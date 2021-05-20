Обед должен быть не только вкусным, но и красивым

Свежий номер газеты «Вечерняя Москва»,1933 год / Кадр из видеофильма Государственного архива кинофотодокументов

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

Оказывается, система рейтингов для оценки работы предприятий общепита использовалась еще несколько десятилетий назад, а выступление артистов на улицах современного города — возобновленная традиция.

Борщ на троечку

«На фабрике-кухне № 4 Пролетарского треста Нарпит введена пятибалльная система оплаты в зависимости от качества изготовленных блюд. <…> Баллы проставляет заведующий производством при участии браковщика и санитарного врача. При этом учитывается не только вкус, но и внешний вид блюда.

20 февраля грибные биточки были приготовлены вкусно, но внешний вид и форма их были неприглядны. Повар Семешин получил за них «тройку». <…> 19 февраля повар Свиридов и рабочий Шлепов хорошо приготовили борщ. Но они не учли времени обеда. Борщ перестоял, и рабочие остались им недовольны».

2 марта 1934 года

Сегодня московские повара подтверждают свою квалификацию на конкурсах профессионального мастерства и борются за звезды Michelin.

«Гид Michelin по ресторанам столицы планируют представить в октябре. Инспекторы уже приступили к работе. В первую очередь они оценивают качество еды: посетителю должно быть вкусно и сытно».

11 мая 2021 года

Показать себя

«С 20 мая на Кокоревском и Серпуховском бульварах должны начаться киносеансы и эстрадные выступления.

Устанавливаются киноэкраны также в скверах у Полянского рынка и на Ордынке (около бани). <…> На днях на эстрадах Кокоревского и Серпуховского бульваров успешно выступал самодеятельный драмкружок Хавско-Шаболовского поселка».

20 мая 1934 года

В наши дни музыканты, танцоры и другие творческие люди выступают на бульварах и площадях столицы в рамках проекта «Уличный артист». Недавно у его участников появились новые возможности.

«Теперь артисты будут выступать не только на улицах города, но и в парках Москвы», — сказал директор Моспродюсера Андрей Петров».

1 мая 2021 года

Удача землекопа

«Это случилось на Остоженке, близ Крымской площади. Лопата землекопа 8-й дистанции Метростроя, углублявшего котлован тоннеля в песке, издала резкий звук. Вскоре в желтом песке обнаружился круглый камень. <…> Это был ручной жернов. Под жерновом нашли огромный глиняный сосуд. <…> Прибывший археолог принял меры к охране сосуда и сделал точное описание места его находки».

15 июня 1934 года

Сегодня ни одна стройка или работы по благоустройству также не обходятся без археологов. Одна из последних находок — штык-нож от солдатской винтовки времен Великой Отечественной войны.

«Артефакт нашли в траншее у дома под номером 9 на улице Малой Семеновской во время археологических наблюдений при прокладке инженерных коммуникаций», — уточнили в Мосгорнаследии».

9 мая 2021 года

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