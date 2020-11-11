Голос большого

Александра Дурсенева, солистка Большого театра, заслуженная артистка России / Фото: Из личного архива Александры Дурсеневой

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике «Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессионалами, которые рассказывают читателям об особенностях их любимого дела. Сегодня секретами владения голосом поделилась Александра Дурсенева, солистка Большого театра, заслуженная артистка России.

Опера — искусство особенное, элитарное в своем роде. Александра Дурсеневарассказала «Вечерке» о всех тонкостях оперы.

— Александра, чем привлекла вас сцена?

—Я с детства мечтала петь. Выросла за кулисами, так как мама была солисткой Харьковского театра оперы и балета. Она была против того, чтобы я стала певицей, зная, как это сложно. Поэтому первая моя профессия — учитель биологии и химии. Но мечту о сцене я не оставляла. Отучилась в Харьковском институте искусств. А в 1993-м стала лауреатом ХV Международного конкурса вокалистов имени М. И. Глинки, где председателем была Ирина Архипова. Вскоре меня пригласили в Большой театр.

— Какая роль вам ближе?

— Над чем сейчас работаешь, то и любишь. Могу выделить Марфу в «Хованщине». Но моему низкому голосу подходит и много мужских партий — в Большом, например, начинала с арий Вани в «Иване Сусанине».

Неискушенной публике порой сложно расслышать слова оперы...

Слова — не главное. Оперу нужно слушать душой — будто лежишь на облаке и растворяешься в нем. Многие думают, петь легко, но это не так. Знаете анекдот? Ямщик везет Шаляпина, спрашивает: «Барин, кем работаешь?» Отвечает: «Пою». Ямщик смеется: «И я люблю, коли выпью. А работаешь-то кем?» Людям проще оценить четверной тулуп фигуриста, чем вокальное искусство.

Голос — это инструмент, овладеть им непросто. И певец должен иметь богатый внутренний мир, чтобы тронуть сердца зрителей. Быть, как говорили в СССР, гармонически развитой личностью.

— Подолгу ли репетируете?

— Час-два в день — тут важно не перестараться. Иногда шучу: стала певицей, так как люблю поспать, да и утром связки не работают. Но без регулярных занятий можно потерять голос. Мы поем без микрофона. Важно правильное дыхание, работа всех мышц. Это большая нагрузка — после большого спектакля худеешь, устают ноги. Организм надо холить и лелеять, как скрипку Страдивари. Но такое счастье — владеть голосом и собой!

— Ваша дочь продолжит оперную династию?

— Любе 15 лет. Она осваивает фортепиано, ездит со мной на гастроли. У нее прорезается голос, но понять что-то можно будет годам к 18.

— На концерте 15 ноября вы будете петь зонги композитора Курта Вайля. Чем его музыка уникальна?

— Вайль работал на стыке классической и легкой музыки. Он дал жизнь бродвейским мюзиклам и писал песни, которые попадают прямо в сердце. Их исполняли Марлен Дитрих, Эдит Пиаф. Кстати, автор хита Alabama не группа Doors, а Курт Вайль. Он хотел оперу, элитарное искусство, сделать более доступной. И я тоже хочу, чтобы больше людей приобщались к ней.

ДОСЬЕ

Александра Дурсенева родилась в Харькове, в семье оперной певицы Любови Поповой. Певческую карьеру начала в Харьковском академическом театре оперы и балета имени Н. В. Лысенко.

С 1994 года — солистка Большого театра в Москве. Лауреат международных вокальных конкурсов. Имеет звание заслуженной артистки России.

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