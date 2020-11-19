Владимир Жидкин: Обожаю строить! Это не только работа, это особое ощущение внутри

Глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин / Фото: Пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы

С руководителем Департамента развития новых территорий города Москвы Владимиром Жидкиным мы встречаемся в его кабинете. Только разговор решили вести не о работе, а о жизни. Сегодня руководитель департамента в традиционной рубрике «Вечерней Москвы» «Зеркало для героя» рассказывает о своих взглядах на разные вещи, вспоминает события из детства, делится мироощущением.

БУМАГА И РАРИТЕТЫ

— Владимир Федорович, у нас сегодня разговор не о работе. Давайте о вас. Вот, например, кем себя ощущаете?

— Ощущаю себя всегда молодым (улыбается).

— А какие годы назвали бы самыми лучшими?

— Пожалуй, студенческие. Хотя честно признаюсь: люблю каждый день, стараюсь встречать его с улыбкой и настроем на позитивный лад. За прошлое не цепляюсь, считаю, что каждое время жизни человека — хорошее, имеет свои особенности, радости, прелести — словом, весь спектр эмоций и чувств. Ностальгии в ее самом въедливом понятии никогда не испытывал. Но студенчество — это всегда о свободе. Ты уже не ребенок, вырос, отвечаешь за себя и свои дела, можешь принимать вполне взрослые и взвешенные решения. Для меня студенческие годы связаны с Саранском. Я учился в местном строительном институте. За годы учебы было все: и лекции, и стройотряд, и песни у костра, и попытки экзамены сдать «на халяву», и особое посвящение в строители, когда тебе «прилетает» кирпичом по каске... Много всего...

— И студотряду, в котором вы были, доверяли что-то серьезное строить? Или давали что попроще?

— Летний стройотряд — вроде обязаловка, а всегда весело, интересно, с пользой для общества время проводили. Например, строили новые цеха одного из саранских крупных заводов. Это было после первого курса. А после второго получили направление в один из детсадов. Тогда его капитально ремонтировали. Мне нравилось топором работать. Бригадир поручил сделать сказочного героя. Из здоровенного бревна медведь получился. Это было только начало. За лето ему компанию составили другие деревянные звери. Меня хвалили, а потом еще и повышенную зарплату дали. Я тогда себе магнитофон купил. По тем временам — редкость, счастья в семье было много!

— Стройка для вас все-таки не только работа. Хотя мы договаривались не о ней.

— А я обожаю строить! Это не только работа, это уже внутри, ощущение особое. Да и мой самый любимый запах — это запах стройки и цементного раствора.

— Говорят, песня строить и жить помогает. Вы на стройке или дома поете?

— Если я пою, значит, у меня хорошее настроение. Да и мои музыкальные пристрастия во многом зависят от настроения. Если хочется чего-то лирического и спокойного, с удовольствием послушаю оркестр Поля Мориа. А когда хочется чего-то позабойнее, то включаю диски с нашими исполнителями, например Лепса или «Любэ».

— Разнообразно. Большая музыкальная коллекция дома у вас?

— Довольно приличная. Музыку люблю слушать внимательно, если можно так сказать. У меня есть виниловые пластинки с песнями Аллы Пугачевой, старых «Песняров», популярных советских ансамблей семидесятых и восьмидесятых годов. Прекрасные голоса, замечательные мелодии и, что лично для меня немаловажно, очень хорошие тексты.

— Виниловые пластинки — для кого-то раритет, для других — дань возрождающейся моде на ретро. Что для вас мода в той же технике?

— Всегда считал, что главное — удобство. Взять, к примеру, те же планшеты или смартфоны. Есть у каждого, у меня в том числе. Но на таких экранах предпочитаю больше писать, нежели отвечать на звонок. Разговаривать я предпочитаю только по кнопочному. По нему удобнее. Да и голова от него не болит.

— И книги с экрана не читаете?

— Люблю бумагу. У меня дома неплохая библиотека сложилась. Отдельное место и почет — классикам. Многие книги, которые я прочел, серьезно повлияли на меня. Например, «Война и мир» Льва Толстого или «Поединок» Александра Куприна. Если вы ищете ответы на самые главные вопросы, непременно перечитайте их.

— А детям и внукам читали?

— Обязательно! Дочери у меня совсем взрослые, уже давно сами выбирают что читать. Но из поколения в поколение в семье читали «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, «Дети капитана Гранта» Жюля Верна, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери» и «Мэри Поппинс» Памелы Трэверс. Это классика, которая не подвластна времени, а книгу, прочитав в детстве, помнишь всю жизнь. Считаю, что прививать любовь к чтению нужно с детства. Те родители, которые этим занимаются, — большие молодцы!

