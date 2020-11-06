Старшему поколению нравится заниматься онлайн

Владимир Филиппов, замруководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы / Фото: Из личного архива Владимира Филиппова

Чтобы обезопасить москвичей старшего возраста, проект «Московское долголетие» перешел в онлайн-формат. В четверг, 5 ноября, замруководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филипповрассказал «Вечерняя Москва», чем занимается старшее поколение на самоизоляции.

— Много ли людей продолжают заниматься дистанционно?

— Проект «Московское долголетие» весной был одним из первых, кто перешел в дистанционный формат. Те группы, которые были сформированы до коронавируса, стали заниматься через разные приложения для видеоконференций. Важно было и не потерять связь со своими товарищами, друзьями, и продолжать вести активный образ жизни, развиваться.

Могу сказать, что такой формат обучения оказался востребован москвичами старшего возраста. Когда осенью вновь возникла угроза для здоровья старшего поколения, мы усилили активности проекта. На сегодняшний день более 50 тысяч участников присоединились к дистанционным занятиям. И эта цифра постоянно увеличивается. Добавлю, что количество женщин среди участников стало больше — 91,5 процента, а мужчин стало немного меньше — 8,5 процента.

— Какие занятия популярны у москвичей?

— Сейчас более 400 поставщиков проекта предлагают участникам занятия в 2035 онлайн-группах. Подключиться к урокам можно как со стационарного компьютера, так и со смартфона. Что касается направлений, то у нас практически сохранились все те кружки, которые были раньше. Для участников доступно более 30 видов активностей, начиная с информационных технологий, иностранных языков, гимнастики и заканчивая рисованием, пением, художественно-прикладным творчеством, танцами. Также открыто два новых направления — «Литературная мастерская» и «Онлайн-экскурсии».

Хочу подчеркнуть, что москвичи старшего возраста могут выбрать несколько направлений занятий. Врачи-геронтологи рекомендуют выбирать минимум по одному спортивному, образовательному и творческому занятию одновременно. Это позволяет более эффективно поддерживать свое эмоциональное и физическое здоровье. Более 73 процентов участников выбирают три и более активности. Для наших партнеров возможность проводить онлайн-занятия очень важна, поскольку это позволяет им платить зарплату педагогам и выживать в этих непростых условиях.

— Как старшее поколение относится к прекращению очных занятий?

— Конечно, далеко не все участники нашего проекта были готовы перейти на новый формат занятий. Для некоторых это было непривычно, не все смогли адаптироваться. Чаще всего это связано с тем, что у кого-то нет доступа к современным гаджетам или человек продолжает жить на даче.

Есть случаи, когда пенсионер просто решил для себя, что будет ждать возобновления очных занятий. Для многих людей старшего возраста был важен именно сам процесс выхода из дома: нарядиться, сделать прическу, увидеться со знакомыми. Личного общения онлайн не заменит, но в наше время это отличная альтернатива. Мы сейчас, как можем. разбавляем вакуум, который образовался. Делаем совместно с нашими партнерами все возможное, чтобы участники не скучали дома.

— На ваш взгляд, стали ли люди старшего возраста лучше относиться к современным технологиям?

— Пандемия способствовала тому, что для сохранения общения в условиях самоизоляции нужно пользоваться современными технологиями. Московские пенсионеры и раньше часто пользовались интернетом, а сейчас их активность увеличилась еще больше.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За 2,5 года существования проекта «Московское долголетие» курсы по компьютерной грамотности прошли более 100 тысяч участников.

А после перехода занятий в дистанционный формат это направление стало еще более актуальным и популярным.

В настоящее время в проекте открыто более 150 онлайн-групп, в которых занимаются 5,5 тысячи горожан старшего возраста.

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