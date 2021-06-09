Газета на крыше дома моего

Таким был первый номер «Вечерней Москвы», вышедший в свет 6 декабря 1923 года / Фото: Архив газеты «Вечерняя Москва»

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Начавшись со скромного четырехстраничного издания, ныне «Вечерняя Москва» — огромный медиахолдинг, в котором выходят несколько изданий, приложений, спецпроектов, а еще работает бесплатная школа для юных журналистов — «Новый фейерверк». Сегодня ее воспитанники решили пофантазировать, какой может быть «Вечерняя Москва» уже вскоре после столетия.

Газета живет опытом старших и энергией молодых. У наших юнкоров завершился учебный год, и ребята дали волю фантазии, представляя издания холдинга «ВМ» возраста 100+.

Читаем прямо в воздухе!

Автор Ильяна Андреева

В газете «Москва Вечерняя» мне очень нравятся рубрики «Прогулка со звездой» и «Люди дела». Всегда интересно узнать мнение звезд о городе и рассказ о профессии из первых уст. Думаю, в будущем эти рубрики будут доступны в прямом эфире. Как?

Во-первых, газета освоит формат голограмм, а читать «Вечерку» можно будет прямо в воздухе. Во-вторых, эта голограмма будет интерактивной — изображения будут жить своей жизнью, но ими можно будет управлять. Высветил номер в воздухе, нажал на изображение — и вот звезда уже показывает тебе любимые места в городе, а мастер учит раскрашивать велосипеды. Еще зрителям можно создать отдельный чат для вопросов. Кстати говоря, такой формат может подойти и для репортажей.

Коротко и быстро

Автор Анна Лукинова

Я люблю исторические тексты в газете «Вечерняя Москва», ценю и новости. Но ритм жизни сегодня вынуждает нас спешить. Всегда и везде. Мы торопимся настолько, что порой у нас не остается и минутки свобод ной на то, чтобы банально просмотреть текст интересной нам статьи. Бывает и так, что, будучи крайне занятыми, мы утомляемся, а затем попросту ленимся тратить оставшиеся силы на чтение. Вообразите, сколько всего мы теряем из-за этого!

Быть может, в будущем мы сумеем найти компромисс. Публикуемые материалы, например, будут максимально короткими. 140 символов — только факты, тщательно отфильтрованные бдительным журналистом, никаких отступлений, лишних деталей и прочих витиеватостей. Или все печатные СМИ и вовсе будут цифровыми, онлайн-страницы заменят бумажные, с пометкой на то, что статьи мы сможем читать в одно нажатие. Секунда — и тебе в голову моментально загружается информация из заметки.

Фото оживут

Автор Максим Родионов

В будущем газета будет совсем другой. Фото в рубрике «Было — стало» начнут двигаться, появится звук для большего погружения в материал. Газета займет всего один листочек — вроде эластичного планшета, где можно листать страницы, воспроизводить аудио и видео. Но это потом. Что до ближайшего: газета познакомится ближе с интернет-культурой «поколения Тик-Ток» и создаст свое приложение, ведь сейчас все делают через смартфоны.

Без игры не обойдется

Автор Анастасия Павлова

Не так часто, как хотелось бы, но в «Вечерке» появляется рубрика «Литературное кафе». Люблю ее читать. И бумага в руках — приятно, но так просто. Нужна игра. Когда-то говорилось шальными футуристами: Свободное Слово творческой личности пусть будет «написано на перекрестках домовых стен, заборов, крыш, улиц наших городов, селений и на спинах автомобилей, экипажей, трамваев и на платьях всех граждан…»

Может, придет время попробовать еще раз, только теперь с периодическим изданием — тоже своего рода Свободное Слово. Хочешь прочесть «Вечернюю Москву»? Выходи на улицу. Ждешь автобус — текст приедет к тебе под номером 30, возвращаешься с работы — текст рядом с тобой на стенах домов. Хочешь «Литературное кафе» — в 17:38 посмотри в окно, на крышу соседнего дома. Это игра — успевай. Другого раза не будет.

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