпала решка, поэтому вакцинироваться не стали, — рассказал врач-травматолог-ортопед травматолого-ортопедического отделения детской поликлиники № 110 Александр Чебатков.

КСТАТИ

Прививка от COVID-19 делается дважды. Записаться нужно только на первую вакцинацию. На вторую вас запишут автоматически. Чтобы вы не забыли о повторной прививке, за сутки до нее вы получите СМС-сообщение с напоминанием (дата, время и поликлиника, куда нужно приехать).

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