Дворянин и советский генерал, оставшийся верным Родине

Портрет Дмитрия Михайловича Карбышева / Фото: Художник Алексей Артамонов

В этот день, 26 октября, 140 лет назад родился Дмитрий Карбышев. Герой Советского Союза, он стал одним из главных символов мужества, проявленного советскими солдатами на фронте и в плену.

История Карбышева фантастична.

— Все, что о нем знает большинство, — это гибель в фашистском плену, где его буквально заморозили, — рассказывает кандидат исторических наук, преподаватель МГУ Сергей Забродин. — Но до героической смерти была не менее героическая жизнь.

Дмитрий Карбышев родился в дворянской семье потомственного военного. Окончил сначала Сибирский кадетский корпус, потом Николаевское инженерное училище.

— Он мог и строить, и разрушать сооружения защиты, и прекрасно зарекомендовал себя как во время Русско-японской, так и во время Первой мировой войны, — рассказывает эксперт. — За храбрость и отвагу при штурме Перемышля и во время Брусиловского прорыва он был произведен в подполковники и награжден орденом Святой Анны.

Во время Гражданской войны Дмитрий Михайлович не метался, а сразу перешел на сторону красных. Сто лет назад, в ноябре 1920-го, Карбышев занимался инженерным обеспечением штурма Перекопа, успех которого окончательно решил исход Гражданской войны. Затем была стремительная военно-научная карьера. К концу 1930-х Карбышев считался одним из виднейших специалистов в области военно-инженерного искусства не только в СССР, но и в мире. В 1940 году по праву получил звание генерал-лейтенанта, а в 1941 году — степень доктора военных наук.

— Но уже 8 августа 1941 года Дмитрий Михайлович, прорываясь из окружения, был тяжело контужен в бою у реки Днепр и в бессознательном состоянии попал в плен, — рассказывает Сергей Забродин. — Немцы быстро поняли, что им достался уникальный специалист, и начали его «обрабатывать». Из обычного солдатского его перебросили в офицерский концлагерь Хаммельбург с весьма гуманными условиями. Достаточно сказать, что у него был персональный куратор — полковник Пелит. Этот офицер вермахта не просто владел русским, но и был сослуживцем Карбышева во время работы над фортами Брестской крепости.

Пелит долго уговаривал Дмитрия Михайловича перейти на сторону Третьего рейха.

— Немцы считали, что в Красной армии он человек случайный. И, будучи по рождению дворянином, а впоследствии царским офицером, будет не просто воевать со Сталиным, но и возглавит РОА — Российскую освободительную армию, руководить которой, как известно, впоследствии назначили другого пленного генерала — Власова, — рассказывает Сергей Забродин.

Обработка шла месяцами. Карбышеву предлагали даже не воевать, а вести научные разработки, живя в Берлине в отдельной квартире и работая в собственной лаборатории. Но Карбышев отвергал любое сотрудничество. Больше того: заявлял, что СССР в этой войне победит. В итоге генерала перевели в концлагерь Маутхаузен. Там его в числе прочих пленных заморозили насмерть, поливая на улице водой из пожарного брандспойта. Как вспоминают свидетели, последними словами Карбышева были: «Бодрей, товарищи! Думайте о Родине, и мужество не покинет вас!»

СПРАВКА

С августа 1941-го генерал Карбышев числился пропавшим без вести. Но в феврале 1946-го к представителю Советской миссии по делам репатриации в Англии обратился канадский офицер Седдон де-Сент-Клер, лечившийся в госпитале Лондона. Выживший в Маутхаузене, он и рассказал историю Дмитрия Карбышева. Так страна узнала о подвиге несгибаемого генерала.

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