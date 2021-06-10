Конкурс сохранит истории героев

Внучка Анна Дубская написала про сержанта Масютенко историю для альманаха / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе наградили победителей проекта «Многонациональная Победа». Их поздравили настоящие Герои России и Герой Советского Союза.

В этом году проект прошел в четырех форматах: это конкурс «Незабытые истории Победы», народный марафон «Вспомним всех поименно», виртуальная выставка «Многонациональная Победа» и видеоролики из серии «Героями не рождаются».

— Много семей передали нам документы, фотографии и истории, которые помогают пополнять экспозицию новыми фамилиями и лицами, — отметил вице-адмирал, заместитель директора Музея Победы Федор Смуглин.

Одной из победительниц марафона « Вспомним всех поименно» стала Софья Манис с историей о своем дедушке-танкисте Борисе Полетаеве.

— Интересно, что сейчас я живу на улице Полетаева. Она так названа в честь однофамильца моего деда, — сказала Софья.

Истории, с которыми она победила в конкурсе, были записаны со слов дедушки.

А москвичка Анна Дубская прислала пять рассказов на конкурс «Незабытые истории Победы», и все они вошли в сборник народных историй.

— Это не мой успех, а очередной триумф наших предков, — отметила победительница, ставшая финалисткой конкурса второй год подряд.

КСТАТИ

про 210 Героев Социалистического Труда раньше не было известно ничего, кроме имен. Благодаря конкурсу удалось узнать об их судьбе и заслугах. А новое издание народного альманаха передали на хранение в Музей Победы и музейный комплекс «Дорога памяти» Главного Храма Вооруженных Сил России.

Любовь началась с варежек

Нина Позднякова рассказала о тете Валентине, которая во время войны отправила незнакомому бойцу связанные варежки и письмо. Ей ответил танкист Павел, они переписывались, но потом мужчина попал под обстрел, и варежки сгорели. Она сразу же написала ответ «...о том, что она будет ждать Павла с фронта, будет встречать его в Москве и, если он захочет, свяжет ему носки и варежки еще теплее и краше. Они встретились после Победы в 1945 году и больше не расставались…» Анна Дубская один из рассказов посвятила бабушке Татьяне Масютенко, которая была радистом-пулеметчиком танкового экипажа и горела в подбитом танке Т-34.

А после «...в январе 1945 года в отсутствие адъютанта спокойно и решительно приняла руководство на себя. За 2 месяца до Победы под сильным пулеметным огнем отважная девушка вынесла с поля боя тяжело раненного адъютанта старшего гвардии капитана А. С. Ушакова».

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