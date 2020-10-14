Крутой Характер. Хоккеист Борис Михайлов поделился секретом легендарных побед сборной СССР

Главный тренер команды ветеранов ЦСКА Борис Михайлов на матче хоккейного турнира «Кубок легенд» между командами «Динамо» и ЦСКА / Фото: Из личного архива Бориса Михайлова

Великий хоккеист и коренной москвич Борис Михайлов в интервью «Вечерней Москве» поделился секретом побед над канадскими хоккеистами, пожелал успехов Александру Овечкину в бомбардирской гонке за Гретцки, поздравил российских игроков «Тампы» с победой в Кубке Стэнли, и с любовью вспомнил о своей дворовой команде и великих партнерах по легендарной тройке, которых уже нет с нами.

О ХОККЕЕ

— Как поживаете, Борис Петрович? Какими делами активно занимаетесь сегодня?

— В силу своих возможностей и здоровья занимаюсь хоккеем. Вот приехал в офис Центрального спортивного клуба армии. Будем с руководством хоккейного клуба обсуждать вчерашнюю игру армейской команды в КХЛ.

— Часто ли ходите на хоккей? Отечественный хоккей все более становится похожим на канадский или стилевые отличия не стирает время?

— Хоккей сейчас смешанный. Иногда проскакивает хоккей комбинационный советский, но больше похож на канадско-российский, где много столкновений, борьбы и единоборств.

— Спортсмены часто говорят, что лучшие годы жизни они провели на спортивной площадке. Вы согласны с такой точкой зрения?

— Я бы сказал так, да, молодые годы я провел на спортивной площадке. Это часть жизни, которую не вычеркнешь и не забудешь. Но кроме спорта есть еще семья, близкие и родные.

О ЗДОРОВЬЕ И ПОДКАБЛУЧНИКАХ

— На недавнем праздновании дня рождения Александра Овечкина, Илья Ковальчук признался, что многие хоккеисты – подкаблучники. Мне подумалось, что эта история не про Бориса Петровича Михайлова и его супругу вас Татьяну Егоровну. Или прав Ковальчук?

— Каждый смотрит на жизнь со своей колокольни и имеет право на собственную точку зрения. А я не считаю, что все хоккеисты такие, как сказал Ковальчук. Тут я с ним не согласен. Но бесспорно, что прекрасные отношения в семье – многое значат для любого человека.

— К сожалению, многие великие хоккеисты не смогли преодолеть 70-летний жизненный рубеж. Почему так происходит, и каким образом бывшие спортсмены могут продлить свой жизненный век?

— У спортсмена, особенно профессионального, очень короткий спортивный путь. Естественно, по завершению карьеры каждый выбирает, чем будет заниматься. Кто-то идет в бизнес, кто-то выступает за ветеранские команды. Кто-то работает в детских спортивных школах. Профессиональный спорт отнимает очень много сил и здоровья. Если не следить за своим здоровьем, то это очень плохо.

О ДВОРОВОМ ХОККЕЕ И ПРОЗВИЩАХ

— В одном интервью прочел о том, что ваши родители учили вас не уступать и бороться до конца, и вы, следуя этому принципу, часто повторяете: «Я хожу по земле, но меня не кусайте!». Часто ли кусали и кусают, и как вы реагируете на «укусы»?

— На протяжении всей спортивной карьеры меня кусали соперники до последних моих выступлений на льду. Но я доказывал своей игрой, своим отношением к делу, что меня не перекусишь. Я в большинстве случаев доказывал, что правда на моей стороне. И в жизни, и на льду.

— Часто ли вспоминаете дворовую хоккейную команду своего детства, за которую играли на нынешней улице Гашека? Вы и в ней были капитаном?

— В нашей дворовой команде вожаком был Женя Мишаков, который старше меня на три года. Впоследствии он стал двукратным олимпийским чемпионом по хоккею. Вокруг него более младшее поколение цементировалось, мы были чемпионами Ленинградского района, победителями первенства Москвы среди дворовых команд. Потом меня пригласили в детскую спортивную школу «Трудовые резервы», оттуда - в молодежную команду «Локомотив», потом я был на просмотре в молодежной команде ЦСКА. А потом я уехал играть в город Саратов... О дворовой команде у меня самые теплые воспоминания. Там я впервые встретился с будущим великим защитником Эдуардом Ивановым, который затем играл в «Крыльях Советов».

— В «Википедии» указаны два ваших прозвища: «Виртуоз» и «Пыря». Эта информация соответствует действительности? Если да, то кто отважился дать вам эти прозвища?

— По поводу «Пыри» – это прозвище мне в детстве дал Женя Мишаков. Как я мог на него обижаться, если в то послевоенное время у каждого пацана во дворе было прозвище. А по поводу «Виртуоза» — не помню, да и не мне судить о справедливости этого прозвища.