ПАМЯТНАЯ КНИГА

— А какие воспоминания у вас связаны с вашими родителями?

— Самые теплые. Для меня семья и старшее поколение очень многое значат. В нашей семье все мы очень дорожим друг другом, добротой и уютом, которые нас окружают. Но наша семья — это отголосок многих и многих людей, которые жили до нас и передали нам не только гены, но и характеры, отношение к жизни.

— Со многими родственниками поддерживаете связь?

— Да, и даже больше: решили собрать всех родственников в одной красивой памятной книге. Хотим у всех близких и дальних родственников, с которыми поддерживаем связь, попросить фотографии разных времен и событий, отсканировать их и превратить такой архив в большую фотолетопись. Как-то прочитал, что в Индии человека, который не знает свою родословную до седьмого колена, могут просто каким-то отщепенцем посчитать. Чаще всего в семьях бабушек и дедушек знают. Мы хотим в нашей семье сделать так, чтобы все всех знали и помнили.

— А что для вас это?

— Для меня это очень важно. Семья — это состояние души, искреннее единение сердец. Нигде мне не бывает так комфортно, как дома, среди родных и близких. Мой день начинается с них и ими завершается. Это настоящее счастье!

— Но ведь больше всего времени все равно на работе проводите…

— Так не только у меня. У большинства людей жизнь проходит между домом и работой. Но главное: я и на работу, и домой прихожу с удовольствием. С работой так было всегда, начиная с 1985 года — того момента, когда появилась моя первая запись в трудовой книжке. А дом, где бы он ни находился — в Москве или Саранске, — не только моя крепость, но и самое главное место для отдыха.

— Если уж мы о старшем поколении заговорили. Для вас бабушки и дедушки кем были?

— Примером. Любил к ним мальчишкой приезжать в деревню. Помню, как с дедом рыбачили на реке Мокша. Места там удивительно красивые — Мордовские Пошаты. Дед добывал огромную щуку, мой улов был попроще. Помню уху — на костре, по рецепту деда. Бабушка баловала вкусностями и сказками на ночь.

ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЯ ТУПОЛЕВЫМ

— Чем еще в детстве увлекались?

— Я учился в Саранске. С одноклассниками и друзьями по двору перепробовал многое. Но из увлечений особо выделял авиамодельный кружок. С одноклассниками осваивали технику изготовления небольших планеров по готовым проектам. Придумывали позже и собственные конструкции ракет и самолетов, представляя себя то Королевым, то Туполевым. В хорошую погоду по воскресеньям выходили с моделями на соревнования. Эти впечатления до сих пор самые яркие.

— А что в детстве больше всего невзлюбили?

— Пожалуй, химию. Не клеилось у меня с этим предметом. Зато хорошо шли математика и физика.

— А в детстве домашние животные были?

— Конечно! Куда же без четвероногих друзей! В школе у нас был живой уголок, ухаживали классами по очереди. Например, на лето всех наших хомячков по домам разбирали, а в сентябре возвращали. У нас дома жили кот и собака. Сейчас люблю общаться с лошадьми.

— Почему с ними?

— Сильные, умные, красивые, преданные человеку. Если есть свободное время, выезжаю в лес — покататься на лошади. Это и для здоровья полезно, и доза адреналина обеспечена.

— А какое самое раннее воспоминание о лошади?

— Детское и смешное, пожалуй. Мальчишкой сел на чужую лошадь и угнал ее. За такой поступок получил прозвище Будулай. Сохранилось оно, кстати, надолго, несмотря на то что у хозяина лошади я прощения просил. Он простил, но прозвище оставил.

БЛИЖЕ К ИСТОКАМ

— А сейчас как с лошадьми?

— Это особый вид общения и времяпрепровождения. Чувствуешь себя ближе к природе, к истокам. Ведь лошади с людьми тысячелетия, и эти общение, любовь идут через года. Сейчас у меня конь тракененской породы, его зовут Адмирал. Несмотря на свое важное имя и не самый покладистый характер, принял меня. А я с ним с помощью лакомства и хорошего ухода договариваюсь.

— О чем?

— О том, что я главный (смеется). Мы с ним по лесам бегаем. Для Адмирала важны форма и частота шага, скорость галопа или рыси. Он спорт смен. Как и я.

Владимир Жидкин / Фото: Пресс-служба Департамента развития новых территорий Москвы

— В вашей семье только вы увлекаетесь верховой ездой?

— Внуки Алена, Арина, Платон и Иван тоже увлекаются. Одна из внучек даже выступает за юношескую сборную России. Да и показать детям, что лошади — это интересно, можно легко и ненавязчиво. Нужно просто раскрыть, показать этот мир. Дальше они сами засыплют вопросами и будут подолгу оставаться на конюшне. Для всех нас общение с животными — это уже чудо, а если еще и покататься верхом можно, то тут просто восторг! Нужно дать только возможность реализовать этот потенциал, желание быть ближе к природе. А у нас многие дети вырастают и даже не видят лошадей. Только уже во взрослой жизни.

