Я женюсь только в кино: актер Петр Рыков о независимости, одиночестве и идеальной старости

Кадр из сериала «Женский доктор» на канале «Домашний»

23 ноября на телеканале «Домашний» начался 5-й сезон сериала «Женский доктор» — про будни клиники акушерства и гинекологии, где спасает мам и младенцев доктор Александр Родионов. Актеры, играющие главного героя, меняются. Родионова — персонажа 4-го и 5-го сезонов — сыграл Петр Рыков. Актер рассказал «Вечерке» о трудностях телемарафонов, лучшем отдыхе и раскрыл причину, почему он до сих пор один.

— Петр, в период пандемии профессия врача особенно пользуется уважением. Вы это в сериале отразили?

— Профессия врача пользуется уважением вне зависимости от пандемий, эпидемий и так далее, просто сейчас медики больше на виду из-за всех событий. Если бы еще это отражалось на их зарплатах в лучшую сторону… Или на оборудовании клиник. Но, как мы знаем, трудностей у врачей хватает. Я всегда относился к профессии врача очень уважительно, всегда понимал, насколько это особенные люди. Погружение в роль меня еще ближе познакомило с ней, и я бы, например, врачом работать не смог — слишком большая ответственность.

— А вы чему-то научились из врачебной практики на съемках?

— Это, конечно же, невозможно, учитывая сложность работы врача. На площадке нас консультировали профессионалы, но это касалось только, например, правильного положения рук при операции или произношения медицинских терминов.

Понимаете, у нас же мелодрама, а это всегда — про любовь. То есть, хоть действие «Женского доктора» происходит и в больнице, главное в сюжете — взаимоотношения героев, за которыми следят зрители. В финале прошлого сезона мой Родионов остался с разбитым сердцем — ему отказала женщина, на которой он планировал жениться. Теперь все наши зрительницы ждут, что же с ним будет в новом сезоне, найдет ли он свою единственную (улыбается).

— А он найдет?

Немного поспойлерю — да, найдет. И даже свадьба будет. Остальное — смотрите сериал.

— Вы свою единственную тоже нашли?

— Пока нет. Живу один, холост. Семьи и детей пока не планирую. Я уже привык к независимости, для меня вообще отношения — это союз двух самостоятельных людей, которым хорошо вместе, но которые не занимаются вечным подсчетом, сколько времени мы проводим вместе. У меня постоянно командировки, поездки, съемки. Это все не предполагает сидеть и с утра до ночи за руки держаться. Если любовь между двумя людьми возникла, то она будет с ними всегда вне зависимости от времени и расстояний.

— Тем более когда проект длится 40 серий, как в случае «Женского доктора». Тяжело такой телемарафон выдержать?

— Конечно. Тем более что уже в конце 4-го сезона было принято решение о продолжении, и я знал, что скоро снова в съемки уйду. Только-только успел зиму отдохнуть, как опять надо было возвращаться в павильон. Я опасался, что приду, и запала мне не хватит на все 40 серий. Боялся, что выгорание случится. Но благодаря тому, что сюжет пятого сезона получился более динамичным, этого не произошло. Но в целом такие долгие дистанции — это, конечно, испытание для актеров.

— Как восстанавливаетесь после съемок?

— Мне и дома хорошо, могу просто сериалы смотреть или футбол, пешком ходить или за рулем кататься бесцельно, это меня хорошо восстанавливает. Раньше даже на площадку сам за рулем ездил, отказывался от служебных машин. Еще очень люблю горы. Понял, что море — не мое, а вот горы для меня настоящее место силы. Даже просто на них из окна номера смотреть — уже как-то энергией заряжаешься.

— В основном вы живете в Москве. Есть любимые места в городе?

— В первую очередь это театры — имени Пушкина, где я работал, и «Табакерка». Еще мне очень нравится Екатерининский парк рядом с домом, где живу. Это окрестности Театра Российской армии, тихие уютные улочки.

— Как оцениваете состояние отечественного кино, все ругают, но так ли все плохо?

— Давно уже все не так плохо, индустрия хоть и медленно, но развивается. Я это понял, еще когда во ВГИК пришел поступать. Минусы есть всегда и в любой сфере.

Даже Голливуд испытывает кризис: большое коммерческое кино больше уходит в аттракцион. У нас с каждым годом снимается все больше фильмов, появляется все больше возможностей, и количество должно перерасти в качество рано или поздно. Мы же помним, как все было развито в СССР, есть понимание, к чему надо идти. Конечно, наша индустрия много времени потратила на попытку подражания Западу, вместо того чтобы свое развивать, но все-таки движение вперед прослеживается. Так что причин для пессимизма нет.

