Спорт на жаре: чем это опасно и сколько нужно бегать, чтобы похудеть

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Приближение лета заставляет многих россиян взяться за свою физическую форму. Самый простой и доступный вариант — начать с бега. Этот вид активности полезен не только для похудения, но и для общего оздоровления. Однако, чтобы получить положительный результат и не навредить себе, нужно ответственно подойти к тренировочному процессу. Неправильно подобранный режим может привести к серьезным последствиям и даже к смерти. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов о самых частых ошибках при беге на улице и о том, как правильно тренироваться, чтобы обрести фигуру мечты.

Цена за ошибку высокая

По словам врача-кардиолога Михаила Петрина, бег в жаркий сезон имеет свою специфику. При неправильном распределении физической нагрузки в первую очередь страдает сердце, отмечает он:

— Были случаи, когда от перезагрузки умирали даже профессиональные атлеты. А что уж говорить о неподготовленном человеке?

Перед тем как начать пробежку, необходимо убедиться, что у вас нет серьезных противопоказаний, говорит врач:

— Есть две основные проблемы, которые могут возникнуть при беге: усугубление хронических заболеваний и внезапная смерть. Чаще всего внезапная смерть настигает профессиональных бегунов, которые испытывают очень большие физические нагрузки, например, во время марафона на длительную дистанцию. После него люди падают замертво, так как случился инфаркт.

Подобных историй много. При этом среди профессионалов, как заметил врач, летальных случаев в два раза больше, чем среди любителей. Однако такая участь может постигнуть и новичков или тех, у кого имеются сердечно-сосудистые заболевания, предупредил Петрин:

— Как любят действовать большинство людей, которые долго не занимались спортом, но решили начать? В первый же день тренировок они пытаются максимально истязать себя, делают все упражнения на 100 процентов. А на следующий день страдают от мышечной боли и спазмов.

Медик отметил, что такие нагрузки негативно влияют на общее состояние организма и пользу точно не принесут:

— Перед занятиями спортом я бы рекомендовал сдать анализы и убедиться, что вы достаточно здоровы для выполнения физических манипуляций. Если с сосудами, органами дыхания не все так гладко, то нужно подбирать тренировочный процесс с учетом ваших индивидуальных особенностей и исключительно с профессиональным тренером.

Эксперт подчеркнул: если у человека имеются скрытые хронические заболевания или проблемы с сосудами, он рискует оказаться на больничной койке:

— При пробежках в теплое время года, особенно в жару, как некоторые ошибочно делают, наше сердце усиленно работает. Такой эксперимент может спровоцировать инфаркт миокарда. В этот момент происходит поражение коронарных сосудов. Зоны, кровоснабжающие сердце, закупориваются, и наступает массивный некроз — омертвение сердечной мышцы.

Тяжелые нарушения ритма сердца — еще одна проблема, которая может постигнуть неподготовленного человека, замечает врач:

— При тяжелом тренировочном процессе, особенно в жару, сердце начинает беспорядочно сокращаться, нарушается насосная функция органа. Сердечный выброс падает, сердце перестает качать кровь, что тоже может вызвать остановку сердца.

Бег может усугубить любые проблемы, связанные с артериальным давлением, напоминает специалист:

— Во время пробежки или езды на велосипеде артериальное давление начинает расти, что может спровоцировать массивное кровотечение, которое возникает в результате разрыва аневризмы аорты. В основном такая участь ожидает людей с гипертонией. Но если желание заниматься имеется, следует легкий бег заменить ходьбой.

Чтобы выяснить, нет ли у вас противопоказаний для пробежек, не грозит ли внезапная смерть или ухудшение каких-либо текущих состояний, собеседник «ВМ» рекомендует посетить врача общей практики. Специалист проведет осмотр и сообщит, какие нагрузки противопоказаны, а какие могут быть полезны.

Как правильно бегать

В свою очередь фитнес-тренер Алексей Столяров рассказал «ВМ» о том, как нужно правильно бегать, чтобы процесс приносил максимальную пользу для здоровья и не навредил. По словам спортсмена, заниматься нужно регулярно. Достичь хорошей физической формы и похудения можно, выделяя на бег по несколько часов в неделю.

