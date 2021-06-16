Вирусолог рассказал, как вакцинация может повлиять на борьбу с COVID-19

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Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков считает, что рост заболеваемости коронавирусом обусловлен внешними факторами.

Как пояснил Павел Юрьевич, в марте этого года в Индии произошел резкий рост заболеваемости ковидом и смертности от него, потому что вирус мутировал и стал более «прилипчивым» — им стало проще заразиться.

— Достаточно совсем малой дозы, микроскопической капельки слюны, чтобы человек заразился коронавирусом, — пояснил эксперт. — И этот индийский штамм вируса пошел гулять по планете. Вообще Индия с точки зрения санитарной гигиены — это ужас, настоящий инкубатор вирусов. Там сотни миллионов людей живут в очень тесных мегаполисах и постоянно заражают друг друга самыми разнообразными инфекциями.

— Но где мы и где Индия? К тому же у нас нет авиационного сообщения с этой страной!

— Во-первых, из Индии к нам продолжают приезжать студенты, это разрешено. И как они проходят все санитарные кордоны — вопрос. Во-вторых, происходит опосредованное заражение. Индусы активно ездят в свою бывшую метрополию — Великобританию, а с Великобританией у нас как раз авиасообщение есть! Есть опасность очередной волны пандемии.

— И что же делать?

— Соблюдать все предписанные властями ограничительные меры. Но главное — прививаться.

— Но наши вакцины изобрели еще до появления индийского штамма. Поможет ли против него прививка?

— Приведу сравнение. Вот вы выходите в чистое поле воевать с новым штаммом вирусом. Если вы привиты, то напоминаете рыцаря в доспехах. Если не привиты — безоружного мальчика с босыми ногами. Кем вы предпочтете быть? Подумайте сами, но, думаю, ответ очевиден.

— То есть прививка реально защищает?

— Разумеется. Она резко увеличивает ваши шансы на успешную битву в вирусом. Даже если вы заразитесь, то, скорее всего, перенесете заболевание относительно легко.

— А если я все-таки не вакцинировался?

— Если вы не вакцинировались и не переболели ковидом, то лучше вообще не выходить из дома. Я не пугаю и не нагнетаю панику, я советую. Этот индийский штамм — очень серьезная история. Он очень быстро распространяется в организме и сильно поражает легкие. Поэтому еще раз советую — прививайтесь! Это можно сделать быстро и бесплатно, так какие, собственно, проблемы?

— А если я уже привился или переболел?

— Можете немного расслабиться. Да, нужно держаться подальше от кашляющих людей. Да, в закрытых пространствах необходимо носить маску. Да, важно соблюдать социальную дистанцию. Но, например, гулять по улице можно совершенно спокойно, если не заходить в толпу. Ваш шанс заразиться в этом случае минимален.

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