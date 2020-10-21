Зависимый от погоды

Синоптик Михаил Леус / Фото: Игорь Ивандиков, «Вечерняя Москва»

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике «Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессионалами, которые рассказывают читателям об особенностях их любимого дела. Сегодня секретами, как прогнозируют погодные явления, поделился ведущий специалист центра «Фобос», синоптик Михаил Леус.

Погода в столице в последнее время не радует жителей. Все мы с надеждой смотрим прогнозы, надеясь на дни без дождя и ветра. «Вечерка» побеседовала с Михаилом Леусом о своенравном характере погоды.

— Михаил, как вы составляете прогнозы?

— На сегодняшний день существует два способа. Первый — синоптический. Специалист просматривает метеорологические данные, карты, снимки со спутника. Проводит расчеты и озвучивает свои выводы. Второй — машинный. Тогда вместо человека вычисления проводит компьютер. Такие прогнозы мы видим каждый день на погодных сайтах и в приложениях. Лучше совмещать оба метода. Синоптик может проанализировать несколько моделей, созданных аппаратурой, и составить прогноз.

— Развитие технологий упростило работу?

— Существенно. Раньше, 25 или 30 лет назад, у синоптика на столе лежала стопка карт. Было до 15 бланков. Приходилось постоянно их листать, обращаться то к одной карте, то к другой. Сейчас все это в компьютере.

— Почему прогнозы не сбываются?

— Причины бывают разные. Но если мы говорим о краткосрочных предположениях на несколько дней вперед, это редко происходит. Есть определенные градации метеоэлементов, в которые должен попасть твой прогноз, чтобы он считался оправдавшимся. Для большой территории разброс температур может быть в пределах пяти градусов. Если ожидается плюс 20, а на деле 19, это не значит, что прогноз неточный. Однако нужно понимать, что атмосфера — это хаос.

Поэтому иногда ожидания не оправдываются. К сожалению, не существует математических уравнений, которые смогли бы объяснить все явления и уж тем более предсказать. Порой все развивается не по науке. Атмосфера может вести себя не так, как написано в учебниках или как мы привыкли. Такие ситуации тоже бывают. Кроме того, новые обстоятельства могут существенно скорректировать прогноз. Если, например, облачность будет сильнее, чем мы рассчитывали, то завтра поменяется сценарий.

— Сколько времени уходит на подготовку прогноза?

— Здесь все индивидуально. Роль играют опыт специалиста, территории, о которых идет речь. Москва — крупный город. Нужно оценивать процессы в разных его частях. Конечно, это будет дольше, чем для меньшего населенного пункта. Допустим, стоит задача проанализировать погоду для небольшого города. Опытный синоптик сможет за рабочий день сделать от 30 до 40 прогнозов. Еще важно учитывать длительность. Недельный прогноз потребует больше времени, чем суточный.

— Часто знакомые и родственники спрашивают, что же преподнесет небесная канцелярия?

— Естественно. Я каждый день публикую в своих соцсетях прогнозы. Иногда обращаются организаторы мероприятий или друзья, которые едут на отдых. В таких случаях очень интересно получать ответную реакцию.

— Обязательно ли жаркое лето приведет к морозной зиме?

— Сухая весна не обещает обилие осадков летом. Иногда такие совпадения случаются. Но для этого нет научных обоснований.

ДОСЬЕ

Михаил Леус родился 12 марта 1966 года в городе Веймар в Германии. Окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище. Был заместителем начальника — главным инженером Главного гидрометцентра Министерства обороны России. Полковник запаса. Потомственный синоптик. В профессии почти 40 лет.

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