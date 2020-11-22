Татьяна Минеева: Мы совместно создаем инициативы и добиваемся побед

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Малый и средний бизнес столицы получил более 17 миллиардов рублей с начала 2020 года с гарантийной поддержкой правительства Москвы. Эти и другие меры помогают многим предпринимателям выживать в это непростое время. С какими проблемами сегодня сталкиваются столичные бизнесмены и как их можно решить, «Вечерней Москве» рассказала Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

— Татьяна Вадимовна, недавно вы вошли в число победителей конкурса «Лидеры России. Политика». Одна из его задач — найти политиков-лидеров, которые обладают навыками и мотивацией к законотворческой деятельности. Как планируете применять опыт Москвы?

— Благодаря повестке конкурса и обратной связи, которая шла от участников, стало понятно, что этот конкурс необходим, чтобы увидеть ресурсы внутри себя и изменять законы, которые будут полезны предпринимательскому сообществу. На старте проекта было подано 34 000 заявок, из которых после прохождения непростых заочных и очных этапов были отобраны 49 лучших участников. Конкурс был очень сложным, каждое испытание постоянно выводило нас из зоны комфорта. Это определенный вызов: нас погружали в нестандартные смоделированные ситуации из жизни, и мы не были к ним готовы. Мне было важно узнать и наладить взаимообмен с сотней небезразличных людей с активной гражданской позицией, с которыми можно создавать совместную повестку и получать синергию.

Вместе с наставником федерального уровня, которого я получу, готова все лучшее, что внедряется в Москве, имплементировать и по стране. С половиной из участников мы также готовы реализовывать в регионах лучшие московские практики. И у нас уже есть законодательные инициативы, которые позволят решить часть задач. Осталось дело за малым — чтобы все это было реализовано и чтобы новые инициативы были не просто приняты, а оформлены в законы, которые бы работали и исполнялись.

— Вы постоянно находитесь в контакте с предпринимателями. О каких основных проблемах они вам говорят? С чем бизнесу сейчас сложнее всего справляться?

— Да, как и весной, мы перешли в режим обратной связи с бизнесом 24/7. Поток обращений в Аппарат Уполномоченного растет: за прошедшее с начала года время мы получили уже более 4000 устных и письменных обращений от бизнеса. Обсуждаем все узкие места. Для предпринимательского сообщества сегодня важно получить максимум из созданного перечня мер государственной поддержки. Очень вовремя пришли новости о продлении ряда мер, принятых весной. Конечно, в первых строках по актуальности в бизнес-повестке — контроль за соблюдением Трудового кодекса РФ в отношении сотрудников, переведенных на дистанционную работу, а также соблюдение требований Роспотребнадзора России, моратория на проверки со стороны органов контрольно-надзорной деятельности, а также получение льготных кредитов.

На недавней встрече представителей бизнеса с руководителем Департамента экономической политики и развития Москвы Кириллом Пуртовым мы обсуждали проблемы перевода персонала на удаленку. Камень преткновения в том, что по Трудовому кодексу работодатель не может сделать это без согласия сотрудника. Законопроект о введении новой статьи об удаленной и частично удаленной работе на данный момент «завис» в Государственной думе РФ. А между тем поддержка этого законопроекта крайне важна для бизнеса. Еще одна проблема — угроза волны банкротств. Мораторий на банкротства, как мы знаем, продлен до 7 января. Бизнес выступил с инициативой разработки закона о санации бизнеса, который был недавно представлен экспертному сообществу на площадке Торгово-промышленной палаты РФ. Считаю, нужно дать каждому предпринимателю шанс справиться с финансовыми трудностями и восстановить свою платежеспособность до суда, не объявляя себя банкротом. Хочу напомнить, что банкротство должника — это не выход и для кредиторов. По данным Федресурса (Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности. — «ВМ»), по результатам конкурсных производств, завершившихся в 2019 году, кредиторы из 2029,9 миллиарда рублей, включенных в реестры требований, вернули себе лишь 95,3 миллиарда рублей, или 4,7 процента. Проект уже включен в список первоочередных законодательных инициатив, которые взял в работу Центр законодательных инициатив при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве.

Еще одна проблема — бизнес жалуется, что мораторий на штрафы и проверки срабатывает не всегда. У нас еще полно «спящих» норм контроля — неактуальных, но обязательных требований к ведению бизнеса, и их всегда можно повернуть против предпринимателя. Президент РФ предложил продлить отсрочки по налогам и мораторий на проверки бизнеса на 2021 год, так что бизнес был услышан. Еще одно узкое место — льготные кредиты, получить которые бизнесу совсем непросто из-за высоких требований к заемщику. Бизнес-омбудсмен при президенте РФ Борис Титов предложил снизить ставку льготных кредитов для малого и среднего предпринимательства до 6,25 процента годовых и заменить хотя бы часть требований к предпринимателю гарантиями институтов развития. Тогда бизнес вздохнет свободнее.

— Как предприниматели реагируют на проверки соблюдения масочно-перчаточного режима? Есть ли возможность у бизнеса обеспечивать сотрудников СИЗами?

