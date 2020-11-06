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Люблю эту суету
актриса Екатерина Рокотова / Фото: Cветлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Люблю эту суету

Маргарита Мартовская

Интервью

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется с известными людьми по их памятным местам. Сегодня это актриса театра и кино Екатерина Рокотова.

С актрисой Екатериной Рокотовой «Вечерка» встретилась у студии «Мосфильм». Она живет неподалеку от киноконцерна и очень любит родной район Раменки.

Екатерина приехала в Москву из Саратова почти 15 лет назад. Уже несколько лет она живет на Мосфильмовской улице, регулярно совершает пробежки по набережной вдоль Воробьевых гор.

— А если у меня проходят съемки или пробы на студии «Мосфильм», я обычно не пользуюсь машиной, а приезжаю туда на велосипеде. Это доставляет мне невероятное удовольствие! Особенно если учесть, что в Москве огромные расстояния, и жить недалеко от места, с которым связана твоя профессиональная деятельность, — большая редкость, — говорит актриса.

Мы доезжаем на машине Екатерины до главного здания Московского государственного университета. По пути актриса увлеченно рассказывает про свои «места силы».

— Я люблю территорию около Мосфильмовского пруда на улице Довженко, заказник «Долина реки Сетунь». Там прекрасные водоемы, плавают утки, бегают белки, которые уже не боятся прохожих. И, что удивительно, в этом парке всегда мало людей, — говорит Екатерина.

А однажды во время пробежки по Воробьевской набережной, которая переходит в Парк Горького, она приметила небольшой крытый павильон для йоги.

— После физической нагрузки всегда там медитирую, слушаю звуки природы, — делится актриса.

Несмотря на любовь к зелени и водоемам, она не готова променять жизнь в мегаполисе на загородное спокойствие.

— Я выросла в Саратове, который находится на левом берегу Волги. Мне нравится, если рядом вода. Мечтаю, что когда-нибудь у меня будет квартира с видом на Москву-реку. Кстати, еще один огромный плюс этого района — здесь нет пробок, плотной застройки, шума по ночам, — радуется Екатерина.

Из-за плотного рабочего графика скучать по Москве приходится часто. Например, в конце октября у Рокотовой начались съемки сериала в Геленджике и работа над фильмом в Санкт-Петербурге. Сейчас актриса ждет запуска проекта в Москве. Ближайшие полгода ей придется жить в постоянных переездах.

— Но мне нравится такой режим, иногда полезно поскучать по дому. После долгой поездки возвращаться в любимый город — невероятный кайф, — уверяет Рокотова.

ДОСЬЕ

Екатерина Рокотова после школы поступила в Московскую академию труда и социальных отношений, но скоро поняла, что юриспруденция — не то, чем она хочет заниматься. В 2011 году окончила Театральный институт имени Бориса Щукина. Известна по сериалам «Высокие ставки», «Шеф 2», «Пятницкий», «Универ».

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