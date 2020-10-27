Ходок за золотом

Победитель городского этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый», представитель района Ховрино и чемпион России по спортивной ходьбе Михаил Суворов / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это «Народный участковый Москвы — 2020» Михаил Суворов.

На городском этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый» победил представитель района Ховрино и чемпион России по спортивной ходьбе Михаил Суворов. «Вечерке» он рассказал о работе и о том, какое место спорт занимает в его жизни.

— Михаил, добиваться побед вы привыкли еще со школы. Помог ли спорт в жизни?

— Я родился и вырос в Мордовии, где очень любят спортивную ходьбу и уделяют этому виду спорта большое внимание. А вскоре я стал «ходоком за «золотом» на длинные дистанции. Мои коронные — на 10 и 20 километров. Многие думают: что, мол, такого — ходи себе и ходи. Но на самом деле я двигался так, что, например, многие девушки не могли догнать бегом. Научился правильно распределять силы и обязательно достигать цели. Спортивная ходьба развила во мне навык анализировать происходящее в экстренной ситуации и принимать решения на ходу.

— Почему решили не посвящать себя спорту целиком?

— Я поступил учиться на юридический факультет в другом городе, и, естественно, не стало возможности регулярно посещать тренировки. А куда на соревнования без подготовки? При этом хотелось получить хорошие знания. А без ответственного отношения к учебе нельзя стать хорошим специалистом. Так что пришлось сделать выбор.

— Чем вызван интерес к службе в органах внутренних дел?

— После института меня призвали в армию. Попал во внутренние войска в Балашихе — в дивизию Дзержинского. Через три месяца мне предложили перейти на контрактную службу. Мое подразделение регулярно выступало на парадах на Красной площади. Трижды был направляющим четвертой шеренги. За это получил нагрудный знак «За отличие в службе» I степени из рук главнокомандующего внутренними войсками Николая Рогожкина. Спустя пять лет закончился контракт, и я решил перейти на офицерскую должность в отдел полиции района Ховрино — там требовались участковые.

— Какая специфика работы? С чем обращаются люди?

— Конечно же, с бытовыми вопросами. Часто автомобилисты приходят с заявлениями, что у них царапины на машинах. Но, прежде чем выдать справку для страховой компании на получение компенсации, мне нужно провести проверку, что повреждения нанесены не умышленно. Многие женщины жалуются на пьющих мужей. Провожу с ними профилактические беседы, проверяю каждый день. А недавно была нестандартная ситуация, когда обратилась женщина и рассказала, что полюбила другого мужчину. Но, оказывается, ее не отпускает из семьи муж. Она просила поговорить с супругом, чтобы тот не противился. Как бы вы поступили в такой ситуации? Так что нужно быть и психологом, чтобы правильно выйти из положения и наладить взаимоотношения в семье.

— А как вы познакомились с супругой?

— Мы учились в одной школе в Мордовии, но после девятого класса она уехала жить к отцу в Санкт-Петербург. Я уже успел позабыть о ней. А вот через двенадцать лет встретились случайно в Ховрине, куда она переехала к матери. У нас вспыхнули чувства, и теперь растим сына.

— Какие у вас любимые станции метро?

— Очень люблю «Речной вокзал». Почему-то я прикипел душой к этим местам, в выходной хочется туда поехать, погулять. Тем более сам вокзал недавно отреставрировали. И теперь мы ездим туда отдыхать всей семьей.

ДОСЬЕ

Михаил Суворов родился 15 января 1989 года. Чемпион России 2007 года по спортивной ходьбе на дистанции 20 километров. Кандидат в мастера спорта. Окончил юридический факультет Мордовского государственного юридического института. 10 лет служит в органах Министерства внутренних дел, пять из них — участковым в районе Ховрино.

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