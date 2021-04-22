Ешьте чаще и худейте

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Как быстро все-таки летит время. Помните, как в новогодние каникулы, уплетая жаркое, майонезные салаты и тортики, вы утешали себя: «К лету похудею. Вот прямо весной и начну!»? Что ж, пора.

Апрель уж на излете. Глазом моргнуть не успеем — и июнь: «размякшие» за зиму фигуры уже не скроешь под куртками, свитерами и пальто. Так что берем себя в руки и выполняем обещание. За оставшиеся полтора весенних месяца привести фигуру в порядок вполне реально. Нужно только следовать определенным правилам.

— В первую очередь позаботьтесь об уменьшении суточной калорийности пищи, — советует врач высшей категории, диетолог Марина Астафьева — Но не стоит отказываться от жирных и калорийных продуктов — сметаны или йогурта, заменяя их на обезжиренные. Они менее вкусные и не вызывают чувство сытости.

Поэтому производители зачастую, чтобы сделать их «съедобными», добавляют сахар, соль или другие усилители вкуса. В этом — сомнительная польза.

А вот что нужно сделать, так это уменьшить размер порций. Смените большие тарелки на маленькие, столовые ложки на десертные. Уменьшив порции в два раза — вы уменьшите и суточную калорийность пищи.

Правило номер два — ни в коем случае не голодать! Основных приемов пищи должно быть не менее трех плюс перекус в 16 часов, когда можно съесть какой-нибудь фрукт.

— Ужин должен быть не позднее 19 часов, — напоминает диетолог. — Съеденная пища должна успеть переработаться и всосаться из кишечника не позднее 23 часов. В это время в организме начинает вырабатываться гормон роста, который, как щетка, утилизирует все, что не успело израсходоваться.

И если вы поели поздно, пища не успеет переработаться и утилизироваться, так как количество этого гормона после 2-х ночи резко уменьшается. Кроме того, не набивать желудок поздно вечером — значит помочь процессу саморегуляции организма, когда он избавляется от «отработанных» клеток и лишних килограммов. А этот процесс активизируется именно тогда, когда человек спит.

— Поэтому записываем в план: спать ложимся не позднее 23 часов и спим не менее 8 часов, — подчеркивает Марина Астафьева.

И, наконец, о спорте: куда же без него? Конечно, физические нагрузки важны и нужны. Они ускорят похудение, поднимут настроение и приведут мышцы в тонус.

— Однако тренировки не должны быть изнурительными, — напоминает диетолог Астафьева. — Низкокалорийные диеты в сочетании с интенсивными физическими нагрузками воспринимаются организмом как опасность. Он начинает перестраиваться и экономить энергию в виде калорий.

Это может привести к нарушению метаболизма: вес перестанет снижаться или быстро потом вернется.

ЦИФРА

10.000 шагов рекомендуют делать врачи ежедневно, чтобы улучшить общее состояние здоровья и похудеть. Поэтому, чтобы сжечь побольше калорий, отдавайте предпочтение физическим нагрузкам: ходьбе, приседаниям, езде на велосипеде, плаванию, танцам, прогулкам с собакой, даже домашней работе (уборке, глажке).

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