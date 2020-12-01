Дайте только ведро краски...

Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это художник Алексей Загорский.

Алексей Загорский — по профессии художник-исполнитель. Чуть ли не каждый москвич и гость столицы видел его творчество — например, панно на станциях «Чеховская», «Сходненская», «Царицыно». О том, как он их создавал, художник рассказал «Вечерке».

— Алексей, эскизы к мозаикам делали тоже вы?

— Эскизы станций делали совсем другие люди. К примеру, на «Чеховской» — муж и жена Петр и Людмила Шорчевы. Сами они мозаики класть не могли, были по другой части. Они принесли мне утвержденный в 1987 году рисунок — а вот уж камень какой, его цвет, и собственно работу поручали художнику-исполнителю — то есть мне. Но поскольку муж и жена часто спорили, то у меня оставалось довольно много места для «маневра» и я много отсебятины внес — но все с ними строго согласовывая.

— Как стали художником?

— Кем я только не успел побыть до этого! Во времена моей молодости работы было много, а молодые и крепкие люди были нарасхват. И я пошел познавать народные университеты. За свои 60 с лишним лет успел сменить множество профессий — грузчик, токарь, столяр, помощник кинооператора… Последним я работал, устроившись по знакомству. Однажды нам нужно было снять очередную серию про доярок. Привезли нас в колхоз. Мы попросили все почистить, насыпали гору опилок — а то везде навоз... Отмыли стекла, покрасили все перила и привели корову — ее тоже помыли. Доярок мы долго гримировали — с собой привезли новые халаты белые, даже ведра. А вот коровы все равно были грязные.

И тогда оператор мне говорит — раздобудь, Леша, белил и покрась корову! И все сельчане со смехом наблюдали, как я малярным валиком делаю корову идеально белой — но только одну ее половину, которую мы быстро и сняли. Возможно, подобные малярные работы и привели к желаю стать художником... А еще мне часто приходилось исправлять огрехи других.

— Расскажите про один такой случай.

Приношу я мозаики, которые должны были устанавливать в вестибюле метро «Ленино» (теперь — «Царицыно»). А мозаики готовые представляют из себя смонтированные изображения на плоских панелях — их мы делали несколько и потом уже на месте склеивали.

И вот прораб мне долго объяснял, что из-за сложностей работ он сможет их установить только в течение четырех недель. Ну а мне-то что? Я сдал — он принял. Сдал и ушел. Думаю, хорошо — перерыв в работе будет. А на третий день мне звонят — приходите, принимайте свой участок. И тот же прораб, понуря голову, с огромными такими синячищами под глазами, ни слова не упомянул о «сложностях». Партия сказала — надо, комсомол ответил — есть!

— Есть у вас работы, которые запомнились на всю жизнь?

— Моей дипломной работой было задание — восстановить старинный стол с резными толстенными ножками и круглой столешницей, которую, видать, кто-то пристроил себе на дачу. В процессе работы я украсил ее флорентийской мозаикой — сам даже удивляюсь, как тогда справился. Вышел в итоге шикарный круглый столик XIX века.

ДОСЬЕ

Художник Алексей Загорский родился 25 марта 1953 года. Он коренной москвич. Алексей воспитывался в интеллигентной семье, его мать была служащей, а отец журналистом. Несмотря на то что в детстве мозаичник мечтал стать ученым, он окончил Строгановку — ныне Московскую государственную художественно-промышленную академию.

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