Артем Ткаченко: Завидую детям

Кадры со съемок детектива «Юристы» / 2018

Князь Старицкий в идущем по «России» «Грозном», главные роли в «Аванпосте», «Экспроприаторе» и « Sпарте»…Гость нашей рубрики сегодня — популярный актер Артем Ткаченко.

Это интервью проходит почти в авральном режиме. Востребованный актер Ткаченко — на съемках. С вопроса о возможных последствиях популярности и начался наш разговор.

— После фильма «Меченосец» вы, что называется, проснулись знаменитым. Артем, честно: не накрыло вас хоть на миг звездной болезнью?

— Себя сложно, конечно, оценивать, но мне кажется, я достаточно адекватно к себе отношусь и всегда понимал, что успех может быть временным явлением. Да миллион тому примеров, когда артист вдруг неожиданно вспыхивал, а потом его звезда угасала, и уж точно не по причине звездной болезни, а просто потому, что так бывает. Скажем, появился актер в какой-то яркой работе, а потом по непонятным причинам не пригласили его раз, другой, в итоге он вообще исчезает из поля зрения.

Радуюсь, что у меня такого не случилось. Ну, в общем, я считаю, что звездная болезнь меня обошла стороной, а сейчас ей откуда уже взяться.

— Вы производите впечатление человека, который не снимается «абы в чем», в проходных проектах не мелькаете. Но ведь и деньги нужны! Позволяете себе выбирать проекты или пока еще нет?

— Выбор… Такую возможность хотелось бы иметь. Стараюсь быть разборчивым, «абы в чем» принимать участие не хочется. Но понимаете, в чем дело: иногда ты вроде и выбираешь, но потом, в процессе съемок уже, понимаешь, что ошибся. Предугадать, насколько качественным будет продукт, иногда просто невозможно. Особенно если с режиссером работаешь первый раз. Можно оказаться в группе, которая работает вполне продуктивно, а можно — среди тех, кто пошел на проект только из-за денег и относится к нему формально. Но как ты заранее это узнаешь? И при том, что выбирать я стараюсь, все равно есть работы, за которые потом неловко или даже стыдно, о которых жалеешь. Такая работа, свои особенности у нее.

— Работа… А правда, кстати, что вы студентом подрабатывали барменом?

— Ой, да кем я только не подрабатывал! И аниматором — танцевал в каких-то дурацких костюмах, и корпоративы вел, и праздники какие-то, новогодние в том числе. А барменом был в родном Калининграде. А что? Надо было деньги зарабатывать. Это нормальный опыт, я им горжусь. Но, конечно, надеюсь, что в дальнейшем только своей профессией буду зарабатывать.

— Вы много снимаетесь в сериалах, играете порой сущих мерзавцев, но обычно это герои не одной краской написанные. Вы согласны с тем, что качество наших сериалов растет и они смогут перебороть скептическое к ним отношение?

— Это точно так! Для меня это абсолютно очевидно и прослеживается на огромном количестве платформ, на которых показывают эти фильмы. Некоторые фильмы уже под платформы снимаются специально. Вот недавно вышла картина, в которой я играл, — «Ключ времени» режиссера Алексея Тельнова, приключенческая сказка про Питер. Она именно такая — снятая под определенную платформу, по заказу. И кто бы что ни говорил, качество сериалов и фильмов растет, и скажу почему: потому что для платформ сценарии пишут смелые, напористые, современные ребята, и на платформах этих можно показать то, что зачастую не подходит для каналов федеральных. Я сам такие работы смотрю и радуюсь тому, что происходит на отечественном кинорынке, который, на мой взгляд, развивается семимильными шагами.

— В «Экспроприаторе» вы играли молодого Барона. Барона в старости играл Кирилл Лавров. Эта незримая связь обязывает. Кто ваши кумиры?

— Кумиры… Наверное, у меня их нет. Но есть те, кого я безмерно уважаю. Какая горькая череда потерь сейчас — уходит поколение великолепных актеров. Армена Борисовича Джигарханяна не стало, он с самого детства был одним из самых любимых моих артистов… Вот во время съемок в сериале «Грозный» довелось работать в одном кадре с Сергеем Маковецким и Виктором Сухоруковым. Это — счастье.

А сейчас работаю с Юрием Стояновым, он фантастический артист, гениальный. Пытаюсь учиться у него каждую секунду. До смешного доходит: забывал несколько раз собственный текст, засматриваясь с открытым ртом на то, как Юрий Николаевич работает, как меняются его состояние и настроение от дубля к дублю, какая это глубокая игра.

— А вы пересматриваете завершенные картины, оцениваете себя? Склонны к самолюбованию или пытаетесь сохранять объективность?

— Редко пересматриваю, а большой процент работ вообще не видел. Вот когда выйду на заслуженный отдых, сяду у экрана и все-все пересмотрю. Самолюбование… Знаете, я не отношусь к тем артистам, которые поднимают себя на пьедестал.

Снимаюсь много и рад этому, но разве это дает право называться звездой? Я знаю, что есть огромное число артистов гораздо более профессиональных, которые, возможно, просто недооценены.

