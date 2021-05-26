Чтобы спина была здоровой

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Городской образ жизни, увы, губит здоровье позвоночника. Боли в спине преследуют большинство москвичей. Грелки, мази и таблетки от них помогают ненадолго. Как вылечить спину?

В оздоровлении позвоночника может помочь традиционная медицина, которая лечит не следствие, а причину болезни!

— Иногда причина боли в спине — мышечный спазм, или воспаление мышц может вызвать боль, — рассказывает врач-рефлексотерапевт, кандидат медицинских наук Эмилия Цыбикова. — Но практически в 90 процентах случаев это дегенеративно-дистрофические изменения межпозвонковых дисков.

Медики эту патологию называют остеохондрозом. Дистрофия вызвана недостатком питания: к дискам поступает слишком мало крови. А вот причина недостаточного кровоснабжения — стойкие мышечные спазмы. Они образуются постепенно и, как правило, год за годом усиливаются. Люди чувствуют: спина стала будто каменная, ее мышцы постоянно напряжены. Это вызывает и физический, и психологический дискомфорт.

Что же делать в таких случаях? Большинство пациентов стараются просто снять спазм, используя противовоспалительные и обезболивающие средства. Порой ставят обезболивающую блокаду, применяя, как правило, новокаин или лидокаин.

— Но блокада лишь прерывает болевые сигналы, — пояснила Эмилия Цыбикова. — Да, боль исчезает, но причина остается. Именно в этом заключается опасность обезболивания: оно снимает симптомы, но не лечит причины. А вот китайская медицина как раз занимается лечением причин заболевания.

При болях в спине врач убирает мышечные спазмы — первопричину разрушения дисков позвоночника. Но он делает это не лекарствами, а с помощью иглоукалывания и точечного массажа — сильных нажатий пальцами на определенные точки спины. Кроме того, как пояснила Эмилия Викторовна, иглоукалывание обезболивает ничуть не хуже, чем мази или блокады. Причем достигается такой результат без ненужных побочных эффектов. В итоге мышечные спазмы исчезают, а ненужная нагрузка на позвоночник снижается.

Кровь лучше поступает к нему, диски получают коллаген и кислород. Потом врач усиливает достигнутый эффект, прогревая биоактивные точки организма полынной сигарой. Эта процедура называется цзю-терапией, или моксотерапией. А еще доктор использует нагретые камни, баночный массаж и другие веками проверенные методы восточной медицины.

В итоге стремятся к главной цели — чтобы был здоровый и крепкий позвоночник.

Похожим образом восточная медицина лечит и суставы. Доктор устраняет саму причину заболевания, улучшая работу печени и кровообращение. Для этого он применяет фитопрепараты, моксотерапию, иглоукалывание, точечный массаж, мануальную терапию.

Важно, чтобы болезнь ушла из организма, где ей просто не останется места!

КСТАТИ

Акупунктура, или иглоукалывание — древнейшая медицинская традиция. Она появилась во втором тысячелетии до нашей эры. Кстати, врачи древности использовали не иглы, а специальные острые камни — об этом свидетельствуют археологические находки. Сегодня иглоукалывание как эффективная медицинская практика распространилось по всей Земле.

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