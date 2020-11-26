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Человеком в погонах нужно быть круглосуточно
Фото: Пресс-служба телеканала «Первый»

Человеком в погонах нужно быть круглосуточно

Елена Грибкова

Интервью

Сергей Угрюмов — артист, у которого герои в погонах получаются очень живыми и реалистичными. Вырос Сергей в семье военного. Видимо, это в какой-то степени поспособствовало тому, что актер настолько органично выглядит в ролях «в форме». И таких в его фильмографии наберется немало, в том числе недавняя премьера — сериал «Казанова».

— Сергей, только что на Первом канале с успехом прошел сериал «Казанова», в котором вы играли Сергея Васильевича Шмакова, оперуполномоченного по особо важным делам, капитана милиции 1970-х годов… Как полагаете, сегодня многое в этой профессии поменялось?

— Вряд ли. Во все времена есть хорошие парни, есть плохие. В структуре профессии, думаю, ничего не изменилось. Мой герой — абсолютно служивый человек. Причем везде — на работе он милиционер, дома тоже милиционер. То есть он служит круглосуточно, а не когда рабочий день заканчивается. Это такой особый характер, или определенная черта натуры. Если она есть в человеке, то он годен к данной профессии, а если нет — то нет, какие погоны ни надень.

— Собственно, все ваши герои в форме — личности, преданные своему делу. Как думаете, почему вам нередко предлагают воплотить такие образы?

— Наверное, сложился стереотип. Удивительно, но он присущ не только обычным зрителям, но и людям из нашей сферы. Помню, как Денис Евстигнеев, словно ребенок, расстроился, когда увидел меня в роли «ботаника» в постановке «№ 13». «Как же ты у нас в фильме будешь играть тренера, человека крайне жесткого?!» — вопрошал он. И это при том, что мы уже столько с ним проектов сделали. Уж не знаю, насколько этот пример корректен, но он показателен. Так что в целом этот вопрос надо адресовать продюсерам и режиссерам, а не мне.

С точки зрения творчества, честно говоря, эти роли мне уже не так интересны, как вначале, в них мало что можно сказать еще — все уже давно сказано. Может быть, если только сценаристы откроют какие-то новые грани, но лично мне уже сложно находить для себя мотивацию для игры таких героев.

— А какие все-таки плюсы при их воплощении?

— В ясности и четкости поставленной задачи. Все предельно просто — мой герой на службе. И если что-то вдруг случается, что идет вопреки его предназначению, то возникает конфликт внутренних интересов, происходит некий слом, и вот эту драматургию играть уже увлекательно. Жаль, что далеко не всегда сценаристы утруждают себя подобными перипетиями (улыбается).

— Можете назвать особо близкую вам роль блюстителя закона?

— Скорее всего, нет, поскольку в каждой присутствовали свои замечательные нюансы, и, конечно, трудно выделить. Хотя и вот эта общая краска, о которой я вам говорил, была везде.

— На экране вы воплощали и полковника КГБ в «Мосгазе», и комиссара в «Спутниках», и опера в «Убить дважды», и майора в «Старшей сестре», и следователя в «Атлантиде», и участкового в «Время жестоких», и оперативника в «Таксисте». При подготовке к ним вы изучали тонкости профессии?

— По-разному бывало. Когда это действительно требовалось, то разумеется. Но далеко не всегда нужно столь досконально вникать, порой важнее какие-то психологические вещи.

— Часто сталкиваетесь с представителями органов правопорядка и узнают ли они вас?

— Бывает. Однажды я попал в мелкое ДТП, приехали гаишники, и один из них сказал: «О, а я вас вчера в спектакле «Осада» видел!» Для меня явилось приятной неожиданностью, что он оказался театралом, а не узнал меня по известным ролям в кино.

— В реальной жизни вам приходилось кого-то спасать?

— К счастью, Бог миловал. Не происходило со мной таких экстремальных ситуаций.

— Сегодня, будучи москвичом, как вы оцениваете работу наших правоохранительных служб?

Человеком в погонах нужно быть круглосуточноФото: Пресс-служба телеканала «Первый»

— Я не стал бы ориентироваться на статистику. Уверен, что это тяжелый, ежедневный труд. Всегда на грани. Беспредельщиков полно, и в последнее время их количество явно резко увеличилось. Но наверняка помогает цифровое пространство. Теперь люди в погонах сидят за компьютерами и там вылавливают преступников. Хотя и дворовых стычек хватает.

— Кстати, вы согласны с героем Высоцкого — Глебом Жегловым, который считал, что далеко не всегда надо следовать букве закона, чтобы вор сидел в тюрьме?

— Безусловно. Законы написаны людьми, и они несовершенны, а те, кто нарушает, мастера изощренные, и с ними должен разбираться суд. Но чтобы этот человек туда попал, его следует поймать. И тут в борьбе за справедливость вполне можно нарушить правила и подложить неуловимому карманнику Кирпичу кошелек.

— А друзья в погонах у вас есть?

— Да, мы встречаемся иногда, играем вместе в бильярд.

— И что бы вы бы пожелали людям, отвечающим за нашу безопасность, в завершение этого непростого года?

— Спокойной службы. Чтобы все было тихо да гладко. Однако понятно, что это все из области не вполне реального.

ДОСЬЕ

Сергей Угрюмов, актер. Родился 24 января 1971 года в Хабаровске. Окончил Школу-студию МХАТ. Играет в МХТ им. А. П. Чехова и в «Табакерке». Лауреат театральной премии «Чайка». Преподает «Мастерство актера» в Московской театральной школе Олега Табакова. Известен многими ролями в фильмах и сериалах, таких как «Ликвидация», «Григорий Р.», «Хождение по мукам», «Рейдер», «Департамент» и др.

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