— Артем Ткаченко идет по улице. Его узнают. Он — злится? Гордится? Или… как?

— Узнают меня в среднем раз в день. Я от этого чаще испытываю дискомфорт. Ну да, где-то Артем Ткаченко мелькает, но ничего сверхъестественного в этом нет. И узнаваемость — часть профессии, я это принял.

— Вы человек без амплуа. Играете богатых молодых людей, небогатых, юристов, разведчиков. Потом — рафинированный Данишевский в «Гоголе». Ид в «Аванпосте». Теперь вот эпоха Грозного. Где вам интереснее и комфортнее, в нашей реальности, в фантастике, на мотоцикле или в одеянии царского приближенного?

— Эпоху играть всегда интереснее! Как и отрицательного персонажа, нежели героя, а фантастическую историю — любопытнее, чем банальную бытовую. Но на самом деле все зависит от самой истории, потому как может быть безумная фантастика с плоскими трафаретными персонажами, где играть абсолютно нечего, а может быть банальная, на первый взгляд, история, в которой ты как артист можешь раскрыться и наполнить образ максимально, включая весь свой актерский диапазон. В «Грозном» работать было шикарно, это для меня прекрасный опыт, хотя и нелегкий — в том смысле, что носить по 12 часов на лице бороду и силикон не очень просто, тем более летом.

А еще мне нравится работать с режиссером, у которого есть видение картины, который ставит четкие задачи и лепит образ вместе с артистом, а не отдает ему бразды правления: мол, давай, играй, как хочешь, как видишь, иди от себя, я тебе доверяю. У Алексея Андрианова (режиссер сериала «Грозный». — «ВМ») было не так, он режиссер тонкий и точный, делал то, что знал и видел сам, и я ему за это благодарен.

— Артем, а что вам нравится в себе и насколько вы к себе требовательны?

— Наверное, мне нравится, что я, в принципе, довольно открыт на съемочной площадке, хотя поначалу и кажусь закрытым. Но в незнакомой среде если оказываешься, это нормально — защищаться. Молодым я был более колючим и менее приветливым, но это тоже нормально, как мне кажется. Сейчас и мне самому, и со мной стало проще — благодаря опыту. А требовательность определена профессией: в ней надо либо делать все, что можешь, либо вообще этим делом не заниматься.

— Что-то читаете, кроме сценариев?

— Точный вопрос! Действительно, очень много приходится читать того, что связано с профессиональной деятельностью, это львиную долю времени отнимает.

Стараюсь находить время на что-то другое. Сейчас вот читаю страшную книгу — «Благоволительницы» Джонатана Литтелла. Этот роман написан от лица эсэсовца. Приятным чтивом такую книгу не назовешь, но я уверен, что для понимания того, что такое фашизм, она необходима.

— Почти все актеры говорят — мечтаю сыграть Гамлета! А вы? Может, Дракона? Или Паратова. Или?..

— Гамлета своего я точно уже пропустил… Может, и Паратова! И Дракона! Знаете, раньше рассуждения о «роли мечты» были популярны, но сейчас это куда-то ушло, нет уже такого. Скажу так: какой-то одной роли, о которой бы я грезил ночами, у меня нет, но хочется сниматься в многообразном, разноплановом материале. Спасибо режиссерам, которые во мне видят героя и саркастического, и отрицательного, и комедийного.

— Как актер, часто играющий персонажей, попадающих в некие личные жизненные коллизии, вы не могли не задумываться, а почему вдруг у нас начал рушиться институт брака.

— Знаете, наше общество стало придерживаться настолько широких взглядов, позиционируются какие-то отношения, свободные до такой крайности, что у института брака начали размываться границы. Масса факторов на это влияет. Некоторые женщины стали до такой степени самодостаточны, что могут не хуже мужчин, а то и лучше, чем они, заниматься семьей… Я вообще к каким бы то ни было отношениям лоялен, считаю, что это личное дело каждого, но привычную нам структуру отношений поддерживаю и надеюсь, что институт семьи еще просуществует.

Сейчас семьям дополнительно досталось от пандемии — и долгое тесное общение, и потери денежные провоцировали скандалы и неурядицы. Хочется пожелать всем нам терпения и сил, поскорее бы все это завершилось.

— Вам знакомо чувство зависти?

— Завидую свои детям — их непосредственности и умению радоваться простым вещам. А профессиональная зависть ничего не дает, это бессмысленное и неблагодарное занятие. Еще и вредное — оно тебя очерняет и принижает то, что есть в тебе самом.

— Вы ведете с собой внутренний диалог, задаетесь неприятными вопросами, ставите себе оценки за поведение?

— Конечно. Я же ничем не отличаюсь от других людей, а большинство из них живет, задаваясь вечными вопросами. Конечно, я нахожусь в диалоге с собой. И оценки себе ставлю, и далеко не всегда это даже «удовлетворительно». Но, наверное, нам для того и дан интеллект, чтобы мы могли себя оценивать, прорабатывать какие-то вещи, переосмысливать и делать этот мир лучше посредством изменения себя.

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