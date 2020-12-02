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Оживляю спутники
Полковник Демьян Макаренко / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Оживляю спутники

Светлана Самченко

Интервью

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это кандидат технических наук, полковник Демьян Макаренко.

Полковник Демьян Макаренко — педагог-новатор, преподаватель Академии РВСН имени Петра Великого, которая 7 декабря отмечает свое двухсотлетие.

— Товарищ полковник, коллеги сравнивают вас со знаменитым однофамильцем, гением педагогики. А в чем секрет вашей школы обучения курсантов?

— Совместно с инженером лаборатории Дмитрием Емельяновым мы создали уникальную — единственную в мире — аудиторию имени К. Э. Циолковского, которая представляет собой самый настоящий научно-исследовательский центр. Здесь курсанты военного вуза получают первичные навыки разработки и проектирования ракетно-космической техники.

— Говорят, у вас там настоящий музей космонавтики...

— Не музей, а учебный класс. Мы с коллегой Емельяновым своими руками чиним и обслуживаем уникальные наглядные пособия для своего учебного класса. Это настоящие космические аппараты, спутники, побывавшие на околоземной орбите. То, что демонстрируется курсантам, не увидишь больше ни в одном вузе мира. И от музейных экземпляров аппараты отличаются тем, что они... «живые».

— Что значит — «живые»?

— Музейному экспонату полагается тихо лежать под стеклом или стоять на выставочной площадке, молча иллюстрируя собой историческую эпоху. А у меня курсанты изучают на них ракетостроение и отечественную космонавтику. Им потом ее дальше двигать. Сейчас ни одна сфера жизни не обходится без достижений космической программы.

— Курсанту должно быть интересно учиться?

— Да! Поэтому у наших спутников разворачиваются антенны и солнечные батареи. Шевелятся «руки» — манипуляторы и «глаза» — объективы фотокамер. Включаются приборы — чтобы можно было собственными руками потрогать, попробовать, что и как работает, и представить себя в роли сотрудника Центра управления полетом или даже космонавта, который рулит кораблем, скажем, при стыковке на орбите. Уникальная аудитория формирует пространственное мышление. Ни один компьютерный симулятор такого чувства сопричастности не даст.

— Расскажите о себе.

— Офицером я стал в соответствии с юношеской мечтой: знал, куда пойти учиться. Преподавательские способности открыл в себе здесь, в Академии Петра Великого, бывшей Дзержинке. Работу по реставрации спутников начал не я, и не я один ее делаю. Мой наставник — Дмитрий Емельянов, гениальный ученый и инженер, договаривался с КБ, заводами, с Байконуром — и получал от них отлетавшиеся экземпляры и аппараты-дублеры. Кому они там нужны после выполнения задачи! А уж тут мы ими занимаемся.

ДОСЬЕ

Демьян Макаренко — полковник ракетных войск стратегического назначения, кандидат технических наук. Участвовал в восстановлении в качестве учебных пособий около четырех десятков советских и российских космических аппаратов — навигационных и разведывательных спутников, спускаемых модулей серий «Восток» и «Союз».

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