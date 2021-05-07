Настроиться на позитивную радиоволну

Москвич Денис Павлов в своей машине настраивает громкость радио, которое он очень любит слушать во время поездок за рулем / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

7 апреля — День радио. Ровно 126 лет назад российский физик Александр Степанович Попов на заседании Русского физико-химического общества представил созданный им первый в мире радиоприемник. Спустя год, 24 марта 1896-го, ученый продемонстрировал передачу радиосообщения из одного здания в другое.

В мире известны два изобретателя радио. В России — это Попов. А в Европе — Гульельмо Маркони. Оба ученых практически параллельно друг другу создали первые радиоприемники. Тогда они еще не могли передавать голос и музыку. Общение через них происходило с помощью азбуки Морзе, попеременно включались и выключались передатчики.

Первым догадавшимся промодулировать радиосигнал звуковым сигналом был канадский изобретатель Реджинальд Фессенден, который включил угольный микрофон в разрыв провода антенны искрового передатчика. Таким способом 23 декабря 1900 года Фессенден осуществил передачу звукового сигнала на расстояние в 1 милю.

Постепенно радио стало развиваться и набирать популярность. Неотъемлемой частью жизни москвичей радио стало в первой трети XX века. По словам историка и москвоведа Александра Васькина, в 1930-е годы на улицах столицы уже висели репродукторы.

— Радио начинало играть в 6 утра и не выключалось до самого вечера. Причем программы были самые разные, не только новостные, — отметил он. — И просветительская деятельность была, и музыку передавали.

А вот личные радиоприемники в эти годы были редкостью. Москвовед пояснил, что каждое устройство было на учете.

— Тогда это были большие радиолы. И с их помощью можно было слушать и зарубежные станции, но время тогда было особенное, ловили шпионов, — рассказал эксперт. — Так что количество личных приемников было невелико.

А когда война началась, их вообще приказали все сдать.

— Интересный факт — при Сталине на радиоприемники даже был налог, — добавил Александр Васькин.

Наибольшей популярностью, конечно, пользовались новостные программы. По словам Васькина, радио являлось одним из главных источников свежих вестей для горожан.

— По радио информацию можно было узнать даже раньше, чем в газете, которая выходила раз в день. А новости по радио передавались каждый час, — уточнил историк.

Еще большее значение это изобретение приобрело во время войны. С его помощью люди узнавали сводки информбюро.

— Знаменитый диктор Виктор Левитан, голос Победы, читал сводки с фронта, а люди слушали его с замиранием сердца, — рассказал Александр Васькин. — Более того, на картах люди ставили флажки, отмечая то, как продвинулись наши войска.

В 1960-е годы, по словам москвоведа, в столице стало гораздо меньше репродукторов на улицах, зато персональные радиоприемники стали более доступны для жителей.

— Это были небольшие пластмассовые приемнички, которые висели на кухне. Там была всего одна программа — первая, которая говорила и играла с утра до вечера, — добавил историк.

Позднее появились трехпрограммники, а затем количество радиоволн стало расти.

— Радио с собой брали всюду: на отдых, на природу. Вот до такой степени без него не мог жить народ, — подчеркнул Васькин.

Примечательно, что люди даже записывали передачи и музыку на магнитофонные кассеты.

Пожалуй, наравне с фронтовыми сводками, так же в тишине, люди слушали прогноз погоды.

— «Тише, погоду передают» — можно было услышать практически в каждом доме, — рассказал историк.

Сейчас, конечно, эту информацию легко найти в интернете, а тогда прогнозы узнавали по радио.

Еще одной приметной особенностью радио стала классическая музыка. Она сопровождала известия о смерти известных и важных людей страны.

— Слушатели уже знали, что, если по радио играет классика, значит, кто-то умер, — пояснил Васькин.

Так было и 19 августа 1991 года, в день августовского путча, когда по всем каналам телевидения показывали балет «Лебединое озеро», по радио тоже крутили музыку из этого произведения.

Сегодня радио сохраняет свою популярность, хоть и ушло немного на второй план. По мнению москвоведа, оно стало разнообразнее, а значит, интереснее.

— Теперь каждый может найти для себя радиостанцию по душе, — сказал он.

Очень любят радио автовладельцы. Многие водители слушают его во время поездок.

Москвич Денис Павлов часто за рулем, и, чтобы скрасить поездки, включает музыкальные радиостанции.

— Новости, передачи мне не очень интересны, хотя иногда, конечно, попадаю на них, — поделился он.

Больше всего Денис любит зарубежные танцевальные, энергичные песни, которые поднимают настроение, дарят заряд бодрости. Особенно если приходится выезжать куда-то рано утром.

— А вот если еду на дачу с мамой или бабушкой, то включаю отечественную музыку, — уточнил москвич.

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