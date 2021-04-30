Новые методы лечения COVID-19: что может измениться для пациентов

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Минздрав готовит новые рекомендации по лечению, диагностике и профилактике COVID-19. Об этом сообщил главный внештатный специалист ведомства по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов. Деталей ученый не раскрыл, однако каких-либо революционных перемен не произойдет, считают эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

Как рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок, дело в том, что новых препаратов, способных убить или инактивировать вирус SARS-COV-2, за последние месяцы не появилось, а самый перспективный отечественный препарат «МИР-19» еще проходит третью стадию клинических испытаний. Вместе с тем вполне возможно, что из курса лечения уберут неэффективные лекарства, предполагает специалист.

— Хотелось бы, чтобы убрали антибиотики и гидроксихлорохин, потому что они неэффективны. Или серьезно сократили бы их использование — оставили антибиотики только для реанимационных пациентов на ИВЛ. Споры были в основном по этому поводу. Больше особо ничего и не изменилось. При «амбулаторном» ковиде немного лекарств, которые пользу приносят. Например, из нестероидных противовоспалительных помогает парацетамол. Также могут добавить ацетилсалициловую кислоту (торговая марка «Аспирин»). У нее хорошее антикоагулянтное действие. Она способствует снижению свертываемости крови, — прогнозирует специалист.

Кроме того, по его мнению, останутся такие препараты, как ремдесивир и фирапиравир. Во всяком случае «какая-то польза от них все равно есть». Не попадут в черный список таргетные препараты, моноклональные антитела, глюкокортикоиды, антикоагулянты. Эти лекарства реально спасают жизни, добавил медик.

— Также думаю, что более четко пропишут показания для госпитализации и начала кислородной терапии и, может быть, что-то новое добавят в раздел постковидной реабилитации. Но по последнему пункту также прорыва пока нет, несмотря на то, что много исследований. Например, что вакцинация от ковида практически излечивает постковидный синдром. Однако возникает вопрос, кто будет тратить вакцину на уже переболевших, когда еще так много непривитых, — подытожил собеседник «ВМ».

Директор контрактно-исследовательской компании, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков придерживается по поводу готовящихся рекомендаций Минздрава похожего мнения и также выражает надежду, что в новой редакции ведомства будут убраны все неэффективные лекарства. К таковым он относит гидроксихлорохин, азитромицин, препараты от ВИЧ и противовирусные от гриппа.

— Надеюсь, что останутся только те методы лечения, чья эффективность не вызывает больших сомнений. Что касается определения тяжелых и легких случаев, надеюсь, изменений здесь не произойдет. Минздрав регулярно — изначально на ежемесячной основе, сейчас, может, реже — пересматривает текущие рекомендации. Это будет очередное обновление. Не думаю, что для нас приготовят нечто революционное, — высказал свое мнение специалист.

В самом Минздраве отмечают, что рабочая группа постоянно мониторит научную информацию по COVID-19, анализирует рекомендации зарубежных специалистов, обобщает российский опыт лечения и профилактики коронавируса. Особое внимание сейчас уделяется вопросам лекарственной терапии инфекции. В частности, при обновлении списка рекомендуемых к применению препаратов проводится детальный анализ клинических исследований по оценке эффективности и безопасности лекарств. Одобряются для использования перспективные и в достаточной степени изученные препараты.

Всего в разработке рекомендаций принимают участие более 100 различных специалистов. Более чем за год пандемии это уже десятая версия рекомендаций.

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