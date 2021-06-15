Ключик, что Кремль открывал

Копия ключа от Спасских ворот — один из экспонатов музея редакции «ВМ» / Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Корреспондент «Вечерки» Александр Кудрявцев в рамках цикла «Наш век», посвященного 100-летию газеты, расскажет об интересных экспонатах музея редакции.

В музее редакции газеты «Вечерняя Москва» хранится копия ключа от Спасских ворот.

Экспонат журналистам передали организаторы Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Оригинальный ключ в 1834 году создал Якоб Лебедев, механик курантов Спасской башни. Долгое время ключами пользовались коменданты Кремля. Затем в 1887 году Александр III повелел поместить их в музей как реликвию, символизирующую величие Спасских ворот.

— Через эти ворота патриарх в сопровождении царя выезжал на лошади к Лобному месту на Красной площади и проводил там богослужение, — рассказал москвовед Сергей Ярцев.

Оригинал ключа хранится в Оружейной палате Государственного историко-культурного музея заповедника «Московский Кремль». Всего было создано 300 копий.

КСТАТИ

Спасские ворота используются в основном для проезда кортежей первых лиц государства. Еще через них в Кремль доставляют новогоднюю ель. Иногда ворота Спасской башни открыты и для туристов.

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