— Все понимают, что меры предосторожности обязательны. В ресторанной отрасли, к примеру, порядок регулируют сразу три документа: рекомендации Управления Роспотребнадзора по Москве, распоряжение Департамента торговли и услуг города Москвы и указ мэра Москвы. Получается, что требования Роспотребнадзора и Департамента торговли и услуг практически идентичны, а вот согласно указу мэра требуется еще и использование перчаток.

Так что есть некоторое разночтение. Поэтому, чтобы не попасть на штрафы и соблюсти меры предосторожности, нужно использовать абсолютно все меры безопасности, включая перчатки. Да, бизнес теперь закладывает стоимость СИЗов в расходную часть бюджета. В бьюти-индустрии, к примеру, еще весной цены средств защиты от вируса подскочили в 15–20 раз, увеличив стоимость обслуживания в среднем на 147 рублей на одного клиента. Уточню, что можно было получить безвозмездные субсидии на СИЗы, подав заявку на сайте Федеральной налоговой службы или через почтовое отправление с 15 июля по 15 августа. Сейчас такая поддержка уже недоступна.

— Выступаете ли вы с какими-то инициативами по поддержке бизнеса?

— Конечно, совместно с бизнесом были сформированы первые предложения, как только стало понятно, что пандемия пошла на новый виток. Эта работа не прекращалась и летом.

Приведу примеры по отраслям. После снятия ограничений в начале лета не открылось 20 процентов фитнес-клубов. Да и сейчас у большинства спортклубов не хватает средств для погашения кредитов по коммерческим ставкам в 15– 20 процентов годовых. Банки могут начать автоматически списывать поступающие средства за долги, что, в свою очередь, может вызвать перебои с выплатами зарплат сотрудникам. Отрасль предлагает продлить льготное кредитование под ноль процентов на сохранение занятости, а также рассмотреть возможность полного освобождения арендодателей, которые предоставили скидку в 50 процентов своим арендаторам в период с 1 июня по 31 декабря, от налога на имущество и на землю. Также предлагается снизить страховые выплаты предприятий отрасли в 2021 году. Операторы фитнес-индустрии выступили с инициативой ввести кешбэк на фитнес-услуги для потребителей по примеру туристического кешбэка, который ввели в этом году для путешественников по России. Эти предложения при условии их реализации серьезно помогли бы самой здоровой индустрии. Самая красивая отрасль — бьюти-сфера — тоже нуждается в поддержке и защите. В период пандемии выросло число мастеров-надомников без должной квалификации. Для снижения рисков индустрия предлагает инновационную идею — введение бьюти-ID для специалистов сферы красоты по аналогии с ИНН у бизнеса. Бьюти-ID содержало бы всю информацию о квалификации и опыте работы мастера и служило бы допуском к работе в салонах, коворкингах и на платформах–агрегаторах как для самозанятых, так и для сотрудников, работающих по трудовому договору.

— Есть ли предложения от бизнеса, которые удалось реализовать?

— Да, бизнес слушают и слышат! Среди первых инициатив, которые я представила весной на Штабе по экономическим вопросам, была амнистия Единого реестра субъектов МСП. Да, он был оперативно обновлен, но проблема требовала системного решения. И оно пришло на федеральном уровне: в закон № 349-ФЗ внесены поправки, благодаря которым новый малый и средний бизнес, а также недавно зарегистрированные индивидуальные предприниматели будут получать господдержку гораздо быстрее. Сведения в реестре будут обновляться не раз в год, а раз в месяц. Предприниматели, исключенные в течение года из реестра МСП по формальным основаниям, смогут восстановить свой статус.

Еще одна значимая мера среди тех, которые мы считаем своими победами, — предоставление отельерам отсрочки платежей по аренде земли, принадлежащей городу. Этой мерой могли воспользоваться только представители МСП, а крупный бизнес получал отказ в арендных каникулах. Отказы мотивировались размещением в отелях предприятий торговли, общепита и офисов банков. Однако в постановлении № 212-ПП не говорилось ничего про ограничения на работу в гостиницах объектов сопутствующей инфраструктуры. К тому же в реальности, по словам отельеров, отказ можно было получить за установленный в лобби банкомат или кофепойнт. В итоге, после обсуждения на заседании Штаба по экономическим вопросам, льготой смогли воспользоваться и крупные отельеры, которые так же, как и все, пострадали от пандемии.

— Президент России Владимир Путин принял решение о продлении некоторых мер поддержки бизнеса, принятых весной. Насколько это решение важно для предпринимателей Москвы и почему?

— Бизнес неоднократно выходил с инициативой о продлении мер поддержки на третий квартал 2020 года, а затем и до 2021 года — особенно тех мер, которые были реально востребованы бизнесом и по которым он дал обратную связь. Поддержка в первую очередь нужна компаниям из списка самых пострадавших отраслей. Малые и средние предприятия получили полугодовую отсрочку по всем налогам, кроме НДС. Также президент РФ поручил вдвое, до 15 процентов, снизить страховые взносы для малого бизнеса, если зарплата сотрудников выше МРОТ.

