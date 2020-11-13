Мои крылатые качели

Заслуженный артист России Рамиль Мехдиев катается на велосипеде по улицам столицы / Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется с известными людьми по их памятным местам. Сегодня это заслуженный артист России Рамиль Мехдиев.

Танцовщик, хореограф по фигурному катанию и солист Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Рамиль Мехдиев назначил встречу с «Вечеркой» на Триумфальной площади возле станции метро «Маяковская».

Здесь находится его второй дом, где он работает, отдыхает, а самое главное — выступает на сцене — это Концертный зал имени Петра Чайковского.

— Моя жизнь с 2002 года связана с этим зданием: здесь я поступил учиться в школу-студию Игоря Моисеева, а с 2005 года работаю в ансамбле его имени. Мне удается иногда тут даже вздремнуть, ведь когда на вечер у нас запланирован концерт, не вижу смысла ехать домой. Поэтому здесь у меня своя надувная кровать и одеяло, — делится танцор.

Мехдиев помнит времена, когда на месте Триумфальной площади располагалась лишь парковка.

— А сейчас качели, клумбы, общественное пространство, которое позволяет офисным людям выйти и проветриться, отойти от напряженного дня . Я, кстати, перед работой люблю покачаться здесь на качелях, настроиться, так сказать, — рассказывает Мехдиев. — Еще лет шесть назад был интересный случай: по всему миру был популярен челлендж с обливанием холодной водой. Нашему коллективу передали эстафету, и почти 70 человек — артистов ансамбля — вышли на площадь.

Мы станцевали, и после этого каждый подошел к своему ведру с холодной водой и по очереди опрокинул его на себя. Было забавно, людей тогда вокруг себя собрали много. И передали эстафету Хору имени Пятницкого, сборной России по художественной гимнастике и ее главному тренеру, а также центру помощи людям больным аутизмом. После работы артист любит сесть на велосипед и покататься по Тверской, по Бульварному кольцу, по Никитскому и Гоголевскому бульварам.

— Велосипед — удобный вид транспорта, экологически чистый. И ты вроде бы и участник дорожного движения, но в то же время пешеход, — поясняет Рамиль Мехдиев. — Я вообще люблю гулять, будто бы я турист. Бывает, сяду на трамвай и еду по незнакомому маршруту.

Артист даже устраивал велосипедные экскурсии своим гостям из-за границы.

— В прошлом году друзей из Аргентины провез от «Таганской» до Воробьевых гор, — вспоминает он.

А зимой танцор любит проводить время на катке Парка Горького.

— Я преподаю фигуристам хореографию, учу выразительности, эмоциям. Но так как сам никогда не стоял на__ коньках, да и моя профессия запрещает лыжи, сноуборд, все же решил встать на лед. Надо же понимать, что это такое! — признался Мехдиев.

ДОСЬЕ

В 2012 году Рамиль Мехдиев окончил балетмейстерский факультет ГИТИСа по специальности «Искусство хореографа». Артист на этом не остановился.

В декабре того года с отличием защитил магистерскую диссертацию в МПГУ. А сейчас дистанционно в МГУ изучает дисциплину «менеджмент в культуре».

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