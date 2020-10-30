Мал, да удал

артист Дмитрий Кондратюк / Фото: Из личного архива Дмитрия Кондратюк

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это артист Дмитрий Кондратюк.

Обаятельный, улыбчивый Дмитрий Кондратюк — популярный актер маленького роста. Его энергии впору завидовать! «Вечерке» он рассказал, как стал актером и с какими трудностями столкнулся в профессии.

— Дима, скажи, а почему ты решил стать актером?

— Все мы хотим иногда побыть кем-то другим , а принцип актерского искусства — перевоплощение. Я понял, что у меня это получается. И мне нравится дарить людям позитивные эмоции. Я не только играю, но и веду вечеринки, церемонии, фестивали...

— Прости за вопрос, какую роль сыграл в твоей жизни рост?

—Благодаря своему росту я научился не только не бояться сложностей, но и преодолевать их. Все началось с бытовых проблем в детстве: нужно было достать что-то с верхней полки, залезть на какую-то верхотуру, недоступную мне. Приходилось применять смекалку и усердие. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что это закаляет, главное — ко всему относиться позитивно.

Став взрослым, я с интересом смотрел на реакцию и отношение к себе окружающих. Некоторых приходилось переубеждать, что ко мне надо относиться так же, как и к остальным, не жалеть, а принимать таким, какой я есть. Это научило меня коммуницировать с людьми. Многие вещи, которые человеку с обычным ростом доступны, мне даются более энергозатратно, но это мотивирует. Если спросите, хотел бы я стать обычного роста, отвечу, что нет.

— Есть ли у тебя кумиры среди актеров маленького роста?

— Не сотвори себе кумира! Этого принципа я и придерживаюсь . Ведь каждый из актеров маленького роста уникален, и их много, все они из других стран. Перечислять можно долго, остановлюсь на некоторых: Верн Тройер, клон доктора Зло по имени Мини-Мы, который играл также в «Гарри Поттере и философском камне», «Воображариуме доктора Парнаса». Еще Эрве Вилешез, у него интересная и необычная судьба, о чем был снят фильм «Мой ужин с Эрве». Главную роль в нем сыграл Питер Динклэйдж. Его можно назвать самым популярным актером маленького роста последнего времени.

— Как актер ты сталкивался с трудностями?

— Знаете, я, конечно, стал заложником стереотипных образов: гномики, эльфы, Паспарту... Режиссеры не хотят видеть в актере маленького роста нечто более серьезное.

— Лучшая твоя роль — это...

— Недавно снялся в сериале «Понять. Простить», там интересная роль про безграничную любовь между мужчиной невысокого роста и женщиной. Это интересный опыт работы для меня в серьезном проекте.

— У тебя есть спутница?

— С личной жизнью у меня все в полном порядке. Иногда из-за работы не хватало времени на нее, но за карантин произошла переоценка ценностей, чему я очень благодарен.

— А роль мечты?

— До нее я еще не созрел. Получаю удовольствие от каждой роли. Кстати, первая моя роль была мистической — я играл один из образов Гоголя.

— Мистика? Хеллоуин скоро. Любимый образ?

— В прошлом году все заказывали клоуна Пеннивайза, как раз вышел фильм про него. До этого все хотели быть похожими на Тириона Ланнистера из «Игры престолов», хоть он и не страшный. А в этом году тенденции особой нет, мне кажется.

ДОСЬЕ

Дмитрий Кондратюк родился в 1988 году. После получения высшего юридического образования окончил Школу актерского мастерства, приобрел известность, став участником команды КВН юридического факультета РУДН.

Принимал участие в съемках рекламы, стал председателем попечительского совета фонда «Волшебный мир — Солярис».

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