Почему это решение важно для Москвы? Потому что часть предпринимателей боится, что эту зиму в экономическом плане переживут не все, даже те, кто пережил карантин. Скажется эффект «нулевого роста» в течение года и кассовый разрыв после новогодних праздников. Вот тогда и наступит момент истины, когда станет понятен настоящий масштаб кризиса. И конечно, федеральная поддержка в синергии с московскими мерами сможет помочь избежать наихудшего варианта развития событий.

— Татьяна Вадимовна, каким отраслям экономики, на ваш взгляд, сейчас труднее всего?У кого после весны все еще не восстановился спрос на услуги?

— Пожалуй, один из самых ярких примеров — это то, что происходило и происходит с индустрией гостеприимства. 2019 год стал самым ярким и успешным для столичных отельеров: Москва приняла 25 миллионов туристов, гостиницы достигли рекордной загрузки в 78 процентов. Российская столица вошла в пятерку лучших городов для путешествий в рейтинге Best Cities наряду с Лондоном, Парижем, Нью-Йорком и Токио.

«Подушка» позволила отельерам выдержать первый удар локдауна и создала фундамент для возрождения отрасли. Но сами они говорят, что без консолидации сил и поддержки не смогли бы удержаться на плаву. Сейчас, ближе к концу 2020 года, средняя загрузка гостиниц составляет порядка 35 процентов, хотя обычно в этот сезон показатель держится на уровне 65 процентов. Есть риск, что к концу года закроется до 40 процентов гостиниц. Причем в самую тяжелую ситуацию попали городские отели: спад в этом сегменте связан с общим падением турпотока. Этой отрасли нужны крепкое плечо и постоянный режим обратной связи.

Отмечу среди тех, кому сейчас непросто, и фитнес-сферу, о которой мы уже говорили: до введения режима самоизоляции в Москве работало около 1800 спортивных клубов и центров, пятая часть из них не пережила пандемию. «Слабым звеном» стало то, что клубы в последнее время работали исключительно за счет оборотных средств и не были готовы к падению продаж до нуля. При этом 90 процентов фитнес-клубов арендует коммерческие площади, поэтому отношения «арендатор — арендодатель» также сыграли роль слабого звена.

После снятия карантина оказались закрытыми и 20 процентов кафе и ресторанов. Причем выручка остается на уровне 35–40 процентов по отношению к прошлому году, что выводит бизнес многих заведений за грань рентабельности. Трафик в популярных кофейнях сократился на 25–30 процентов. Часть ресторанов и кафе по-прежнему работает, не получая прибыли и накапливая убытки. И конечно, одна из самых пострадавших — ивент-индустрия и сфера концертной деятельности: здесь падение составило до 80 процентов. А ведь на живые выступления приходилось до 85 процентов от всех доходов музыкального рынка в России.

— Есть ли отрасли, которые чувствуют себя хорошо? Почему им удалось восстановиться лучше других?

— Пожалуй, отмечу расцвет сектора доставки и курьерских услуг. Но здесь тоже есть подводные камни. Бизнес жалуется на отсутствие тарифной сетки на рынке доставки. Рынок полностью монополизирован: если ты ресторатор, то либо плати 35 процентов от стоимости заказа, либо не пользуйся услугой. Каждый раз тариф выставляется на усмотрение менеджера доставки. Уверена, всем сторонам давно пора составить правила игры и совместно работать на общий результат.

— Сложно ли найти общий язык власти и бизнесу? Охотно ли правительство Москвы идет на контакт?

— Этот кризис не похож ни на какой другой. Никто не предполагал, что вирус сможет в считаные недели не только нанести урон здоровью людей, но и атаковать целые отрасли. Но у этого кризиса есть новая и ценнейшая черта — стремление к консолидации и объединению не только предпринимателей, бывших еще вчера конкурентами, но и огромных индустрий. Индустрия красоты, традиционно состоящая из индивидуальных предпринимателей, объединилась в считаные дни и избрала своего бьюти-омбудсмена! Концертная и ивент-индустрия образовали креативную отрасль. На глазах происходило объединение не связанных друг с другом людей, с которыми мы совместно создавали инициативы и добивались побед. Выстраивание канала коммуникации с властью, гибкий подход и оперативное решение проблем бизнеса — один из позитивных трендов этого времени, который надо бережно сохранить и использовать дальше как инструмент для движения вперед.

СПРАВКА

Татьяна Вадимовна Минеева родилась 3 октября 1980 года в Астрахани. Окончила Астраханский государственный технический университет по специальности «экономика и управление на предприятии». Кандидат экономических наук. В 2005–2013 годах работала в правительстве Астраханской области, Агентстве стратегических инициатив. Автор книги «Как дружить с государством».

Более пяти лет возглавляет одноименный общественный проект, который помогает начинающим предпринимателям грамотно выстраивать отношения с госструктурами. Воспитывает двух сыновей и дочь.

ЦИФРА

4000 обращений поступило в Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей по городу Москве с начала года.

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