НЕТ ФОТО ___Тайны об Андропове, которые никогда не раскроются

Фигура Юрия Андропова, который в течение 15 лет руководил Комитетом государственной безопасности, а потом очень короткое время стоял во главе советского государства, до сих пор привлекает внимание историков, политических и общественных деятелей.

Стандартная биография

Что знаем мы о нем? Официальная биография Андропова — это как бы слепок с биографий тысяч советских функционеров. Еще до войны стал работать по комсомольской линии, как тогда говорили. Во время войны имел отношение к организации партизанского движения советской Карелии. После войны некоторое время был на дипломатической работе, потом попал в Центральный комитет. Нет ни стремительных взлетов, ни продолжительных падений. Это биография простого «солдата партии», который трудился честно и с полной отдачей. По мнению некоторых современных исследователей, в частности Сергея Семанова, который тоже работал в аппарате ЦК, а уже после распада СССР опубликовал исследование об Андропове, последнему было что скрывать в своей биографии. Семанов выдвигает версию о еврейском происхождении. Впрочем, с точки зрения классовой чистоты предки Андропова ничем не запятнаны. В его роду нет ни дворян, ни богатых фабрикантов. Он выходец из среды просто культурных людей, рабочих.

Было в его жизни еще несколько неприятных моментов, которые он, кажется, предпочел скрыть. Они касались отношений с первой женой и сыном Владимиром, который вел образ жизни по советским меркам никак не соответствовавший добропорядочному гражданину. Андропов не хотел, чтобы эти эпизоды его семейной жизни становились известны. Дело в том, что его сын Владимир отбывал сроки за хулиганство, а на работу в КГБ не брали людей, родственники которых были осуждены. Но это, пожалуй, единственные пятна на биографии Андропова.

Шеф спецслужбы

Его имя не ассоциируется с репрессиями, казнями политических оппонентов, массовыми потоками врагов народа в лагеря. Да и в самой его внешности нет ничего зловещего. Почти никогда не надевавший свой ведомственный китель и чаще всего ходивший в обычном деловом костюме и очках, Юрий Андропов похож скорее на преподавателя вуза, ученого, но никак не на главу организации, которая считалась одной из самых могущественных и зловещих спецслужб в истории.

Его образ, словно эхо мечтаний XVIII века, — просвещенный руководитель. Не будучи наследственным монархом, Андропов сосредоточил в своих руках власть никак не меньше самодержавной. Но он словно старался забыть об этом, не напоминать ни себе, ни окружающим. Впрочем, когда было нужно, власть эта пускалась в ход.

На досуге он иногда писал стихи. Есть там строки и о власти.

Сбрехнул какой-то лиходей,

Как будто портит власть людей.

О том все умники твердят

С тех пор уж много лет подряд,

Не замечая (вот напасть!),

Что чаще люди портят власть.

Вот что вспоминал об истории его назначения главой КГБ бывший первый заместитель Андропова Филипп Бобков:

«Слухи о смене руководителя КГБ Семичастного ходили. На первомайских трибунах 1967 года об этом говорили осведомленные люди уже не шепотом. И дело было не в том, что дочь Сталина Светлана Аллилуева ушла к американцам. Все понимали, что случившееся с Аллилуевой стало лишь поводом для смены руководства КГБ. Тем более что с того мартовского дня прошло более двух месяцев, и никто виновных за ее отъезд ни в каких сферах не искал.

Смена происходила в связи с ситуацией, возникшей в верхнем эшелоне власти. Там, к сожалению, довольно серьезно столкнулись две группировки, интриговавшие Брежнева. Он не устоял и поддержал тех, кто выступал против роста влияния в партии и государстве Александра Шелепина. Решение Брежнева назначить на пост председателя КГБ Андропова явилось безошибочным: он не примыкал ни к одной из групп, был честен и предан делу».

Думающий руководитель

Воспоминания Бобкова — очень интересный источник информации о Юрии Андропове. Перед нами предстает чуть ли не идеал государственного мужа. Скромного, но интеллектуального, в то же время не лишенного понимания нужд простых людей. Готового слушать и воспринимать новую информацию.

«Андропов не отвергал несогласия, даже когда принимал решения вопреки мнению возражавших. Но если последний оказывался прав, то непременно признавал свою погрешность, — пишет Бобков. — Примеров тому немало. Это был важный элемент, благодаря которому Андропов получил признание у старых чекистов, у чекистов-профессионалов».

Привлекало, по словам Бобкова, в Юрии Владимировиче и то, что он не был сторонником скоропалительных решений. Принимал он их вдумчиво, серьезно и не спеша. «Иной раз даже кто-то нервничал, что он тянет, а потом, когда наступал итог, то всем становилось ясно, что только так и надо было поступать.