О СУПЕРСЕРИИ-1972

— Всегда хотел задать вам вопрос: неужели вы абсолютно не испытывали страха перед канадскими профессионалами накануне Суперсерии 1972-го года? Ведь именно вы, по словам героев той серии, на скамейке и в раздевалке по-особому заряжали партнеров на победу. Если делать это без уверенности в правоте своих слов, то вас бы партнеры не услышали. На чем была основана ваша уверенность в том, что советская команда может побеждать североамериканцев?

— Скажу так: мы их действительно боялись. Когда перед первым матчем Суперсерии в Монреале играл гимн СССР, у меня по спине ручеек пота тек. Началась игра, и мы стали проигрывать 0:2, я подумал, что это все, конец, проиграем. Но наш главный тренер Всеволод Михайлович Бобров сказал: «Ребята, играйте в свою игру, надо действовать быстро, в пас, и вы увидите, что можно обыгрывать канадцев». Когда Женя Зимин забил первую ответную шайбу в ворота хозяев льда, нас это окрылило. Мы стали единым целым, друг друга подбадривали и победили – 7:3. Первая победа придала нам уверенности.

— А что говорили партнерам вы в Монреале?

— Когда мы пришли в раздевалку после игры, то все ребята говорили, что канадских профессионалов можно обыгрывать. Но, к сожалению, во второй встрече мы проиграли – 1:4. И тогда мы поняли: чтобы побеждать такого соперника, нужно играть в полную силу с первой и до последней секунды матча. В той сборной СССР были собраны самые сильные игроки страны, и у каждого было право что-то сказать. Мы ни на кого не сваливали вину за поражения, никого в коллективе не ругали, а просто искренне поддерживали друг друга. И я не молчал.

О ХАРЛАМОВЕ, ПЕТРОВЕ И ГУСЕВЕ

— За счет чего сборная России может сегодня побеждать канадцев? В чем россияне сильнее и слабее на льду североамериканцев?

— У российских хоккеистов есть сильный характер, есть мастерство и сильные исполнители. Ведь в национальную сборную попадают не по блату, а за бойцовский характер и частые проявления на льду высокого хоккейного мастерства. Задача тренера – это мастерство и характер ребят объединить в единое целое, чтобы каждый игрок в сборной представлял не себя, а национальную команду. Чтобы каждый хоккеист в сборной не стремился как можно больше времени проводить на льду, а подчинял свое «я» команде. Такая сборная будет непобедимой.

— Часто ли вспоминаете своих партнеров по тройке – Владимира Петрова и Валерия Харламова?

— Я уверен, что время, которое мы провели вместе – Валера, Владимир и я – на льду и вне спортивной площадки, нас объединило, и это помогало нам сильнее играть в хоккей. Я всегда с любовью вспоминаю то время и этих ребят. Я не знаю сильнее хоккеистов, чем те, с которыми я рядом играл – Валерия Харламова и Владимира Петрова. Каждый день, проведенный с ними вместе, я вспоминаю с любовью и радостью. К сожалению, их уже нет в живых. Вот недавно ушел из жизни олимпийский чемпион, защитник Саша Гусев, который закрывал наши тылы, играя вместе с нами.

О ВЕЛИКИХ ТРОЙКАХ, ОВЕЧКИНЕ И РЕКОРДЕ ГРЕТЦКИ

— Какую победу на льду вы вспоминаете чаще всего?

— Победу над сборной Чехословакии в решающем матче олимпийского турнира в Инсбруке-1976, когда мы проигрывали 0:2, но сумели вырвать победу — 4:3. Победную шайбу забросил Валерий Харламов. Все победы запоминающиеся, все значимые, но вот эту я бы отметил особенно. Потому что для нас Олимпийские игры были вершиной всего в спорте. Ну и, конечно, никогда не забыть первую победу в игре с канадскими профессионалами 1972 года.

— В разные времена в нашей стране были легендарные тройки хоккеистов: Бобров – Шувалов – Бабич; Викулов – Полупанов – Фирсов; Локтев – Альметов – Александров; Михайлов – Петров – Харламов; Макаров – Ларионов – Крутов; Хомутов – Быков – Каменский... На ваш взгляд, как выглядела бы сегодня идеальная тройка российских хоккеистов?

— Я бы сказал, что все эти названные тройки игроков не затерялись бы в современном хоккее. Но я не хочу сравнивать сегодняшний хоккей с тем, в который играли мы. У каждой эпохи свои герои. Было время тройки альметовской, а еще старшиновской, была тройка Викулов – Полупанов – Фирсов. А после «тройки Петрова» уже стали говорить о лучших пятерках. Появилась «пятерка Ларионова», «пятерка Быкова». Пусть сегодняшние российские игроки сначала покажут то мастерство, которое мы демонстрировали в свое время. Тогда можно будет сказать, есть ли сегодня в отечественном хоккее великая тройка.

