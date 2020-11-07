Участники группы «Градусы» рассказали, почему всегда поют о любви

Солисты поп-группы «Градусы» Роман Пашков и Руслан Тагиев / Фото: Андрей Май, «Вечерняя Москва»

Группа «Градусы» выпустила песню «О тебе думаю» и готовит новую концертную программу. В интервью «Вечерке» Руслан Тагиев и Роман Пашков рассказали, почему всегда поют о любви, почему настоящая музыка похожа на джинсы и в чем секрет хорошей команды.

— Роман и Руслан, все ваши песни — о любви. Возможно ли, чтобы «Градусы» спели о чем-то другом?

Роман:

— Да, у нас много таких песен. Поем о том, о чем думаем, чем живем. О политике петь неохота — может, когда-нибудь к этому придем, но сейчас интереснее о женщинах, отношениях. И мы, возможно, еще из того времени, когда девушек нужно было завоевывать и отношение к ним было более уважительным.

Руслан:

— Нас вдохновляет то, что происходит с нами. У каждого из нас глубокие, серьезные отношения. Я уже не представляю, как жил бы без моей дорогой любимой женщины. Ее зовут Елена, и мы двадцать лет вместе. Как говорится в нашей песне, я с ней пойду в гору, я за нее горой, и она за меня. Были песни и о детях, и о родителях... При этом мы не раз заявляли: «Мы авантюристы и разгильдяи!» Что-то, может, с годами поменялось, романтика обросла какими-то бытовыми перипетиями, но тем не менее еще порадуем наших поклонников разными композициями, и не только о любви.

— У вас даже песни с грустным смыслом очень позитивные. Откуда черпаете такой настрой?

Роман:

— Стараемся оптимистично смотреть на мир, во всем искать что-то светлое.

Руслан:

—Воспринимаем жизнь через призму юмора. Раньше я очень любил программу «Вокруг смеха» лохматых 70–80-х годов, «Аншлаг». Артисты КВН, Comedy Club близки мне тем, что пропускают все ситуации через фильтр иронии.

— Роман, в клипе «Голая» вашей супруге пришлось буквально тащить солиста на себе. Вам не жалко ее было?

Роман:

— Да, в нем снималась моя жена Анна. Ей было непросто, но искусство требует жертв. Обычно съемки проходят тяжело, затягиваются на сутки или несколько. Мы всегда придумываем что-то такое, что бывает трудно осилить.

— Какие забавные истории случались на гастролях?

Руслан:

— Во французском городе Нант как-то вернулись с концерта, и наш басист забыл на пороге гостиницы кофр с клавишами. Прямоугольный ящик, обклеенный разными этикетками, перемотанный скотчем. Потом мы поняли, что выглядел он совсем не как музыкальный инструмент. Просыпаемся часа в три ночи — трубят тревогу. Постояльцев просят выйти на улицу, отвозят в другую гостиницу. Утром возвращаемся и узнаем, что минеры разобрали на части наш музыкальный инструмент. Это, пожалуй, самый большой курьез.

Роман:

—А как-то в Кирове, на ранних наших гастролях поменялись со зрителями в зале местами. Спросили на концерте, кто умеет играть на музыкальных инструментах. Вышли ребята и сбацали песню «Режиссер». А мы подпели.

— В чем секрет хорошей команды?

Руслан:

— Нужно слушать друг друга, чувствовать, понимать. Порой идти на уступки, внятно доносить свою точку зрения. А когда это сложно — гасить эмоции, искать компромисс, не быть букой!

Роман:

— Да, надо разговаривать. У всех бывает тупик, и мы не исключение. У каждого свое видение музыки, того, как мы должны себя позиционировать.

— Есть талисманы, что всегда с вами на выступлениях?

Роман:

— Нет. Я в них не верю.

Руслан:

— Стараюсь не придавать суевериям значения. Это как курение. Однажды я сказал себе: «Как так? Над тобой властвует сигарета!» Это и мотивировало бросить — нежелание быть заложником чего-либо.

— Есть мнение, что настоящая музыка вне времени...

Роман:

—Конечно. В ее развитии есть цикличность. Иной раз думаешь: это направление умирает. Но появляется талантливый артист и делает так, что в этом жанре жизнь бьет ключом, он становится мейнстримом. Все зависит от личности. Даже ретро может звучать современно.

Руслан:

— Когда-то нашел для себя довольно приземленное сравнение: хорошие джинсы никогда не выходят из моды, компонуются с разными стилями. Это относится и к музыке. Настоящая никогда не уйдет из радио-эфиров.

— Как семейную жизнь совмещаете с творчеством?

Руслан:

— На гастролях редко созваниваюсь с родными. В этот период стараемся с женой и детьми друг другу не надоедать. Зато когда возвращаюсь, очень много времени провожу с ними.

Роман:

— У меня с этим тоже нет проблем. Может, и хорошо, что мы иногда уезжаем — успеваем друг по другу соскучиться, потом особенно радуемся встрече. Музыку пишу дома, всегда могу выйти из кабинета, обнять близких, поцеловать.

