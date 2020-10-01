Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Контроль за соблюдением мер безопасности по COVID-19 усилят в Москве
Главное
Александр Олешко: Современные дети не проживают свое детство
Александр Олешко / Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Александр Олешко: Современные дети не проживают свое детство

Евгений Додолев

Интервью

Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в графики артистов. Не стал исключением и Александр Олешко — ему пришлось отменить запланированные представления в Кремле. С вопроса об этом важном для него проекте и начался наш разговор с актером.

— Александр, ваш новый проект называется «Детский час в Кремле». Детская тема и это место — довольно неожиданное сочетание, нет?

— Я был действительно счастлив, когда мою инициативу сделать новый проект очень внимательно рассмотрели. И генеральный директор Кремлевского дворца, народный артист России Петр Михайлович Шаболтай сказал, что это интересно.

Мы уже неоднократно делали какие-то экспериментальные заходы на территорию Кремля именно с детской темой.

Кремлевский дворец обычно ассоциируется с концертами, шоу либо классическими какими-то историями или выступлениями артистов балета. А детская тема — это до некоторого времени лишь легендарные «Кремлевские елки».

Надо сказать, что всегда самые лучшие елки были, конечно же, в Кремле. К сожалению, я никогда не присутствовал на этих представлениях, потому что я был простой мальчик. А туда попадали, полагаю, непростые дети. Ну, вот я решил, что мне надо восполнить этот пробел.

Теперь с разными оркестрами, с разными коллективами я читаю сказки детям. И это большое счастье. Этот жанр придумала Наталья Сац, режиссер, реформатор, удивительный человек. В начале прошлого века она попросила Прокофьева написать сказку «Петя и Волк», чтобы маленький зритель мог на расстоянии вытянутой руки увидеть настоящее чудо — рождение музыки! Узнать музыкальные инструменты, поучаствовать вместе с чтецом в представлении и озвучить кого-то из героев сказки: кто-то — Петю, кто-то — Волка, кто-то — Утку.

Мне кажется, что сейчас время возрождения этого жанра. С утра до ночи мы все с вами в этих штучках живем, которые прелестно называются гаджеты — от слова «гад» (и они как бы нас еще и обзывают: гаджет — «гад же ты»). Надо хотя бы раз в неделю вытащить ребенка и, кстати, родителей из виртуального мира и показать вот это чудо — слово, артист, музыка, территория Кремля, сады, Москва на ладони...

Валерия Беседина, удивительный композитор, написала очень красивую музыку. По окончании музыкально-литературного общения я пою детям песни. Обязательно детские.

Сейчас же что произошло? Дети перестали петь детские песни. Вы когда-нибудь слышали, что они поют? Взрослый репертуар! Жесткий, часто пошлый. Все с пяти лет на сцене страдают от неразделенной любви.

— Не пишет никто детских песен?

— Пишут. Просто нет возможности этим композиторам, поэтам проявить себя. Современные, совершенно не подходящие детскому понятийному аппарату песни разрушают психику. Они ее расшатывают. Но главное, спроси, о чем ты поешь, ответ — «не знаю».

Честно говоря, это ужасно, потому что у ребенка таким образом отнимается тот прекрасный, не очень длинный, период детства, который его потом может питать всю жизнь.

Я не знаю, как у вас, но я, например, абсолютно точно, если мне грустно, или я устал, или я вижу какую-то глупость или несправедливость, или гадость, или пошлость, я возвращаюсь в сво- ем внутреннем мире туда — в свое детство, где все было правильно. Черное было черное, белое белое. Учитель — это учитель, человек, передающий тебе знания, открывающий мир! Родители — это любовь, уважение, семья, защита, воспитание.

— Вы же сами рассказывали, что, будучи ребенком, используя баллончик дезодоранта как микрофон, пели вещи из репертуара Кобзона.

— Пел. Кланялся. Потом говорил: дорогие товарищи взрослые, для вас только что пел и говорил народный артист Советского Союза Саша Кобзон. Мне очень хотелось стать народным артистом Советского Союза. Соседка моей маме говорила: «Людочка, смотрите, у вас мальчик больной растет».

— Ну, я к чему. Не детский же репертуар вами исполнялся тогда — Кобзон?

