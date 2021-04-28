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Учимся фокусироваться на позитивных мыслях
Фото: Рixabay.com

Учимся фокусироваться на позитивных мыслях

Оксана Седых

Здоровье

28 апреля в парке «Фили» стартовали регулярные занятия по медитации. Их будут проводить по средам в арт-студии «Филька».

Занятия проходят в небольшом застекленном здании, по форме напоминающем полусферу. Медитировать москвичей учит тренер практики осознанности Миляуша Сулейманова. В помещении не звучит расслабляющая музыка, как на обычных занятиях йогой. Ведь практика осознанности отличается от обычных медитаций тем, что нужно не расслабляться, а, наоборот, концентрироваться.

— Мы тренируем навыки управления вниманием, учимся держать фокус на позитивных мыслях и не витать мыслями в будущем или прошлом, а быть здесь и сейчас, — объяснила Миляуша Сулейманова.

Первое занятие посвятили теме управления вниманием. Тренер показывает участникам практику «Изюм». Нужно посмотреть на обычный сухофрукт другими глазами и с помощью различных органов чувств найти в нем что-то новое, например, увидеть необычную форму. После этого группа перешла к освоению дыхательных практик.

Москвичка Дарья Долгова планирует продолжать занятия.

— Медитации помогают упорядочить мысли. После практик у меня всегда хорошее настроение, а на лице — улыбка, — рассказала Дарья Долгова.

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Парк «Фили»медитацияпсихологическое состояние человека
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