Стоматолог рассказала об особенностях ношения брекетов во взрослом возрасте

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Большая часть взрослых и состоявшихся в жизни людей панически боится брекетов. Им кажется, что брекеты на зубах — прерогатива молодежи, а тем, кому немного за тридцать, не стоит и думать в эту сторону. Ведь брекеты, мягко говоря, не украшают. Более того, их ношение сопряжено с определенным дискомфортом. Как не бояться брекетов, какие существуют альтернативы брекет-системам и чем должны руководствоваться пациенты в первую очередь, «Вечерней Москве» рассказала специалист стоматологической клиники Оксана Мальцева.

Часто взрослые пациенты ошибочно полагают, что лечение на брекет-системе актуально только для детей и подростков. На самом деле это далеко не так, отмечает врач. Ортодонтия — одна из сфер стоматологии, которая преследует своей целью не только достижение эстетического результата, но имеет и функциональное значение.

Брекет-системы позволяют сохранить здоровье зубов и на порядок увеличить срок их службы не только в детском и юношеском, но и во взрослом возрасте, отмечает Мальцева.

Конечно, у брекетов есть альтернатива. Это ортодонтические капы. Использование кап действительно не причиняет пациентам никакого дискомфорта — они прозрачны, не требуют особого ухода за зубами, и их можно снимать во время любого приема пищи.

— С брекетами все гораздо сложнее. Нужен постоянный контроль специалиста, корректировка, консультация у врача-гигиениста о том, как ухаживать за полостью рта в период ношения брекет-системы. Придется на время отказаться от твердой пищи, под запретом будут орехи и некоторые другие виды продуктов. Для чистки зубов придется приобрести специальные ершики и ирригатор. Но оно того стоит, — утверждает специалист.

Дело в том, что ортодонтические капы, несмотря на всю их комфортность, справляются далеко не со всеми патологиями зубного ряда. Круг задач, которые решают брекет-системы, намного шире. Речь идет о большом наклоне зубов, большом развороте зубов, расположении зуба, значительно отличающегося от остальных зубов, необходимости допрорезать зубы и тех случаях, когда сильно выдвинутый зуб нужно поставить на место. Капы с такими задачами справиться не могут.

Правда, лечение на брекет-системе у взрослых имеет свои особенности. Для получения необходимо результата срок воздействия брекетов во взрослом возрасте, как правило, увеличивается по сравнению с детским. Носить брекеты придется дольше, а это значит, что необходимо будет справиться со всеми своими страхами и научиться ставить в приоритет свое здоровье, а не мнение окружающих.

По словам Мальцевой, главным плюсом лечения на брекет-системах является то, что удержание результата (ретенция) у взрослых пациентов более длительное, можно даже сказать, пожизненное.

Для особо стеснительных пациентов также есть отличные новости. Брекет-системы сегодня могут быть разными: металлическими; пластмассовыми, которые подбираются под цвет эмали пациента; керамическими — такие брекет-системы не сильно бросаются в глаза, так как керамика не отличается от цвета эмали; сапфировыми, они напоминают скорее не способ выравнивания зубного ряда, а красивый аксессуар; и комбинированными — данный вариант позволяет совместить, например, керамику на верхнем зубном ряде с металлической конструкцией внизу, что, в свою очередь, помогает снизить затраты на дорогостоящее ортодонтическое лечение.

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