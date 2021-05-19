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Символ дружбы под водой и на суше
Фото: pixabay.com/Skitterphoto

Символ дружбы под водой и на суше

Александр Кудрявцев

История

Продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвященный 100-летию «Вечерней Москвы». В этот раз мы расскажем об одном из экспонатов музея редакции — реплике водолазного шлема подводных строителей.

Уже почти 50 лет в стенах редакции хранится подарок от подводных строителей третьего экспедиционного отряда Подводречстроя морского и речного флота РСФСР. Руководители организации 6 декабря 1973 года передали журналистам «ВМ» уменьшенную металлическую копию водолазного шлема с гравировкой.

«Любимой «Вечерке» в честь 50-летия газеты. Доблестным репортерам, которые себя чувствуют на дне реки так же уверенно, как и за редакционным столом» — гласит надпись на шлеме.

Подводречстрой-3 базировался в Москве. Организация насчитывала свыше тысячи сотрудников, которые занимались углублением дна рек и каналов столицы, укреплением берегов, помогали возводить набережные. Еще они прокладывали под водой кабели и трубопроводы, участвовали в спасательных работах, например, в ликвидации последствий трагедии теплохода «Александр Суворов» в 1983 году.

— Водолазы отряда постоянно общались с журналистами «Вечерней Москвы». Много публикаций было о ремонте Западного порта. Тогда специалистам Подводречстроя пришлось бетонировать несколько километров береговой линии под водой, — рассказал исполнительный директор Ассоциации подрядчиков подводно-технических работ Андрей Новожилов.

В 1970–1980-х годах в «ВМ» за подводное строительство и другие события на реках столицы отвечал корреспондент Александр Болотин.

— Вода была его стихией. Он пришел к нам в издание из газеты «Московский водник». Поэтому, само собой, все «речные» новости он находил первым и писал об этом лучше всех, — вспомнил заместитель ответственного секретаря газеты «ВМ» с 1968 по 1980 год Юрий Варламов.

Журналисты «Вечерней Москвы» и сегодня продолжают пристально следить за развитием водной жизни столицы. На страницах нашего издания выходили материалы о реконструкции Северного речного вокзала, возрождении общественного речного транспорта. Кроме того, мы продолжаем освещать строительство и реконструкцию мостов через реки на территории Москвы.

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