Ленина видел

Владимир Ленин / Фото: Wikipedia / Общественное достояние

Вождей снимать абы кому не доверят. Дошедшие до нас фотопортреты Владимира Ильича Ленина и других советских деятелей в 20-х годах ХХ века делал известный мастер Моисей Наппельбаум.

Жизнь фотомастер прожил долгую и насыщенную. Умер 13 июня 1958-го, полгода не дотянув до 89.

После Октябрьской революции он много сотрудничал с новой рабоче-крестьянской властью, снимал Феликса Дзержинского, Вацлава Воровского, Анатолия Луначарского, Надежду Крупскую и самого Владимира Ильича. Фотопортрет Ленина, сделанный Наппельбаумом в январе 1918 года, считается одним из лучших за всю историю отечественной фотографии. Этот снимок неоднократно перепечатывали советские газеты, в том числе и наша «Вечерка».

— Дед был элитным фотографом, но совсем не в том смысле, какой мы вкладываем в это сегодня, — говорит внук фотомастера Эрик Наппельбаум. — К современному элитному фотомастеру человеку с улицы не попасть. А Моисей Соломонович держал обычное ателье: если у вас было три рубля, вы могли зайти к нему и сфотографироваться.

В Москву Наппельбаум перебрался из Петрограда в 1919 году. Его первая московская мастерская находилась в самом центре города, в здании Второго общежития Коминтерна (бывшей гостинице «Метрополь»), напротив Большого театра. Появлению ателье «Фотография ВЦИК» способствовал лично председатель Всероссийского центрального исполнительного комитета Яков Свердлов.

По словам Эрика Наппельбаума, дед его был мастером очень деспотичным — клиентами руководил, даже приказывал им.

— Процесс съемки выглядел так: он усаживал человека, поправлял ему одежду, придавал нужный ему поворот головы и шел к камере. Когда он делал портрет Надежды Крупской, он также усадил ее, но она сменила позу. Тогда он снова к ней вернулся — поправил, но когда отошел, она снова за свое. Тогда дед не выдержал: «Деточка, не балуйтесь!» Крупская рассмеялась и послушалась, — рассказывает он.

Среди работ фотографа отнюдь не только снимки пламенных бойцов революции. Он много снимал известных деятелей культуры, ученых (в том числе серию портретов действительных членов Академии наук 1930-х годов), а также простых людей. Сейчас большая часть творческого наследия мастера хранится в Российском государственном архиве в Красногорске.

А недавно в столичном Музее современной истории России (бывший Музей революции) прошла выставка «Известный и неизвестный Наппельбаум». Среди экспонатов была и принадлежавшая ему фотокамера Acme: 15-килограммовый, красного дерева аппарат, изготовленный в Англии по специальному заказу, оказался в экспозиции благодаря фотожурналисту, руководителю культурного проекта «Русс Пресс Фото» Василию Прудникову. Как рассказал наш коллега, к нему камера попала через последнего главного редактора журнала «Советское фото» Григория Чудакова, который долгие годы дружил с родственниками Моисея Наппельбаума.

И что самое замечательное: при участии автора этих строк технику удалось восстановить и привести в рабочее состояние! Надо ли говорить, что, имея на руках такой уникальный фотоаппарат, мы не удержались от искушения и попытались повторить знаменитый портрет вождя пролетариата?

В первую очередь — как дань памяти большому российскому и советскому мастеру! В реализации этой идеи «Вечерке» помогали Эрик Наппельбаум и Василий Прудников, а роль Владимира Ильича исполнил актер Сергей Соловьев, много лет отработавший на Красной площади двойником вождя пролетариата.

— Я на Красной площади уже не работаю. Хотя я единственный, наверное, кто делал это законно: у меня было зарегистрировано индивидуальное предприятие и я честно платил налоги, — рассказывает артист. — Однако на этот лакомый кусочек нашлось огромное количество желающих — двойники Ленина, Сталина, Путина повалили валом: чтобы сняться с ними, иностранные туристы отдавали от 500 до 1000 рублей! Тогда как у меня плата всегда была символической — 100 рублей за фото.

Мои конкуренты несколько раз меня атаковали и буквально выживали с этого места. А я ведь не только внешне похож на Владимира Ильича, я читал его труды, смотрел сохранившиеся кадры хроники, слушал записи и тренировался копировать его голос.

Сейчас Сергей Соловьев на пенсии, но упустить возможность сняться для газеты в образе Владимира Ленина на аутентичную камеру никак не мог. Артист сразу же вошел в образ и даже произнес пару отрывков из дошедших до наших дней ленинских речей. Снимать такой камерой, кстати, очень непросто. Процесс небыстрый, требующий от фотографа тщательной подготовки, а от модели — терпения. Для антуража и полноты ощущений мы запустили еще и несколько фонограмм с записью подлинного голоса Ленина.

— Капиталисты Англии, Франции и Америки желают восстановить власть царя, помещиков и капиталистов! — неслось из динамика. — За советскую власть! Красная армия непобедима! Сначала мы с полчаса выставляли камеру и свет. Снимал Василий Прудников, успевший изрядно наловчиться в обращении со старинной фототехникой. Вот он навел объектив на резкость, надел на него массивную крышку, установил кассету и накинул на камеру темную ткань, чтобы не было подсветки и...

— Внимание, снимаю! — «Ленин» выдохнул и замер секунд на десять.

На проявку и печать ушло еще минут двадцать. И вот мы жадно рассматриваем еще мокрый портрет нашего «Ильича». Снимок, увы, получился не таким резким, как у оригинала. Но и Сергей Соловьев, и мы фотосессией остались довольны.

— Знаете, где меня только не снимали! Самые сильные впечатления, когда в гроб велели ложиться, — признался актер на прощание.

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