Поставить прививку от COVID-19 можно прямо на рабочем месте

Врач Оксана Шарапова консультирует москвича Вадима Заплечного в пункте вакцинации в столичном театре «Геликон-опера» / Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

На этой неделе в Москве стартовала программа поощрения привившихся от COVID-19 пожилых москвичей. Они получат подарочные карты на тысячу рублей. Также в столице стартовала вакцинация от коронавируса в четырех торговых центрах, находящихся на выездах из города. Речь идет о торговом комплексе «Садовод», торгово-развлекательном центре «Мега Теплый Стан», гипермаркете «Глобус» в поселении Сосенское и строительном гипермаркете «Леруа Мерлен» в селе Юдино.

— Впереди майские праздники, в эти дни многие традиционно выезжают на дачу, заезжая по пути в торговые центры, расположенные на выездах из города. В четырех таких центрах сегодня начали работу выездные бригады вакцинации от коронавируса. В течение недели часто может не хватать времени для посещения пункта вакцинации. Торговые центры, в которых теперь можно сделать прививку, расположены на ключевых вылетных магистралях, ведущих к точкам концентраций дачных товариществ. Надеемся, что теперь сделать прививку будет удобно еще большему количеству человек, — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, это первые торговые центры, в которых открыли возможность вакцинации для людей, которые предпочитают проводить выходные за городом. В перспективе ближайших одной-двух недель количество таких ТЦ будет увеличено.

Бесплатно сделать прививку от коронавируса в столице также можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады. Также привиться можно в частных медклиниках. Москва заключила 112 соглашений с частными медорганизациями, 92 клиники уже начали вакцинировать жителей. Сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно лишь услуги клиники по введению препарата.

Кому прививаться и кому не спешить

— Делать прививки я бы в первую очередь советовала людям, для кого коронавирус может быть смертелен. Это пожилые и люди с хроническими заболеваниями — если, конечно, лечащий врач дает разрешение, — пояснила терапевт, врач высшей категории Лариса Алексеева. Кстати, в Москве прививку от коронавируса сделали уже около 400 тысяч жителей старшего возраста.

Вирусолог, генетик, руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков посоветовал не торопиться с вакцинацией уже переболевшим коронавирусом.

— Если человек достаточно длительное время болел, у него развился высокий уровень антител, и они будут сохраняться достаточно долго. Многие люди в легкой форме переболели, и не у всех даже фиксируемый уровень антител наблюдается. В то же время наблюдается Т-клеточный иммунитет, — сказал он.

Немного расслабились

Тем, кто не переболел, прививаться нужно, потому что ковид в Москве до сих пор не побежден. С конца марта показатели заболеваемости коронавирусом в столице, увы, стабильно растут каждую неделю.

— Столичный регион может служить общероссийским «термометром заболеваемости», поскольку в Москве высокая плотность населения и достаточно эффективная логистическая система отображения данных по заболеваемости, — пояснил Павел Волчков. — Увеличение заболеваемости связано с тем, что все больше людей перестают соблюдать санитарные нормы из-за усталости от пандемии. При посещении общественных мест многие не надевают маски. Из-за всеобщей расслабленности цифры и увеличиваются.

Лариса Алексеева считает, что дело еще и в неправильном понимании звучащих в СМИ новостей.

— Люди слышат, что у москвичей сформировался коллективный иммунитет, и думают, что все — ковид побежден, — пояснила эксперт. — А на самом деле речь идет лишь о больших числах. Тут как с серьезной автоаварией: шанс попасть в нее вроде бы невелик, но время от времени все равно кто-то попадает.

По мнению врача, расслабляться еще очень рано. В общественных местах — транспорте, магазинах, офисах — нужно продолжать носить маску. Также до сих пор имеет смысл ограничивать круг общения. Особенно если вы до сих пор не привились. Но лучшее средство от ковида, конечно, — вакцинация.

Помощь на производстве

Успешно борются с пандемией столичные предприятия. Так, на Московском НПЗ продолжается добровольная вакцинация сотрудников. Процедура проводится специализированной медицинской организацией. Коллективный иммунитет выработан более чем у половины персонала.

Сделать прививку могут все желающие сотрудники. Регулярно проводится превентивное тестирование, а также исследования на антитела у 100 процентов персонала.

Вместе с этим соблюдается весь комплекс противоэпидемических мер. Пропускные пункты предприятия оборудованы автоматизированными системами термоконтроля. В помещениях установлены бактерицидные рециркуляторы воздуха, санитайзеры с дезинфицирующим средством, ежедневную дезинфекцию проходит рейсовый транспорт.

— Наше предприятие имеет непрерывный цикл производства. В период пандемии завод бесперебойно снабжал город топливом. В это время еще важнее стала забота о безопасности сотрудников, которые каждый день, несмотря на ограничения и объективные трудности, выходили на работу, чтобы обеспечить топливом врачей, общественный транспорт, жителей столицы. Теперь благодаря тому, что прививку можно сделать на предприятии, у сотрудников появились принципиально новые возможности защитить себя и окружающих, — отметил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

СПРАВКА

Всех желающих горожан сегодня прививают в специальных пунктах, список которых можно найти по ссылке mos.ru/city/ projects/covid-19/privivka. В столице также работает единый номер 8 (800) 550-50-30 — так можно записаться на прививку от COVID-19. Если возникли какие-то вопросы, их задают на горячей линии по вакцинации: 8 (800) 200-0-200 или 112.

ЦИФРА

42 дня требуется для формирования иммунитета после прививки вакциной «Спутник V».

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