— Для тренировок подберите подходящую одежду. Она должна быть из спортивной синтетики, максимально легкой и свободной, желательно светлых оттенков. Также не нужно забывать о головном уборе, который будет защищать от солнечного удара. Обувь тоже играет не последнюю роль: она должна хорошо сидеть на ноге и иметь ортопедическую основу, — заметил Столяров.

Выбирайте маршруты

Наилучшими зонами для пробежек эксперт считает тенистые зеленые зоны и поверхности, где нет колдобин и рытвин:

— Выбирайте участки, где ровная поверхность, иначе есть шанс травмировать ногу при пробежке на разбитой дороге или тропинке, где разбросаны камни и другие элементы.

Еще одно важное правило для бегуна — разминка и растяжка перед пробежкой. Так вы подготовите организм к предстоящим нагрузкам, бежать будет легче.

Сколько бегать, чтобы похудеть

По словам фитнес-тренера, оптимальная частота бега — три–четыре раза в неделю. На первые пробежки выделяйте по 15–20 минут, а далее постепенно увеличивайте продолжительность бега до 40–50 минут, максимум — до часа.

— Бег для сжигания жира — это бег от 40 минут до часа. Только через 30–40 минут пробежки организм начинает потреблять энергию из подкожного жира. Только в этом случае человек худеет, — отметил тренер.

Не стоит тем не менее бегать более часа, считая, что так вы сожжете еще больше жира. Слишком длинные пробежки приводят к потере мышечной массы.

Если бежать 40–50 минут без перерывов вам тяжело, используйте интервальную технику: 100–200 метров бегите в быстром темпе, затем переходите в энергичную ходьбу и несколько минут бегите трусцой.

— Что такое бег трусцой? Такой бег также называют джоггингом. Заключается он в расслабленном беге, который немного быстрее активной ходьбы. Такой бег снижает риск травм и эффективно сжигает калории, — объясняет Столяров.

Когда лучше бегать

Многих волнует вопрос: когда лучше бегать — утром или вечером? Но однозначного ответа на него нет. Большинство экспертов рекомендуют бегать в соответствии со своим жизненным ритмом.

В жаркое время года комфортнее это делать рано утром или вечером после захода солнца.

— Если просыпаться и бегать по утрам вам сложно, выбирайте вечерние нагрузки, — заметил Столяров. — Если же вы, наоборот, жаворонок, утром полны энергии и сил, а вечером после работы вас уже клонит в сон, выбирайте утренний бег.

Свои преимущества есть как у утреннего, так и у вечернего бега. Утренняя пробежка дарит заряд бодрости на целый день, поднимает настроение и приводит организм в тонус. Бег по вечерам снимает стресс после напряженного рабочего дня и обеспечивает крепкий сон.

Основные правила

Во время пробежки нельзя сутулиться. Лучше, напротив, расправить и расслабить плечи. Это позволит не сбиваться дыханию и нормализовать поступление кислорода к мышцам.

— Корпус лучше немного наклонять и бежать небольшими шагами. Это даст возможность сохранить силы и медленнее уставать. Руки нужно согнуть под углом в 90 градусов, а также шевелить ими вперед и назад, — говорит эксперт.

Не забывайте правильно ставить стопы во время бега. Следует избегать давления только наперед или пятку. Именно нагрузка на середину стопы является лучшим вариантом, чтобы не травмироваться.

Дыхание тоже играет важную роль при пробежке, говорит фитнес-тренер:

— Можно дышать и ртом, и носом, однако важно делать ритмичные и глубокие выдохи и вдохи.

Эксперт рекомендует следить за интервалом и делать один вдох и выдох на каждые несколько шагов.

В заключение собеседник «ВМ» отметил, что ежедневные беговые тренировки — «это замечательно, но не обязательно». Конечно, если вы занимаетесь бегом каждый день в одно и то же время, организм начинает к этому привыкать и быстрее адаптируется к нагрузкам. Однако лучше не переусердствовать и бегать в свое удовольствие.

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