— Тогда исполнялись патриотические песни, а они без возраста. Песни о любви к Родине, Отечеству — это необязательно марш или пафос, это еще и лирика! Например, песня «Летите, голуби, летите» — это же невероятная песня. Это чистота, красота, радость души, волнение! Это любовь! Конечно, ее не пел Кобзон, но у него в репертуаре были совершенно изумительные, нежные песни. И рядом с ними — духоподъемные! Мне очень нравилось «и вновь продолжается бой… и Ленин такой молодой. И юный Октябрь впереди».

— Ой, совсем не детская.

— Совсем не детская. Но зато я вечно молодой, как в той песне. Все-таки песни взрослые того периода, моего взросления, они по качеству и, самое главное, по содержанию отличаются от того, скажем так, материала, с которым сейчас работают деятели шоу-бизнеса. То есть сейчас песня — это не песня, это трек. Стихи — это не стихи, а текст! И необязательно с рифмой. Ну, просто это не мой мир.

— А почему именно детская тема вами выбрана?

— Потому что современные дети не проживают свое детство. Потому что дети очень рано становятся взрослыми. И я против этого. Мне бы хотелось, чтобы мир детства был мягче, спокойнее, радостнее. То есть именно в этом периоде зарождаются мечты, фантазии, планы и цели какие-то оформляются.

— Давайте уточним. В каком именно периоде? Что мы называем детством, когда оно заканчивается?

— Я думаю, тогда, когда человек уходит из школы.

— У вас-то на самом деле детство закончилось в 14 лет, когда вы в столицу уехали.

— Да. Я, как Ломоносов, чуть ли не пешком пришел в Москву.

— А сейчас ведь в школе учатся лет до 17…

— Ну да. Вообще сейчас какая-то сложность, каникулы в разное время, одеваются они все по-разному. Как-то я пришел в одну школу с творческой встречей. И стал по глупости рассказывать про то, как нужно доску, чтобы она была все время чистой, чаем черным с сахаром мыть. На меня смотрели как на динозавра, и вдруг я понимаю: какой чай, какая доска? Они вообще не понимают, о чем я говорю. Я поворачиваюсь и вижу: у них электронные доски. У них планшеты. Думаю, боже мой, как все изменилось! Я почувствовал, что мне лет 120.

И потом у меня была еще одна творческая встреча, через неделю. И там меня окончательно накрыло, потому что какая-то девочка лет шести спросила: «Сколько вам лет?» Я говорю: «Ну, это, наверное, вас нужно спросить, насколько я выгляжу». Ну, решил так поиграть. Она говорит: «Ну, я думаю, что вы 1542 года рождения». И так на полном серьезе. Я отвечаю: «Спасибо, добрая девочка, спасибо». И говорю потом всем, и воспитательницам, и воспитанникам: «Я вам всем желаю дожить до моего возраста и выглядеть как я». Вообще, кстати, я очень люблю с детьми разговаривать.

Кстати, Рина Зеленая когда-то в этом мире нашла свою дорогу творческую — собирала какие-то высказывания, какие-то оговорки, какие-то словечки и с этими номерами на сцене работала.

Сейчас, наверное, это невозможно, потому что уже эстрада не эстрада, это уже шоу-бизнес. Ведущие — это не ведущие, это уже, как говорят, объявляло. Знаете?

— Первый раз слышу.

— У меня в дипломе написано «конферансье-импровизатор». Я был представлен когда-то Борисом Бруновым: «Пожалуйста, — говорит, — это моя смена, Саша Олешко». И в 1992 году он меня представил на сцене в ЦДРИ. И вы меня останавливайте, потому что я сейчас опять с упоением нырну туда…

Есть талантливая девушка Наталья Тупикова-Мороз. Она создала инсценировку самых известных музыкальных произведений. Это именно ее видение, то, как она чувствует через музыку «Сказку о царе Салтане». Я неоднократно с ней работал. Это был потрясающий эффект, когда дети, особенно сидя на руках у своих родителей, сначала ерзают-ерзают, потом вдруг через 15–20 минут замирают, и возникают волшебство, слияние, смычка, и они все во внимании. Потому что Александр Сергеевич Пушкин — наше все, великий русский язык, и, в общем, сейчас, когда все разговаривают матом, вдруг кто-то говорит удивительно красивым языком, то есть они реагируют просто на мелодию речи.