— Стратегия или спонтанность — что вам ближе?

Руслан:

— Есть такая псевдонаучная система — «Дизайн человека». Согласно ей когда-то я был спонтанным, а теперь мне нужно формулировать намерения заранее. Как бы говорить: «Эй, расступитесь, я на тракторе еду». И чем громче скажу, тем успешнее будет мероприятие.

Роман:

— Я, скорее, действую спонтанно. Сейчас больше пытаюсь планировать, но не всегда получается.

— Насколько высок градус вашей любви к Москве? Как изменилась та, кого вы когда-то решили покорить?

Руслан:

—Горожане не изменились — такие же отзывчивые. Я отношусь к столице с любовью. Хотя пытался перебраться сюда трижды, и она меня не принимала. А в 1999 году я вдруг понял: «Да полюби ты ее, полюби москвичей, прекрати искать двойное дно в каких-то фразах, взглядах. Просто полюби!» И она мне ответила.

Часто ходил мимо башен Кремля, смотрел на рубиновые звезды и щипал себя за ногу, чтобы убедиться, что не сплю. Думал: наконец я в Москве, все, чего хотел, сбылось! И пусть я жил в съемной однушке, не имел ничего, но был невероятно счастлив. Так хочу повторить хотя бы день из того времени, перенести в настоящее хоть немного того заряда, тех эмоций. Сейчас мы обросли комфортом, своими квартирами, стали где-то сильнее, черствее — и это, к сожалению, немножко прикрыло тот романтизм.

Фото: instagram.com/gradusy_band

Роман:

—Я по-прежнему родным городом считаю Ставрополь. Но в Москве прошла большая часть моей жизни, и столица тоже стала родной. Много времени провел в центре — на Пушкинской площади, в сквериках рядом. Когда только приехал, здесь был какой-то палаточный городок — сплошь ларьки с шаурмой и прочим. Сейчас Москва прекрасна, она превосходит многие европейские мегаполисы, где я бывал.

— О чем думаете теперь, после песни «О тебе думаю»?

Роман:

— Обсуждаем, как снять на нее клип. Еще впереди долгожданный выпуск альбома.

Руслан:

— О мировом господстве и безбедной старости!

Работали пекарем и курьером

Оба солиста «Градусов» прошли немало испытаний, прежде чем проснуться знаменитыми. Роман Пашков успел сменить много профессий.

Был и мастером отделочных работ, и курьером, и сотовые телефоны продавал. А Руслан Тагиев долго работал пекарем. По его признанию, это был тяжелый труд «сутки через двое». Пережить ночную смену помогали анекдоты и вкусная выпечка. Позже кондитерский нож Руслан сменил на диджейский пульт.

Секрет знаменитой песни

Сейчас строки «Враг мой, бойся меня! Друг мой, не отрекайся от меня» известны каждому меломану. Но появились они не в лучший момент жизни ребят. Однажды они остались без жилья, на улице под дождем и не знали, куда идти. Знакомый приютил их, и одно время музыканты жили на кухне. Как-то вечером, чтобы победить грусть, Роман взял в руки гитару и сочинил песню «Режиссер». Она и принесла успех, завоевав любовь слушателей федеральных радиостанций.

Хулиганы

Оба будущих музыканта в школе были далеко не отличниками,часто дрались. Роман впервые встретил Руслана на главной площади Ставрополя.Между ними чуть не завязалась потасовка по пустячному поводу, но вместо нее случился танцевальный баттл.

Нехорошая квартира

Первые годы в столице музыканты жили бок о бок с разными сомнительными личностями. Денег на нормальное жилье у них не было и приходилось снимать жилплощадь практически в притоне.

«Это была такая нехорошая квартира, — вспоминает Пашков. — Но позже я стал понимать: еще немного, и нам оттуда не выбраться. Взял отпуск и поехал домой. А обратно в ту жуткую квартиру мы больше не вернулись».

Почти оглох

В детстве у Руслана практически не было слуха — после отита осталась двусторонняя тугоухость. «Я не мог учиться с детьми наравне, был отсталым ребенком. Слух вернулся на концерте Александра Серова. Он пел «Мадонну» и играл на саксофоне. Мне так понравилось, что я попросил отдать меня в музыкальную школу, — рассказал Руслан.

Спорт против лишнего веса

Когда-то оба солиста группы страдали от лишнего веса. Помогли регулярные занятия в спортзале. Роман, кроме того, тяготеет к экстриму, занимался мотокроссом, а в юности мечтал стать каскадером.

ДОСЬЕ

Группа «Градусы» образовалась в 2008 году, и вскоре ее песни стали покорять вершины чартов. Лидеры коллектива родом из Ставрополя, оба появились на свет в 1977 году. Помимо них, в состав группы входят гитаристы Арсен Бегляров и Кирилл Джалалов, ударник Антон Гребенкин и Александр Косилов, который играет на трубе.

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