— Сможет ли Александр Овечкин побить в НХЛ вечный бомбардирский рекорд Уэйна Гретцки?

— Я очень этого хочу, потому что Александр Овечкин выдающийся и великий хоккеист сегодняшнего дня.

О КУБКЕ СТЭНЛИ И КИНО

— Сегодня Кубок Стэнли действительно самый престижный трофей мирового хоккея? Если так, то как можно оценить завоевание этого титула москвичом Александром Волковым, который сыграл в недавнем плэй-офф НХЛ за чемпиона — «Тампу» меньше 10 минут?

— В этом году семь российских хоккеистов играли в финале плэй-офф Кубка Стэнли. Надо гордиться этими ребятами, которые в Национальной хоккейной лиге добились такого результата. И пожелать им здоровья, чтобы они так же хорошо представляли наш хоккей в НХЛ. Александр Волков – часть команды «Тампа». Тренер ему доверил ему выйти на лед в решающем поединке финала, и наш форвард сыграл хорошо. Надо его поздравить с победой, как Никиту Кучерова, Андрея Василевского и Михаила Сергачева. Такая моя оценка.

— В российском кинофильме «Валерий Харламов. Дополнительное время» роль Бориса Михайлова исполнил артист Кирилл Кяро, а в ленте «Легенда номер 17» — Тимур Ефременков. Кто, на ваш взгляд, из сегодняшних актеров точнее всего мог бы передать ваш несгибаемый характер на экране, если бы снимался фильм про вас? И каким должен быть этот фильм?

— У всех актеров, кто меня представлял в кинофильмах, есть характер. По-другому и быть не могло, ведь меня без моего характера представить невозможно. Фильмы я эти смотрел, но не думал о том, каким должен быть художественный фильм про меня.

О ТРЕНЕРСКОЙ ДОЛЕ И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

— Вы проявили себя не только как великолепный хоккеист, но и тренер. Под вашим руководством сборная России в 1993 году впервые в своей истории выиграла золотые медали чемпионата мира. Хотя спортивные звезды редко становятся хорошими тренерами. Как вам удалось разрушить этот стереотип?

— Я не знаю, почему так случилось. Видимо, кто-то за меня помолился. Могу сказать только, что тренерская доля намного сложнее, чем доля игрока. Она отнимает много здоровья и энергии.

— За годы жизни вам удалось реализовать очень многое. Какие планы вы хотели бы реализовать в будущем?

— Подольше пожить, и чтобы здоровье было хорошее.

АНКЕТА МОСКВИЧА

— За что вы, коренной москвич, любите Москву?

— За то, что она — Москва, и с каждым годом она становится все краше и краше. Москва - это лицо нашей страны, и она должна быть красивой. Красивее всех городов нашей Родины и всего мира. Санкт-Петербург тоже не должен ей уступать. Эти великие города – историческое наследие нашей страны.

— Ваши любимые места в столице, где вы любите совершать прогулки?

— Я люблю гулять в Подмосковье. Точное место – Солнечногорский район.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Уроки Михайлова – это наука побеждать»

Игорь Есмантович, президент ПХК ЦСКА:

— Борис Петрович Михайлов не просто член наблюдательного совета нашего клуба. Он живет заботами родного ЦСКА – постоянно посещает матчи и тренировки наших команд всех возрастов («Красная Армия», «Звезда» и ЦСКА), включая занятия детской школы, где тренируется его внук. Вклад Михайлова в развитие нашего клуба, его профессиональные советы – бесценны. Он мне годится в отцы, и я каждый день учусь у него, потому что это хоккейный специалист мирового уровня и его мнение для меня очень и очень важно. Понятно, что уникальный бойцовский характер Бориса Михайлова не перенять, но находясь рядом с таким человеком, который ставит перед собой только максимальные цели и достигает их, ты заряжаешься его энергией и любое место ЦСКА кроме первого воспринимаешь как поражение, и, естественно, прикладываешь максимальные усилия для победы в каждом матче, в каждом деле, в каждом вопросе. Уроки Михайлова – это наука побеждать всегда и везде.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Борис Михайлов Родился 6 октября 1944 года в Москве. Выступал за «Энергию» (Саратов), «Локомотив» (Москва), ЦСКА. Заслуженный мастер спорта. Нападающий. Двукратный олимпийский чемпион. 8-кратный чемпион мира. На чемпионатах мира и Олимпиадах сыграл 120 матчей, забил 108 голов (рекорд отечественного хоккея). 11-кратный чемпион СССР. В чемпионатах страны провел 572 матча и забил 428 шайб (рекорд отечественного хоккея). Главный тренер СКА (Ленинград, Санкт-Петербург), ЦСКА. В 1992–1995, 1996 (Кубок мира), 1997, 2000–2002 гг. главный тренер сборной России, чемпиона мира 1993 г. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью «За трудовую доблесть».

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