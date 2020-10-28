Вижу тебя насквозь

Ульяна Карагезьян, клинический психолог, специалист по выявлению лжи/ Фото: Из личного архива Ульяны Карагезьян

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике «Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессионалами, которые рассказывают читателям об особенностях их любимого дела. Сегодня секретами общения с людьми поделилась Ульяна Карагезьян — клинический психолог, специалист по выявлению лжи.

Психология помогает сделать выводы о том, насколько человек искренен, правдив, уверен в себе и открыт. «Вечерка» побеседовала с Ульяной Карагезьян, которой психология помогает раскрывать преступления.

— Ульяна, чем привлекла вас именно эта работа?

— В шестилетнем возрасте я попала под машину. Получила травму головы, внешние повреждения и перелом руки. Не посещала школу восемь месяцев, лежала в больнице и очень переживала о том, как буду общаться с одноклассниками. Никого ведь не знала, первый класс. Когда пришла в школу, со мной никто не дружил — заявилась никому не знакомая девочка со шрамами на лице, отпугивающими маленьких детей. Мне задавали вопросы, тыкали пальцем. Наверное, та ситуация и стала толчком к тому, что, будучи крошкой, я стала интересоваться психологией. Ведь надо было как-то контактировать со сверстниками, понимать их. И еще мама отдала меня в музыкальную школу, где я играла на скрипке. Позже это все тоже повлияло на мою профессиональную деятельность.

— Каким образом?

— Я научилась быть более внимательной и терпеливой. Веду переговоры с преступниками, представителями юридических организаций. Основная задача — получить признательные показания. Допустим, нужно выяснить,владеет ли подозреваемый той или иной информацией, говорит ли правду. Перед тем как берусь за дело, изучаю материалы, детали, чтобы доказать причастность человека к конкретному случаю. Я как клинический психолог должна искать проблему в корне, понять, что подталкивает людей на какое-либо действие, в том числе преступление. Ведь каждый поступок — следствие тех или иных обстоятельств.

— На что сразу обращаете внимание при общении?

— На реакцию собеседника, мимику, поведение, на то, как он говорит, какие выражения использует, насколько быстро реагирует на вопросы.

— И, наверное, нужно уметь расположить к себе?

— Конечно. Это тоже некая техника. Здесь мне еще помогают женские чары. Тем более что в условиях пандемии иногда приходится общаться и онлайн.

Недавно, например, удалось раскрыть дело, связанное с экономическим мошенничеством. Нужно было разобраться с одним крупным чиновником. Он подписывал контракты на миллионы долларов. И я добилась от него признательных показаний. Но на достигнутом не останавливаюсь, каждый день над чем-то работаю. Недавно, например, выпустила книгу «Женщина, которая лжет». Она о моей профессии.

— Вы участвовали в телепроекте «Удивительные люди» на телеканале «Россия». В чем блеснули?

—Мне предложили угадать пары, прожившие в браке более десяти лет. С заданием справилась. Я женщина замужняя и по роду деятельности много общалась с разными семьями. Прекрасно понимаю, какие могут быть тонкости в поведении супругов, которые вместе уже не один год. Когда писала диплом, на практике пришлось работать с малышами, у которых есть различные заболевания. Было очень тяжело. Я искренне их жалела. Тогда решила, что заниматься с детьми не смогу. И пошла другой дорогой. Мой учитель взял меня на расследование, и там, по его словам, я проявила себя на отлично. В тот же день удалось добиться признательных показаний.

ДОСЬЕ

Ульяна Карагезьян родилась в Санкт-Петербурге 28 января 1986 года. Кандидат экономических наук. Окончила МГУ имени Ломоносова, РГГУ (клиническая психология), курсы повышения квалификации Marston Polygraph Academy (США). Стаж работы в качестве судебного эксперта по психологии — свыше 10 лет, полиграфолога –более 12 лет.

Читайте также: «Стать психологом мне посоветовала мама»: победитель конкурса «Московские мастера» Екатерина Астахова рассказала о своей профессии