— И дети быстро увлекаются лошадьми?

— Многие боятся.

— У вас, кстати, не было страха за себя или за внуков, что лошадь сбросит седока?

— Меня пару раз предыдущие жеребцы могли сбросить. Но в целом я не замечал за собой фобий. Главное — быть уверенным в том, что делаешь, в том числе и с лошадьми. Дети обладают порой большей уверенностью в своих силах, нежели взрослые.

— А уверенность, на ваш взгляд, должна быть во всем?

— Да, отставить страхи и идти. Выбирать прямую дорогу. Жизненный путь не должен вилять.

— Это в первую очередь для мужчин? Или к женщинам тоже применимо?

— Это для людей, которые ставят себе цель и идут к ней. Мужчина — это единство действия. Женщина — это уверенность, нежность, любовь и вера в лучшее. Неважно, какого пола человек. Все мы не должны прекращать развиваться и самосовершенствоваться. Никогда.

— А образцы для подражания у вас есть?

— Достойных людей много, кумиров нет. Каждый человек должен быть похож на самого себя, не выбирая слепо идеалы для копирования. Это, кстати, к вопросу о выборе дороги. Подражание — точно не прямой путь.

— И это ваш секрет успеха — быть собой?

Я никому не раскрываю своих секретов (смеется). Просто люди должными быть людьми. Во всем.

ПРЕБЫВАТЬ В ГАРМОНИИ

— Владимир Федорович, а если немного о приземленном. Вы, например, готовить любите?

— Нечасто это делаю. С юности с закрытыми глазами мог приготовить макароны или гречневую кашу с тушенкой. Мясные и рыбные блюда в Мордовии с незапамятных времен ценятся. Например, знаменитая мордовская ушица. Ставим ведро на костер и варим в нем курицу. Когда она уже готова, вынимаем, а на ее место — рыбку, желательно окуня или судачка, только что пойманных. Картошки много не надо, а вот лука и зелени — можно побольше. Рыба всплыла — уха готова.

— А цвета какие предпочитаете?

— Люблю синий. Универсальный, да и гармонирует с цветом моих глаз.

— А что больше любите: утро или вечер?

—Мое любимое время суток — утро. Потому что это всегда начало нового дня.

— А фильмы успеваете смотреть?

— Кино люблю, и театры, и музеи. Да, не на все хватает времени. Но мы договорились не о работе беседовать. Фильмы люблю разные. С удовольствием советские пересматриваю. «Три тополя на Плющихе» — лента, в которой игра Дорониной и Ефремова гениальна. «Я шагаю по Москве», «Покровские ворота», «Белорусский вокзал». Кстати, его каждый год показывают накануне Дня Победы, не упускаю возможности посмотреть. На мой взгляд, сейчас есть некоторый дефицит фильмов такого искреннего душевного накала. Но, может, еще и снимут о легендарных людях, которые жили в той же Москве, к примеру.

— Вы бы о чем кино сняли?

— О Новой Москве. Интересных сюжетов там много, да и людей — героев разного плана хватило бы не на один полный метр! А кто вас вдохновляет? Спортсмены. Помимо здоровья, спорт важен и как мотиватор. Он воспитывает в человеке настойчивость, терпение, целеустремленность. Я, например, в айкидо добился черного пояса. С коллегами по конному спорту проводили несколько интересных мероприятий. Вокруг меня увлеченные люди, дружные со спортом.

— Очень гармонично получается: семья, дом, работа, спорт, хобби. Вы счастливый человек?

— Да. Наверное, это и есть счастье, когда гармония в семье, успехи на работе, удача в спорте. Я очень дорожу этим и благодарю судьбу, что она так распоряжается мной, моими близкими, друзьями и коллегами.

ДОСЬЕ

Владимир Жидкин родился в 1963 году в городе Саранске Республики Мордовия.

В 1985 году окончил Мордовский ордена Дружбы народов государственный университет имени Огарева по специальности «промышленное и гражданское строительство». Трудовую деятельность начинал мастером строительного участка. Позже был старшим прорабом строительного участка, главным инженером, заместителем директора по производственным вопросам. Возглавлял строительные компании в Мордовии.

С начала 2000-х годов, в разное время занимал должности заместителя министра строительства Московской области, заместителя председателя правительства Московской области. На должность руководителя Департамента развития новых территорий Москвы назначен в 2012 году. Кавалер ордена Ивана Калиты, заслуженный строитель Российской Федерации.

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