Новоарбатский тоннель

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Согласитесь, мы каждый день ходим по улицам города и не имеем ни малейшего представления, как выглядела Москва 20 лет назад. И уж тем более 100. А ведь это богатейшая история. Накануне векового юбилея «Вечерки» рассматриваем столицу много лет назад.

Специальный корреспондент «Вечерки» фотограф Сергей Шахиджанян предлагает сравнить снимки столицы разных эпох с современными, которые как раз были опубликованы в архивных номерах газеты «Вечерняя Москва».

В 1961 году Москва активно строилась. Общая эйфория от побед в космосе, сильные послабления внутри страны — позже их назовут хрущевской оттепелью — сказывались и на архитектуре столичных улиц. Возводились новые многоэтажные дома, люди получали, многие впервые, свои отдельные квартиры, куда переезжали из коммуналок, в которых ютились десятилетиями.

Фотограф Иван Кошельков для газеты «Вечерняя Москва» активно снимал все этапы нового строительства. По публикациям в «Вечерке» можно проследить все этапы реконструкции нашего города. На фото, опубликованном 11 сентября 1961 года, виден самый разгар большой стройки.

В подписи говорится об улице Чайковского — так с 1940 по 1990 год при Советском Союзе переименовали Новинский бульвар. По сегодняшним меркам совсем небольшой автомобильный тоннель длиной 100 метров (подземная часть) был самым первым — на диковинную по тем временам вещь ходили смотреть приезжие и москвичи. Тоннель назывался в честь названия улицы — Чайковским. Строился он открытым способом, то есть строители рыли большой котлован. Тоннель и сегодня существует, исправно выполняя свою функцию.

Сейчас он называется Новоарбатским. На архивной фотографии видно, что знаменитые дома-книжки еще не построены — окончательно вид Нового Арбата (тогда — Калининского проспекта) оформился только в 1967 году. Даже тогда у многих людей проект архитектора Посохина не вызывал большой радости — новый облик просторной улицы ругали и за слишком американский вид, и за безликость. А в народе эти дома окрестили «посохинскими сберкнижками», намекая на то, что архитектор очень успешно поднял на этой стройке свое благосостояние. В августе 1991 года тоннель вошел в историю — именно в нем погибло трое молодых людей во время событий 18–21 августа 1991 года, когда при выезде из тоннеля были остановлены бронемашины. Но сейчас это место очень мирное.

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