Обливания холодной водой небезопасны

Кадр из мультфильма «Карлсон вернулся»/ 1970 год

Выражение «Нет горячей воды — будем срочно закаляться» подходит далеко не всем. «Вечерка» выяснила, кому процедура пойдет на пользу, а кому лучше от нее отказаться.

Традиционное профилактическое отключение горячей воды в столичных квартирах — дело необходимое, поэтому горожанам понятное. За долгие годы такой практики москвичи нашли для себя способ «выживания».

— Ой, проблема, — смеется 29-летний фитнес-инструктор Егор Степанов. — Я и при наличии горячей воды могу обойтись только холодной. А летом принять ледяной душ очень приятно, бодрит.

Действительно, обливание холодной водой — отличное средство для закаленных, здоровых и молодых людей. Но вот москвичам старшего поколения и с хроническими заболеваниями приступать к резкому закаливанию противопоказано.

— Холодная вода — это стресс для неподготовленных людей, — говорит врач высшей категории, терапевт с 36-летним стажем Константин Пеганов. — У каждого индивидуальный вход в процедуру холодного душа. Для тренированных спортсменов, для активистов ЗОЖа холодный душ — тонизирующее средство.

Для людей с сердечной или почечной недостаточностью резкая смена температуры (поднимались по лестнице, разогрелись на солнце и сразу погрузились в холодную воду) — смертельная опасность. Сосуды сужаются, поднимается артериальное давление, может наступить остановка сердца. Вспомните ощущения, когда на пляже вы позагорали, распарились, а потом прыгнули в холодную реку. Скорее всего, вы почувствовали, что задыхаетесь.

Случился шок-эффект. Так может быть и при приеме холодного душа у больных людей вплоть до инсульта, инфаркта. Даже здоровым людям холодный душ стоит принимать не сразу. Сначала полить водой стопы, потом ноги до коленей, бедер, затем ладони, локти, плечи, чтобы тело успело подготовиться к такой процедуре.

СПРАВКА

Считается, что закаливание повышает сопротивляемость организма ребенка инфекциям. Дети легче переносят холод и жару, менее подвергаются простудным и другим заболеваниям.

Принимать по назначению врача

Закаливание — прекрасное лекарство от стресса, депрессии, плохого настроения и простуд, но принимать его нужно очень аккуратно.

Инструктор лечебной физкультуры Алина Буянова напоминает, что начинать закаливание необходимо только после консультации врача.

— Каждый человек уникален, поэтому и вхождение в процесс закаливания у каждого свой, — говорит тренер. — Преждевременные процедуры могут принести вред. Поэтому прежде всего нужно сдать анализы, чтобы врач исключил скрытые воспалительные процессы, а потом начать тренировать свою систему терморегуляции.

Начать оздоровительный процесс можно, просто начав ходить в квартире не в теплых тапках, а в носках.

— Мы часто стараемся одеться потеплее, иногда гораздо теплее, чем того требует погода, — подчеркивает Алина Буянова. — Поэтому будем постепенно закаляться. Меняем байковый халат с длинными рукавами на ситцевый с короткими. И внимательно следим за ощущениями, вам должно быть комфорт но. Через несколько дней, если в квартире не холодно, выбрать домашнюю одежду полегче — шорты и майку, ходить босиком. Главное — не доводить себя до неприятных ощущений.

Также бережного отношения требуют кожа и суставы. Например, людям с сухой кожей умывание холодной водой может быть противопоказано.

— Холодная вода смывает защитный слой и сушит кожу. Поэтому лучше пользоваться привычными средствами для умывания и сначала пользоваться приятно прохладной водой. Что касается ледяного душа, то он для тренированных людей. Новичкам лучше начинать водные процедуры с обтираний и контрастного душа. Заканчивать омовение прохладной водой. Все эти советы помогут тем, у кого воду отключат в августе, ведь у них впереди два месяца для подготовки, — улыбается Алина Буянова. — Тем, кто решил без подготовки принимать ледяной душ, я бы посоветовала отказаться от этой затеи. Даже спортивным и здоровым молодым людям необходимо приучить тело к довольно серьезной нагрузке.

И даже уверенным в своем сибирском здоровье людям начать закаливание можно с краткосрочного прохладного душа и растираний тела полотенцем, смоченным в холодной воде.

Влажные салфетки и сухой шампунь

Отключение воды — не трагедия, а временное (не более 10 дней) неудобство, которое мотивирует проявить фантазию, находчивость и смекалку.

Тазики, кастрюли и ковши использовать можно, но неудобно. Напрашиваться в гости к друзьям и родным тоже не возбраняется, но это не лучшее средство, особенно для тех, кто принимает душ ежедневно. Поэтому берем на заметку другие способы.

Бывалые путешественники знают, что принять душ за умеренную плату можно не только в бане, но и на ж/д вокзалах, в аэропортах, хостелах — можно снять на сутки койко-место. Также можно оплатить разовое посещение бассейна, пробный день в фитнес-клубе или школе танцев. У автолюбителей свой метод. Нужно просто повесить на стену в ванной автомобильный душ, налить туда горячую воду и уделять время водным процедурам хоть трижды в день.

Специалисты в сфере красоты тоже готовы поделиться секретами. В период отключения горячей воды они запасаются влажными салфетками, сухим шампунем (да, он помогает волосам и без H2O выглядеть чистыми) и муссом для душа. В отличие от геля его можно наносить на сухую кожу, а потом быстро смыть.

И самый экстремальный способ — помыться с помощью стиральной машины. Выбирайте комфортную температуру воды, включайте машину (без белья, конечно) и направляйте шланг слива в ванну.

КСТАТИ

При выборе антибактериальных салфеток важно убедиться в наличии отметки о проведении дерматологических тестов. Ее отсутствие говорит о непредсказуемости последствий. В их числе — проявление дерматита.

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