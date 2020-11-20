Человек водной стихии

Найти свое идеальное жилище — квартиру в Доме авиаторов — актеру и режиссеру Сергею Алдонину в свое время помогли друзья / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется с известными людьми по их памятным местам. Сегодня это российский актер и режиссер Сергей Алдонин.

Сергей Алдонин назначил встречу «Вечерке» около своего дома на Беговой улице, который зовется Домом авиаторов.

До того как поселиться в этом здании, Сергей Эдуардович снимал квартиру неподалеку. Пока знакомые артиста не сказали ему, что здесь, в необычном доме на «курьих ножках» или «сороконожке», есть свободное жилье.

— Я сразу согласился переехать сюда. Меня вдохновляют форма, планировка. Кухня находится посреди квартиры, а не как мы привыкли — рядом с санузлом, — рассказал Сергей Алдонин.

Отсюда актеру легко добраться и в центр, и за город. Причем не только на машине — Сергея Алдонина нередко можно встретить в автобусе и метро. Пешие прогулки артист тоже любит и признается, что пешком исходил весь район.

— В молодости я любил кататься на лошадях. Поэтому сама атмосфера района мне близка (поблизости расположен Московский ипподром. — «МВ»). Например, однажды на праздник мы сняли номер в гостинице возле ипподрома, чтобы оттуда наблюдать за скачками, — поделился Алдонин. Актер и режиссер вспоминает, что раньше в театральных вузах преподавали верховую езду.

— Когда ты работаешь с лошадью, начинаешь чувствовать ее, приходится вести себя естественно, ведь фальши животное не прощает. А еще у тебя, помимо всех мышц, работает голова — прямо как на сцене, — добавил Алдонин.

Сергею Алдонину нравится и парк «Ходынское поле».

— Кстати, недалеко, на Ленинградском проспекте, есть отель — пример завораживающей архитектуры, истории. Его интерьеры вдохновили меня снять кино — здесь мы сняли некоторые кадры многосерийного фильма про народную артистку СССР Людмилу Гурченко, — рассказал режиссер. — Каждая деталь этих помещений источает дух той эпохи, будь то ручки от дверей или музыкальный зал с малахитовыми колоннами.

А раньше в этом месте собирались видные деятели культуры.

— Сейчас таких модных мест для «сбора» нет. Раньше были и Дом кино, и Дом актера, отдельные рестораны. Сегодня студенты еще собираются в саду «Эрмитаж». А так, творческим людям же не нужна пафосная атмосфера, — признался артист.

Помимо работы, актер и режиссер обожает спорт. С утра он делает разминку и занимается йогой, а затем вместе с любимым шпицем Фаней, которого назвал в честь французской актрисы Фанни Ардан, прогуливается по району.

— И везде, где есть вода, я обязательно плаваю. Рядом с домом вот есть бассейн, а когда-то я ходил и в открытый бассейн на «Парке культуры». Водная стихия заряжает меня энергией. Я еще люблю сесть на любой паром и просто плыть по Москве-реке, — добавил артист.

ДОСЬЕ

Сергей Эдуардович Алдонин родился в Ленинграде в 1968 году в семье физиков . В 1992 году окончил Щукинское училище. Затем поступил в ГИТИС. Был режиссером сериала «Папины дочки» и юмористического шоу «Слава богу, ты пришел!». Сегодня Сергей Алдонин также является художественным руководителем Театра имени М. А. Булгакова.

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