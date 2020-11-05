Ипотека довела: Кортнев рассказал о том, как был вынужден продать свое имущество

Алексей Кортнев/ Фото: Официальный сайт группы «Несчастный случай»

Российские звезды продолжают откровенничать о своих финансовых трудностях из-за пандемии. На днях лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев признался, что без прежней концертной деятельности у него появились сложности с выплатой ипотеки.

Концертов у «Несчастного случая» стало в несколько раз меньше, чем до пандемии. И проводятся они уже не при полном аншлаге, а в полупустых залах — таковы требования Роспотребнадзора. Тем не менее расходы на организацию мероприятий из-за ограничений ничуть не сократились. А вот доходы заметно снизились. По словам Алексея Кортнева, его заработки упали аж на 99 процентов. И в результате у него начались проблемы с выплатой ипотеки.

— Я влетел в карантин с не до конца выплаченной ипотекой, которую, естественно, никто отменять или уменьшать не собирался. Мне пришлось расстаться с частью имущества, чтобы погасить ее. Все, что было, вкладывал в бизнес да инвестировал в недвижимость. Не осталось ничего, кроме как жертвовать этими инвестициями, — признался музыкант в интервью одному из СМИ.

Кортнев также подчеркнул, что брать деньги в долг в нынешних реалиях — далеко не лучший выход из положения.

— Совершенно не ясны перспективы. Будет ли возвращение к нормальной жизни? А если будет, то когда? Поэтому невозможно было просить в долг — не было гарантий, что сможешь отдать, — рассказал Кортнев.

Музыкант живет с семьей в деревне за МКАД, недалеко от аэропорта Внуково.

Тем временем другие звезды нашего шоу-бизнеса не бедствуют. Например, супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова без смущения публикует в соцсетях фото с их шикарного семейного отдыха на Мальдивах. Джиган отдыхает с женой и детьми в дорогом отеле на одном из райских островов. Аренда виллы, в которой остановилась звездная семья, стоит почти 5,5 миллиона за 12 дней. Это апартаменты с бассейном, расположенные прямо над океаном. Однако в соцсетях Самойлова призналась, что условия там не самые комфортные.

— Сегодня была первая ночь на воде. Как я себе представляла такие ночи: открыты все двери, дует легкий теплый ветерок, слышен шум волн, а ты спишь под все это великолепие.

Как это было на самом деле: ночь, я подрываюсь от жуткого грохота. Шум такой, будто на веранде бомбы взрываются, двери хлопают от ветра и сквозняка, дом трясется. Вот это романтика на океане, — написала Оксана на своей страничке.

К слову, не только Джиган с семьей отдыхают сейчас на Мальдивах. Ранее туда улетела мама рэпера Тимати с внучкой. В соцсетях она жаловалась на плохую погоду.

А продюсер Иосиф Пригожин, который не так давно жаловался на тяжелейшее финансовое положение, проводит время в Дубае.

Фотографиями с отпуска в Арабских Эмиратах поделилась с подписчиками его супруга Валерия. Публикации вызвали неоднозначную реакцию общественности. Многих возмутило, что Пригожин, который в мае заявлял, что из-за пандемии звезды еле сводят концы с концами, теперь тратит большие суммы на отдых.

Не остался в стороне и музыкант Сергей Шнуров — он посвятил продюсеру стихотворение, в котором высмеял «бедствующих» звезд.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вадим Горжанкин, пиар- технолог:

— Я не знаю, кто из звезд шоу-бизнеса сегодня не пострадал в экономическом плане от коронавируса, серьезно ограничившего концертную деятельность. Живые выступления — это не только «глаза в глаза» со своим зрителем, но и реальный заработок. А такие выступления возможны были только в очень ограниченное время — летом, да и то в основном на выезде. Подзаработать удалось только тем, кто решился выступить на юге, в курортных городах. Поехал в Крым, скажем... А возможности такие были не у всех. Поэтому я не удивлюсь, что некоторым даже очень популярным людям сейчас не хватает средств расплатиться по ипотечному долгу. Сейчас мои друзья- звезды, по сути, расходуют сбережения и уповают на долгожданное завершение пандемии. Стараются не терять оптимизма.

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