Александр Олешко: Современные дети не проживают свое детствоАктер Александр Олешко / Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

— А вот прозвучало про ненормативную лексику. Вы вообще ее не употребляете, даже в быту?

— Употребляю в быту. Но представить себе не могу, чтобы я это сделал на экране или на сцене. Ну, мало ли что я делаю в быту. И в моем закрытом мире близких людей, людей, которых это не оскорбит, которые понимают это.

Например, я играю с Александром Анатольевичем Ширвиндтом в Театре сатиры. Этот спектакль — мой продюсерский, театральный, серьезный проект. Фактически я его подарил Театру сатиры, потому что мечтал сыграть с Ширвиндтом.

Ну, всем известно (и он сам об этом говорит, и в своих книгах написал), что он матерщинник в законе. И делает это прекрасно, сладко, умно, понимаете, не грязно, а умно. Тонко, по делу, к месту. Но я не могу себе представить, чтобы он с этим вышел на сцену. Или в телевизионную аудиторию.

— Все мастера сцены, все режиссеры, которых принято называть продвинутыми они как раз сейчас в своих проектах употребляют вот эту лексику. И очень много «обнаженки» опять же. Это ведь какая-то глобальная тенденция? Это же вряд ли только у нас? Как считаете, это просто вектор развития театральной отрасли?

— Мне кажется, что это от недостатка таланта, какого-то творческого особенного почерка и усердия. Много ума не надо — раздеться или послать куда-то кого-то в известном направлении.

— Обидели сейчас нескольких мастеров крупных.

— Я думаю, что не нескольких, а целый список. Но мне совершенно нет дела до их реакции, как, собственно говоря, и им до моей реакции на их так называемое творчество. Для меня это не творчество. Для меня это отрыжка. Ну, извините, что я так говорю. Потому что творчество — это все-таки творить, играть на тонких струнах, которые должны в тебе вызывать какие-то чувства. Сейчас чаще всего в зрительном зале — скрытое раздражение либо изображение заинтересованности в происходящем. «Да, это очень интересно», — как бы говорит зритель. А на лбу написано, что никому ни черта не интересно. Никто ничего не понимает. Но как бы неудобно признаться, потому что пришли ведь, да еще и за бешеные деньги. Это сейчас как бы модно, понимаете. Все уходят — тьфу! — плюются. Говорят: «Это полное… это вот, но сходим еще раз». Почему? Ну потому, что человек не хочет трудиться над своей жизнью, над гигиеной своего внутреннего мира.

Все поменяли местами, с ног на голову перевернули и назвали, например, собственную болезнь творческим высказыванием. Назвали свою наглость или пустоту вызовом и протестом. Назвали пошлость и бездарность — свободой, яркостью и самовыражением.

И я думаю: ой, да потише, чуть-чуть потише самовыражайтесь. Про вас все же понятно. Вы не очень интересны.

ДОСЬЕ

Александр Владимирович Олешко родился в 1976 году в Кишиневе. В 1991 году, в 15 лет, переехал в Москву, где поступил в Государственное училище циркового и эстрадного искусства. В 1999-м окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина и пришел в труппу Театра сатиры. С 2000 по 2010 год — актер театра «Современник». С 2004 года играет в Театре им. Евг. Вахтангова. В фильмографии актера более 60 работ, в том числе в фильмах «Турецкий гамбит», «Обитаемый остров», «Райский уголок», «Человек с бульвара КапуциноК», «Мужчина с гарантией», «Август. Восьмого», в сериалах «Остановка по требованию», «Марш Турецкого», «Вокзал», и других.

Читайте также: Игорь Верник рассказал о ностальгии, смелом решении и неудаче в Канаде

Интервью со звездойинтервью с актеромАлександр Олешко
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Беременная или просто толстая

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Своей машиной можно поделиться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Вашингтонские старцы. Послевкусие

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Человек одинок, музыка вечна

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Интернет помог развить торговлю

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Дожили: некому конфликтовать

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Так ли страшен воспитатель, как его малюют

Все мнения
О проекте