И еще Андропов был генератором идей. Генератором тех мероприятий и той политики, которую должны были проводить органы госбезопасности. Это очень важно. Не скажу, что до него не было таких генераторов. Были, но в нем это привлекало еще и потому, что иной раз он выдвигал идею, которая казалась «когда это будет и что это такое?» А потом оказывалось, что это было видение, очень далекое видение той перспективы, которая может нас ожидать».

После смерти Сталина и репрессий, которые обрушились на Лаврентия Берию и его ближайших подчиненных, ставший руководителем государства Никита Хрущев сильно понизил роль и значение органов госбезопасности в жизни страны, а особенно в процессе принятия важных управленческих решений. Андропов не только возвратил аппаратное влияние комитета, но и поднял престиж службы в нем. Он прекрасно понимал, что время романтиков в кожаных куртках с маузерами ушло, как ушли и жесткие следователи эпохи Ежова — Берии, главным качеством которых должна была быть беспощадность к врагам народа и партии. Новое поколение чекистов, как его представлял Андропов, — это интеллектуалы, соблюдающие советскую законность. Андропов не желал ставить свое ведомство над законом.

Имиджмейкер

Подумал он и о новом имидже чекистов в глазах советских людей. Этому вопросу шеф КГБ уделял большое внимание.

По его инициативе были сняты многие любимые в народе фильмы, такие как «Семнадцать мгновений весны», «ТАСС уполномочен заявить» и другие. Сегодня это назвали бы имиджевой политикой. Во многом благодаря этим фильмам в народе складывался образ настоящего чекиста: честного, неподкупного, принципиального, человечного. Это был идеал, но многое из него имело воплощение. Так, советское общество было поражено болезнью коррупции, которая не минула и представителей милиции. То, что милиционеры не всегда чисты на руку, многие знали, но о том, что подчиненные Андропова берут взятки, не говорили даже самые упорные диссиденты и антисоветчики.

Кстати, о диссидентах — вопреки расхожему мнению, позиция Андропова по ним была очень обтекаема.

«Запад же словом «диссидент» прикрывал тех, кто стал на путь нарушения закона, действуя (не словом, а делом) против советского конституционного строя. Это уже не инакомыслие. И когда сегодня немалое число людей причисляют себя к диссидентам, то это лишь желание украсить свое прошлое», — вспоминал Филипп Бобков, сам возглавлявший Пятое управление, которое как раз и занималось борьбой с идеологическими врагами.

Но при этом, по его же словам, при Андропове совершенно исключены были запреты со стороны КГБ на публикацию произведений литературы, театральные постановки, кинофильмы. Единственный случай — «Агония» режиссера Элема Климова, но с объяснением принятого решения автору. Вместе с тем немалое увидело свет после вмешательства со стороны «виновников» запрета. По инициативе КГБ, в частности, вышли книги не издававшихся многие годы авторов: Северянина, Мандельштама, Бруно Ясенского, Павла Васильева. Однако не для всех образ Андропова безусловно положителен и в гражданском смысле свят.

Архитектор перестройки

Историк спецслужб Александр Колпакиди критично оценивает роль Юрия Андропова.

«Он старался ладить со всеми. Отсюда его забота о подчиненных, которым Андропов давал квартиры, разные социальные блага. Такое стремление быть белым и пушистым вызвано желанием создать себе как можно больше сторонников. И это удалось. По сути, с середины 70-х годов Андропов фактически управлял страной при больном и одряхлевшем Брежневе. Есть мнение, что не он один, а тройка Устинов — Громыко — Андропов. Но Громыко — дипломат, не обидевший мухи в своей жизни, а Устинов занимался играми в миллиардные проекты для Министерства обороны. Так что именно Андропов сосредоточил в своих руках всю полноту власти еще при живом Брежневе. Постепенно люди из его ведомства заняли все важные места в партийных и советских органах. А после крушения Союза многие из них оказались на руководящих постах в финансовых структурах. Без их участия и Союз бы не рухнул».

Андропов умер в самом начале своего самого главного политического взлета и этого уже не увидел.

Население страны запомнило его как борца за дисциплину и врага коррупции. Именно при Андропове получили широкую огласку некоторые коррупционные дела — хлопковое, сочинско-краснодарское, которые выявили многомиллионные хищения партийной и хозяйственной элиты. Андропов был той самой твердой рукой, но не жестокой, которой так ждало общество накануне перестройки. Но история не отпустила ему много времени на посту руководителя страны.

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