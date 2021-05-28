Коварный сгусток: чем опасен тромбоз и как его распознать

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Варикоз, сахарный диабет, малоподвижный образ жизни и хронические заболевания могут стать причиной тромбоза артерий и вен. Проявляется этот недуг по-разному, поэтому важно знать симптомы и вовремя обращаться к специалистам.

Кто в группе риска

По словам врача-флеболога Анатолия Руденко, тромбоз артерий — это внезапное прекращение артериального кровотока, которое вызвано перекрытием тромбом кровеносного сосуда.

— В норме у человека в кровеносной системе не должно быть таких сгустков. Появление тромбов, безусловно, угрожает жизни человека, поэтому при первых же симптомах следует обращаться к врачу, — сказал Руденко «Вечерней Москве».

По словам собеседника «ВМ», тромбы могут появиться и в венозной системе, и в артериальной.

— Этот сгусток может образоваться как в артериях, по которым кровь течет от сердца к органам, так и в венах, по которым кровь течет обратно — от органов к сердцу. Основной причиной образования тромба является наличие варикозного расширения вен на нижних конечностях, — заметил специалист. — Вероятность появления этой проблемы увеличивается при малоподвижном образе жизни, в результате серьезных травм с повреждением костей и мышц, при нарушении системы свертывания крови. Если имеется генетическая предрасположенность или в раннем детстве тромбозы проявлялись — это тоже большой фактор риска.

Более того, должны быть особо внимательны люди с повышенным сахаром в крови и высоким артериальным давлением. При этом возраст особой роли не играет, поскольку даже в 25 лет человек может умереть от тромбоза, предупредил флеболог.

— Конечно, такая участь может ждать молодого человека или девушку в упомянутом возрасте лишь при наличии иных хронических недугов. Например, ожирение, сахарный диабет и пагубные привычки вполне реально могут привести к неминуемой смерти. В целом же начиная с 40 лет нужно проявлять бдительность, чтобы не упустить первые звоночки, — призвал специалист.

Густая кровь

При этом эксперт отметил, что в обществе и даже в медицинских кругах бытует ошибочное мнение, что наличие густой крови является признаком образования тромбов:

— Если у человека кровь имеет густую консистенцию, то далеко не факт, что у него имеются тромбы. И никакие анализы крови не смогут определить это. Только с помощью так называемой шкалы Caprini можно оценить риск развития венозных тромбоэмболических осложнений.

В то же время густая кровь, как отметил медик, свидетельствует о нарушении кровоснабжения и наличии иных патологий. Однако риск того, что это связано с тромбообразованием, минимален. Если, конечно, у данного пациента нет генетической предрасположенности.

Главные признаки

Одним из основных проявлений тромбов является появление болезненного уплотнения и припухлость в области вен нижних конечностей. Также свидетельствует о проблеме нарастающий отек на любом участке. Как таковых симптомов, отметил врач, может и не быть, поэтому очень важно при диагностике тромбоза использовать ультразвуковое исследование:

— Это самый быстрый, надежный и безопасный скрининговый метод, который позволяет визуализировать всю венозную систему ног и оценить состояние клапанной системы. Обнаружив при таком методе тромб, врач сможет определить риски, которые способны стать причиной инвалидизации, и назначить правильную тактику лечения.

Кроме того, выявить наличие тромба позволяет анализ крови — коагулограмма. Это комплексное исследование, по результатам которого врач может узнать о состоянии разных звеньев кровеносной системы, выяснить, имеется ли в данный момент тромб и есть ли предрасположенность к его появлению.

На сегодняшний день, по словам Руденко, при лечении пациентов используются высокоэффективные препараты:

— Они позволяют очень быстро остановить прогрессирование тромбоза, растворить тромб в кратчайшие сроки и вернуть человека к обычному образу жизни, избавить от осложнений, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что часто применяются комбинированные препараты, снижающие риск тромбоза. Назначает лечение врач-флеболог, к которому и стоит обращаться при появлении недуга.

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