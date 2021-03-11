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Как в Москве появились рынки
Продавец Галина Морозова предлага- ет выбрать постоянной покупательнице ярмарки на Профсоюзной улице свежие овощи и зелень / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Как в Москве появились рынки

Василиса Чернявская 

История

Торговаться на рынке — целая наука. А уж история базарно-ярмарочных отношений между столичными покупателями и продавцами исчисляется не одной сотней лет.

В старину говорили: «В Москве все купишь, кроме родного отца да матери». Еще задолго до начала официальной истории города начала развиваться торговля. Во время археологических исследований в устье ручья Черторый в Центральном округе столицы были найдены серебряные арабские монеты — дирхемы 862 и 866 годов. Это значит, что жители находившихся здесь поселений уже в середине IX века вели торговлю с восточными странами.

Среди всех русских городов Москва занимала самое выгодное географическое положение: она находилась в центре и имела преимущество перед Тверью, Смоленском, Новгородом и Рязанью и другими городами.

Позже Москва стала бойким торговым перекрестком. Сюда стекались купцы из разных городов и далеких стран. Быстрое развитие получил торговый посад, который дал невероятный импульс для процветания Китай-города. Здесь были построены Печатный и Монетный дворы, Славяно-греко-латинская академия. Вся территория Китайгорода была одним огромным городским «торгом».

Древнее урочище Подол, находившееся под холмом у самой Москвы-реки, стало называться Зарядьем из-за близкого расположения торговых рядов. Городские ряды тянулись от Никольской до Варварки и дальше к «живому» мосту через Москву-реку.

За лучшую цену товара боролись и продавцы, и покупатели. Монеты в ход шли самые разные. Пару лет назад, к примеру, московские археологи нашли азербайджанскую монету в районе Ильинки, где проводились масштабные благоустроительные работы. Здесь обнаружили курительные трубки XVIII–XIX столетий, товарные пломбы и многое другое.

— Все это свидетельствует о бурной торговой деятельности в этой части Москвы, о ее развитом быте в XVII–XIX столетиях, — рассказал директор по научной работе «Столичного археологического бюро» Иван Волков.

Уникальная монета, которая была в обращении в Ширване — исторической области в Закавказье, — датируется XVII веком. Ее обнаружение — доказательство того, что в ходу были разные деньги, а значит, и торговые связи постоянно расширялись.

Чем только не торговали в Москве! Одна из особенностей московских рынков — разнообразие товаров. Ткани, фрукты, овощи, посуда, галантерея — рядов с названиями продукции в Москве было большое количество. Неудивительно, что торговаться здесь умели и любили.

Торговый азарт охватывал людей и более позднего времени. В советские годы можно было скинуть несколько копеек с овощей и фруктов на рынке, с молочной и мясной продукции в рядах. Особенно если люди закупались на праздник или застолье.

— Тогда могли просить сбить цену, если пришли первый раз или, наоборот, были давно знакомы с продавцом на рынке, — вспоминает москвич Дмитрий Зернов. — Лично я любил торговаться при покупке арбузов или дынь, пристально рассматривая каждый плод. А однажды моя жена выиграла у продавцов в нарды. Пришлось давать не скидку, а откупаться от нее большим полосатым арбузом. Спор с восточными людьми — дело тонкое.

Желание получить скидку сильно и сейчас. На ярмарках и рынках вы можете пустить в ход все свое обаяние и искусство снижать цену.

— Например, на ярмарках выходного дня свою продукцию привозят фермеры. Они работают три дня — с пятницы по воскресенье, — поясняет директор ГБУ «Московские ярмарки» Александр Лиханов. — Часто под конец торговли они готовы дать скидку.

По его словам, уступят и столичным пенсионерам, и многодетным семьям — для держателей социальных карт уже предусмотрена пятипроцентная скидка на городских ярмарках.

Фермер Наталья Лапшова рассказывает: у нее уже много постоянных покупателей, появившихся за годы работы на ярмарках.

— Приходят за огурцами, помидорами, выбирают свежую зелень, — говорит она. — Некоторые заранее звонят, просят отложить определенные сорта овощей.

Постоянным покупателям она всегда делает небольшие скидки, и те вновь возвращаются за товаром.

— Бонусы получают и те, кто готов забрать товара побольше. И нам — фермерам хорошо, и люди получают качественную продукцию, — отмечает Наталья Лапшова.

Распродажи устраивают и другие производители. Торговаться в современном мегаполисе можно не только на ярмарках, но и в сети.

— Мы постоянно расширяем ассортимент хлебобулочных изделий и органических каш, — рассказывает мельник и пекарь Олег Барсуков. — Скидку могут получить не только наши покупатели на московских ярмарках, но и те, кто заказывает доставку через интернет.

По его словам, коллеги, соседи или родственники могут заказать большую партию хлеба или круп с доставкой на дом или в офис.

— Такая закупка выйдет дешевле, сэкономить можно будет и на услугах курьера, — резюмирует он.

ВАЖНО

Ресурсный центр «Мосволонтер» объявил о запуске обучающей программы «Пять ключей».

Она рассчитана на некоммерческие организации столицы, которые хотят сформировать на базе своей организации отдельный волонтерский корпус.

— Кураторы программы научат тому, как составить анкету кандидата в волонтеры или памятку участника крупных городских событий и многому другому, — рассказал директор «Мосволонтера» Дмитрий Покровский.

В районе Раменки появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

Здание разместиться на площади в 6 тысяч квадратных метров.

— Посетителям будут доступны различные залы: спортивные, гимнастические, хореографический, для занятий боксом, тренажерный и игровой, — сообщил глава Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В столичном центре занятости «Моя карьера» пройдет 100 мероприятий и выездных встреч для студентов.

В них смогут принять участие порядка 1,5 тысячи человек.

— Департамент труда и соцзащиты поддерживает выпускников вузов, предлагая не только свои программы стажировок, но и специальные условия в центрах занятости, — отметила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Участники мероприятий узнают об актуальных вакансиях, молодежных программах и услугах службы занятости города.

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