А ругаются зрители в основном на то, что «везде одни и те же». Ну ничего, скоро появятся и новые — продюсеры, режиссеры, актеры, которые не будут бояться пробовать, экспериментировать. Просто всем нам страшно съезжать со старых рельсов и рисковать.

— Ваш домашний питомец — кошка Гертруда. А чем вам именно кошки нравятся?

— Собак я тоже очень люблю. Но для меня настоящая собака — большая. Заводить большого пса в городе — это насилие над собой и над ним. К тому же меня по полгода дома не бывает, когда на съемки уезжаю. Если бы у меня были земля и дом, то я бы завел несколько больших собак. Не охранять этот дом, а просто чтобы они там тусовались, жили в свое удовольствие. Я всех своих животных воспринимаю как друзей, спутников. Это не аксессуар, это же живое существо, которое дышит, думает, которое искренне привязано к тебе, а не поставлено в зависимость.

Это как с людьми — ты же не хочешь иметь рядом человека, который от тебя зависит, а хочешь такого, с кем хорошо. Так и тут — не просто корм насыпаешь, а это твой товарищ, который с тобой в горе и радости. Ты приходишь домой, и вы оба счастливы.

— Как бы вы хотели встретить старость?

— В старости я вижу себя на крыльце дома в кресле-качалке, возможно, сделанной своими руками. Или просто на табуреточке с гитарой: сидеть и наигрывать блюз. И чтобы с крыльца открывался вид на горы или реку.

Собаки бегают, а ты очередную табуретку строгаешь своими руками, по чертежам, созданным любимой женщиной. У меня же руки, как и происхождение, рабоче-крестьянские. Они созданы для труда: копаться в земле, работать с камнем, с деревом. Думаю, руки к старости свое возьмут (улыбается).

Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

ДОСЬЕ

Петр Рыков родился 30 декабря 1981 года в Великом Новгороде. Актерское образование получил во ВГИКе, курс Игоря Ясуловича. Кинокарьеру начал, снявшись в эпизоде фильма «Утомленные солнцем 2: Цитадель». Снимался более чем в 20 проектах, известен по сериалам «Женский доктор», «Квест», «Привычка расставаться», «Ангел или демон» и другим. Был ведущим программы «СТС зажигает суперзвезду».

Три образования

Петр Рыков родился в Великом Новгороде, но жил в Смоленске, где окончил Смоленское музыкальное училище по классу гитары. После переезда в Москву получил диплом переводчика английского и немецкого языков в Московском гуманитарном институте имени Дашковой. А стать актером Петр решил во времена работы телеведущим в 2009 году, тогда он и поступил во ВГИК.

Жил в коммуналке

Петра воспитывала одна мама, они жили сначала в однокомнатной квартире, а потом — пока ему не исполнилось 20 лет — в коммуналке. Рыков любил ходить в гости к своему товарищу, который жил в большой квартире, и у него была своя комната. Петру нравилось чувствовать эту домашнюю гостеприимную атмосферу, которой у него не было.

Истинный англичанин

Во времена работы моделью Рыков некоторое время жил в Великобритании. Эта страна произвела на актера наибольшее впечатление. Там он перенял у англичан привычку всегда пить чай с молоком.

Модельный бизнес

Петр профессионально работал моделью за границей — во Франции, Японии, США и в других странах. Увлечение поначалу было не только прибыльным, но и интересным. Но Петр решил, что ему недостаточно мира фешен-показов, и стал двигаться дальше.

Никогда не был женат

Артист сейчас дарит внимание только лишь своей кошке Гертруде. А вот свою вторую половинку Петр так и не нашел. Тем не менее Рыков признает, что сам по себе он влюбчивый.

Общение только по интересам

Актер не ходит на светские тусовки и большую часть времени проводит в городах, где он никого не знает. «На улицах не знакомлюсь. В барах тоже. Поддерживаю отношения в основном с единомышленниками. Я не умею поддерживать общение, если нет общих интересов», — рассказывал Петр в одном из интервью.

Пишет песни — музыку и слова к ним

Петр создал собственную группу «Камень», первый альбом которой называется «Плач». Из музыки актер предпочитает зарубежный рок. И совсем не понимает латиноамериканские мотивы.

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