Журналистов с властью связывала знаменитая кремлевская вертушка

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Продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвященный 100-летию «Вечерней Москвы». В этот раз мы расскажем о двух экспонатах музея редакции — телефонах, которые сохранились с XX века.

Телефон сразу после изобретения стал неотъемлемой частью журналистского обихода. Долгое время именно этот аппарат был самым быстрым способом передать информацию в редакцию практически с места событий. В музее газеты «Вечерняя Москва» сохранился телефон БАГТА-50.

Черный металлический корпус и массивная трубка — части одного из самых ценных предметов в редакции.

Такой телефон выпускали на Рижском государственном электротехническом заводе «ВЭФ» с 1950 по 1965 год. Это была одна из самых массовых моделей в послевоенном Советском Союзе.

Точно не известно, кому принадлежал аппарат, хранящийся в музее. Скорее всего, он стоял в отделе новостей. В те годы одним телефоном пользовались сразу до 20 человек.

Второй экспонат — более поздний. Это телефон АТС-2, выпущенный в 1989 году. Белый аппарат стоял в кабинете главного редактора газеты и обеспечивал правительственную связь с руководством столицы.

— Пользовались мы этим телефоном каждый день. Часто разговаривали с мэром Москвы. По нему нас предупреждали о важном мероприятии, — рассказал бывший главный редактор «ВМ» Юрий Казарин.

ИСТОРИЯ

Телефоны АТС-1 и АТС-2 прозвали кремлевской вертушкой. Дело в том, что в советское время обычных абонентов связывали телефонистки. Нужно было сообщить им, куда нужно позвонить. У правительственной же связи были прямые номера. Их нужно было набирать на вертушке с гербом Советского Союза.

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