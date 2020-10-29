Пошел наперекор

Алексей Зимин / Фото: Из личного архива Алексея Зимина

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это телеведущий и журналист Алексей Зимин.

Алексей Зимин— один из самых известных кулинарных журналистов России. В интервью «Вечерке» он поведал, почему выбрал такую профессию, о любимых местах в столице и о том, существует ли мода на еду.

— Алексей, ваши родители — инженеры-физики. Почему не пошли по их стопам?

— Я всегда был уверен, что человек не заперт в рамках одной-единственной возможности. Выбор можно делать сколь угодно часто, если есть на это силы. Когда я поступал на филологический факультет МГУ, мама и папа отговаривали. Они считали, что это пустая трата времени, что нужна основательная профессия, которая сможет вывезти в любых жизненных обстоятельствах. Но я сделал свой выбор.

— Когда и почему увлеклись кулинарией?

— Мне с пятилетнего возраста нравилось готовить. Завораживало превращение, которое переживают продукты под воздействием тепла, времени, ножа. В университете в начале девяностых совсем не было денег, но были электрическая плитка и кастрюля, мешок гречки и трехлитровая банка греческих оливок, которую прислали моему соседу. У меня откуда-то был толстый том советской «Кулинарии». В меру продуктовых возможностей я его осваивал.

— А как начали писать о еде?

— В середине девяностых мой одноклассник создал первый журнал о ресторанах. Он и позвал меня со словами: «Ты же филолог и гречку варишь, вот и пиши о фуа-гра и французском шампанском»

Существует ли мода на еду? Какие кухни сейчас в тренде?

Еда — это сфера, где модное и традиционное с некоторых пор не конкуренты, а часть одной системы. Может появиться увлечение, например, азиатской кухней. Или перуанской. Или японской. Или каким- то продуктом. Например, в московских ресторанах пару лет назад главным блюдом вдруг стали морские ежи. При этом параллельно есть вектор, который настаивает на «модности» чего-то очень локального, традиционного, каких-то лесных трав, русской печи и так далее. Плюс на все это накладываются представления об этике и здоровье. В общем, это сложная конфигурация.

— Что привлекательнее для вас: быть поваром, телеведущим, писателем или журналистом?

—Интереснее всего лавировать между всеми этими состояниями, не погружаясь ни в одно из них настолько, чтобы это приковало тебя наручниками к батарее и лишило возможностей.

— Вам часто удается просто прогуляться по городу, чтобы с вами не фотографировались и не просили автографы?

— Честно говоря, я не особенно уверен в собственной популярности. Известность, может быть. Если тебя показывают каждую субботу 10 лет подряд по федеральному каналу, некоторую долю известности ты точно получаешь.

— Есть ли у вас любимые места в Москве?

— Люблю Сретенку и ееокрестности. Это почти мифологический московский мир, где уютно сосуществуют много эпох сразу, какая-то одна не забила все другие. А популярные Патриаршие пруды я не люблю. Это место слишком современное.

— А если выбирать станцию метро?

— Мне большенравится ходить пешком, но и в подземку, бывает, спускаюсь. Моя любимая станция — «Парк культуры», особенно вход через маленькую ратушу во флорентийском стиле, которая спрятана у бассейна «Чайка».

ДОСЬЕ

Алексей Зимин родился 13 декабря 1971 года в Дубне. Уже почти 15 лет он передает свои кулинарные знания в тематических колонках солидных газет и телепрограммах на федеральных каналах. Написал три книги о кулинарии: «Кухня навсегда», «Кухня рынка» и «Кухня супермаркета». А еще Алексей преподает в кулинарной школе.

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