Город на горе

Панорамный вид Урбино / Фото: Рixabay / valtercirillo

Идеал достижим? Два знаменитых итальянца выяснили это в разное время. Один философ-монах, написал целый трактат об устройстве идеального города. А второй, правитель и воин, его построил.

Лет пятнадцать назад на выставку в Пушкинском музее привезли из Италии картину «Идеальный город». Автор ее неизвестен, но, скорее всего, это профессиональный зодчий — слишком уж выверена перспектива площади, слишком тщательно прописаны архитектурные детали.

Принято считать, что эту работу заказал Федериго да Монтефельтро — живший в XV веке герцог города Урбино. Кондотьер, командир армии наемников, провоевавший всю свою жизнь.

На рыцарском турнире обломок копья разворотил ему правый глаз и переносицу. С тех пор Федериго был вынужден прятать свое уродство. Все дошедшие до нас его портреты — только в профиль, который, впрочем, все равно производит совершенно карикатурное впечатление. И на знаменитом портрете герцога кисти Пьеро делла Франческа в первую очередь запоминается жирный нос крючком, начинающийся с горизонтальной площадки ниже уровня глаз. А что вы хотите от пластической хирургии того времени?

Но красоту и гармонию наступившего Ренессанса этот суровый воин чувствовал как немногие. Для него работали лучшие художники: Учелло, Синьорелли, тот же Пьеро делла Франческа. Недаром, наверное, в семье одного из придворных урбинских живописцев, Джованни Санти, родился великий Рафаэль. А увлечение герцога архитектурой привело к тому, что он вознамерился построить ни много ни мало идеальный город.

Урбино стоит на двух холмах, отчего и получил свое название (в переводе с латыни urbe bina значит «двойной город»). В его центре — видный отовсюду дворец Федериго, мощный и в то же время изящный, одновременно и крепость правителя, и роскошная резиденция просвещенного покровителя искусств. Громадный дворцовый комплекс и стал прообразом идеального города. Тем более что многие здания вокруг также возведены в эпоху Возрождения.

Наверное, Урбино не назовешь удобным для жизни — здесь нельзя просто гулять. В какую сторону ни пойти, придется либо совершать восхождение, либо спускаться вниз. Тут необходимы крепкие ноги и здоровое сердце. Но в плане архитектурной гармонии равных Урбино нет. Вторая мировая его пощадила: союзники договорились с немцами не бомбить дворец, на крыше которого специально нарисовали большой красный крест. И сейчас подлинный, не искаженный реставрацией Ренессанс окружает жителей Урбино со всех сторон.

Через сто с лишним лет после строительства герцогского дворца идея идеального города завладела умом другого великого итальянца — мыслителя и монаха Томмазо Кампанеллы. Сидя в тюрьме, он написал одну из самых известных литературных утопий — «Город Солнца». Воображаемый город, как Урбино, выстроен на склоне холма, и жители его ежедневно ходят вверх-вниз. Прекрасные здания украшены живописью. На этом, впрочем, сходство заканчивается. Жизнь в Городе Солнца то ли гомерически смешна, то ли безысходно трагична. К примеру, женщину для мужчины подбирает на свой вкус специальная комиссия.

Она же решает, где и как часто этой паре следует делить ложе (по мысли Кампанеллы, наличие собственной жены вредно, ибо развивает себялюбие). Родившихся детей забирает и воспитывает государство. Строго регламентированы даже случки домашних животных. Характерно, что скотоводство и интимная жизнь горожан проходят, что называется, по одному ведомству.

Столетия спустя марксисты признали Томмазо предшественником научного социализма. Ленин считал его идеи годными для коммунистической пропаганды. Только гложет сомнение, правильно ли поняли Кампанеллу. Уж не стебался ли монах над доверчивыми читателями и их далекими потомками? Может, вовсе не утопия это, а закамуфлированная антиутопия, социальный памфлет, автор которого — предтеча самого Оруэлла?

Но несомненно одно: «Город Солнца» не выдержал испытания временем — сегодня тома Кампанеллы пылятся на библиотечных полках, молодежь о нем даже не слышала. То ли дело Урбино. На старых улицах — сплошь молодые лица, в местном университете учатся 13 тысяч студентов. Урбино жив и по-прежнему прекрасен. Вечная молодость даруется только идеальному городу.

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