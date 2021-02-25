Предусмотреть на десятки лет: как начиналось строительство московского метро

Плакаты на улицах Тверского района столицы, посвященные строительству метро / Фото: pastvu

В номере «Вечерней Москвы», который вышел в понедельник, 5 января 1925 года, «ВМ» опубликовала беседу с председателем Стройсекции Госплана профессором Львом Николаевичем Бернацким. «Вечерка» вспоминает, что он рассказывал тогда о строительстве метро.

«Вечерка» в своем материале называла профессора «знатоком такого рода сооружений». И это действительно так. Бернацкий был прекрасным специалистом в области устройства путей.

— Напрасно многие думают, что с прорытием для метрополитена тоннеля связано непременное закрытие надземного движения по соответствующим якобы прорываемым улицам. Все как есть, так и остается, — объяснял в разговоре с «Вечеркой» Бернацкий читателям газеты.

Тогда строительство такого грандиозного сооружения, тем более под землей, обычному человеку казалось сказкой. То, что по этим тоннелям будут ездить поезда, вообще не укладывалось в голове.

Профессор пояснил «Вечерней Москве», что, строя метрополитен сейчас, нужно обязательно продумывать и предусматривать будущее: что случится с этим участком, какие еще коммуникации в том или ином месте проложат потом.

— С проведением метрополитенного тоннеля неизбежно связана частичная перекладка канализационных и водопроводных труб, а также подземных кабелей, не только существующих, но и имеющих быть проложенными в будущем. Это обстоятельство налагает на строителей метрополитена важные задачи: найти такое направление тоннеля, глубину его, при которых эти неизбежные перекладки обошлись бы, возможно, дешевле, причем по той же причине необходимо предусмотреть все такого рода обстоятельства на длинный ряд лет, вернее, десятилетий, — объяснял Бернацкий.

Важным был и вопрос безопасности. Профессор утверждал, что строители владели техникой сооружения метро достаточной, чтобы почти полностью исключить катастрофы.

— Выходы из тоннеля и входы в него устраиваются лестницами, а если туннели многорядные или на большой глубине, то действуют лифты. Ремонт в тоннелях производится только ночью, когда прекращается движение, — объяснял Бернацкий.

Кстати, в 1925 году метро работало в Лондоне, Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне, Филадельфии, Париже, Берлине, Гамбурге, Ливерпуле и в Глазго. Таким образом, Москва с ее строящимся метро должна была занять место среди передовых городов мира.

Первый в мире метрополитен был построен в Лондоне. Он основан в 1863 году. Поезда в лондонской подземке в то время ходили на паровой тяге, поэтому тоннели были сильно задымлены.

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