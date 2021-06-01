Под ручку с микробом: какую угрозу нам могут нести привычные аксессуары

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В Роспотребнадзоре заглянули... в женские сумочки и пришли к неутешительному выводу: в них, как и в прочих аксессуарах, предназначенных для переноски важных мелочей, постоянно проживает большое количество болезнетворных организмов. «Вечерка» разобралась, насколько серьезна угроза, исходящая от этих, казалось бы, безобидных предметов.

Проверка показала: в сумках живут клещи, грибки и микробы, так что они вполне реальный источник угрозы для здоровья. Именно так в клатчах, сумочках через плечо, рюкзаках и прочих аксессуарах со временем поселяется целый микрозоопарк, многие обитатели которого весьма не безопасны.

Впрочем, не все так страшно, уверен один из ведущих столичных аллергологов-иммунологов Парвиз Азизов.

— Последние исследования говорят: в постоянной дезинфекции поверхностей и вещей вокруг себя нет необходимости. Излишняя стерильность даже бывает вредна, — утверждает специалист.

Разнообразие окружающих нас микробов идет нам только на пользу. Никто, конечно, не призывает к жизни в антисанитарных условиях, но и бросаться в противоположную крайность, сдувать пылинки со всего вокруг — бесполезная затея.

— Многие семьи стараются дома соблюдать идеальную чистоту, особенно это чувство обостряется после рождения детей, — говорит врач. — Им советуют бесконечно мыть руки, обрабатывать антисептиками поверхности, игрушки и другие предметы.

Когда в доме появляется новорожденный, некоторые люди, опасаясь гельминтов, отказываются от домашних животных. Однако последние исследования говорят, что чем больше микробное разнообразие, особенно вокруг детей, тем меньше шансов на развитие в будущем аллергических и аутоиммунных заболеваний.

— Микробы с нами всегда и везде, но это не должно стать источником паранойи, что окружающее нас — источник заразы, — успокаивает Парвиз Азизов.

Он приводит в пример деревню: соседство с животными, жизнь в частном доме, на земле способствует большему укреплению иммунитета, нежели в напичканной антисептиками городской квартире.

Борьба возможна

— Чаще всего в сумочке и на находящихся в ней предметах встречаются кишечная палочка, золотистый стафилококк, стрептококк, энтерококк, яйца гельминтов, различные грибки, клещ демодекс, — перечислили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве пояснили, что лучше вся эта «зараза» приживается в кожаных изделиях. Причина — губчатая текстура, а еще — редкая чистка самой сумки. Надежный способ избежать распространения микроорганизмов — регулярная обработка рук антисептиками и тщательная очистка самих сумочек и предметов в них.

Раствором со спиртом лучше почаще протирать дно, которое больше всего контактирует с напольными поверхностями. Дома же рекомендуется завести крючки, на которые лучше вешать дамские аксессуары.

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